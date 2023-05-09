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SON DAKİKA | Putin: Alman Nazi güçlerine karşı elde edilen ortak zafere SSCB halklarının her biri katkı sunmuştur
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https://sputniknews.com.tr/20230509/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1070813975.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 19,5140 liradan, euro 21,4580 liradan güne başladı. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 19,5120 liradan alınan dolar 19,5140 liradan satılıyor. 21,4560 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4580 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 19,5070 lira, euronun satış fiyatı ise 21,5390 lira olmuştuGram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 271 lira, çeyrek altın 2 bin 59 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 211 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.561 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 76.53 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.53 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 27.506 dolar seviyesinde.
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dolar ne kadar,euro ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,gram altın ne kadar

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:13 09.05.2023
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Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© AA
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,5140 liradan, euro 21,4580 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,5120 liradan alınan dolar 19,5140 liradan satılıyor. 21,4560 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4580 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 19,5070 lira, euronun satış fiyatı ise 21,5390 lira olmuştu

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 271 lira, çeyrek altın 2 bin 59 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 211 liradan el değiştiriyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.561 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 76.53 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.53 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 27.506 dolar seviyesinde.
2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2023
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatları haftaya nasıl başladı?
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