Dağıstanlı fenomen Hasbulla, düğün konvoyundaki trafik ihlalleri nedeniyle gözaltına alındı
17:57 09.05.2023 (güncellendi: 17:59 09.05.2023)
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACEHasbulla
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE
Dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Dağıstanlı Hasbulla Magomedov, düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlaller nedeniyle arkadaşlarıyla birlikte gözaltına alındı.
Yeterli büyüme hormonunun salgılanmamasından kaynaklanan, son derece nadir görülen bir hastalık nedeniyle yaşıtlarına göre farklı fiziksel görünüme sahip 20 yaşındaki Hasbulla, bu kez Dağıstan'daki bir düğünde arabayla yaptığı ihlallerle adından söz ettirdi.
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hasbulla ve arkadaşları, düğün konvoyundaki araçlarla yolu kapatıp uzun süre drift yaptı ve karşı şeride geçerek trafikte tehlikeye yol açtı.
Hasbulla'nın VAZ-2017 marka aracın ön yolcu koltuğunda olduğu görüldü. Kent merkezindeki işlek caddede yapılan ihlal sonucunda Hasbulla ve 6 arkadaşı gözaltına alındı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hasbulla, yaşananlar için özür diledi ve bir daha tekrarlanmayacağını ifade etti.
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hasbulla ve arkadaşları, düğün konvoyundaki araçlarla yolu kapatıp uzun süre drift yaptı ve karşı şeride geçerek trafikte tehlikeye yol açtı.
Hasbulla'nın VAZ-2017 marka aracın ön yolcu koltuğunda olduğu görüldü. Kent merkezindeki işlek caddede yapılan ihlal sonucunda Hasbulla ve 6 arkadaşı gözaltına alındı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hasbulla, yaşananlar için özür diledi ve bir daha tekrarlanmayacağını ifade etti.
Internet sensation Hasbulla has been arrested by the Dagestan police alongside his friends on charges of car drifting in the street. pic.twitter.com/iW2hq4vL0C— Pop Tingz (@ThePopTingz) May 8, 2023