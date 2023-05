İletişim Başkanlığı'ndan Metaverse Platformu: 'Bu evrende yer alan ilk kamu kurumu'

https://sputniknews.com.tr/20230509/cumhurbaskanligi-iletisim-baskanligindan-metaverse-platformu-bu-evrende-yer-alan-ilk-kamu-kurumu-1070841928.html

Fahrettin Altun, 'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Metaverse Platformu'nun bugün itibarıyla kullanıma sunulduğunu bildirdi. 09.05.2023, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı'nda 'Dijital Evrende Söz Sahibi Olmak' temasıyla düzenlenen 'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Metaverse Platformu Lansmanı ve Meta Evreni Anlamak Paneli'ne katıldı.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkenin her anlamda büyük bir dönüşüm süreci yaşadığını belirten Altun, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'yi sadece yer aldığı coğrafyada değil, uluslararası alanda da öne çıkarmayı hedefleyen Türkiye Yüzyılı'nın, ülkenin teknoloji alanındaki bağımsızlığının garanti altına alınmasının da hedeflendiği bir vizyon olduğunu kaydetti.Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın dijital dönüşümle birlikte oluşan yeni enformasyon mecralarını yakından takip ettiğini, bu mecralarda da temsiliyeti kuvvetlendirmeyi hedeflediğini aktararak, bugün adımları atılmaya başlanan metaversenin hiç kuşkusuz geleceğin yaşam biçiminin ayrılmaz bir parçası olacağını anlattı.Çocukların ve gençlerin bu yeni dijital dünyanın çok daha fazla içinde olacağını belirten Altun, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız da TEKNOFEST gençliğini, metaverse ile birkaç adım öteye çıkan gençlik olarak ifade ediyor. Önümüzdeki dönemi, dijital seferberlik dönemi olarak ilan eden Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çizdiği istikamet bu nedenle bizler için çok anlamlıdır" diye konuştu.'Mobil cihaz uygulaması üzerinden avatar oluşturulabilecek'Altun, Türkiye'nin tüm kurumlarıyla bu evrenlerin sadece kullanıcısı değil, tüm dünya için üreteni, tasarlayanı, öncülük edeni, kural koyanı olarak vizyoner bir stratejiyi hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:"Bu yeni nesil teknolojilere öncülük etmesi açısından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın meta evrende yer alan ilk kamu kurumu olduğunu sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Başkanlığımızın Web3 dönüşümü ve metaverse stratejisinin ilk adımı olarak dünyanın her yerinden mobil cihazlarla erişimin mümkün olduğu Meta Ofisimizi bugün itibarıyla kullanıma sunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Meta Ofisine mobil cihaz uygulaması üzerinden avatar oluşturularak ulaşabilecek.Bunun yanında Meta Ofisimizle lokasyon bazlı artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak fiziksel ve dijital etkinlikler düzenleme, bu etkinliklere katılabilme ve diğer avatarlarla etkileşim kurabilme imkanları da mevcut olacak. Başkanlığımızın bu dijital dönüşüm sürecinde alacağı rol ve yükleneceği sorumluluk bu adımlarla da sınırlı kalmayacak elbette. Şu anda başkanlık olarak sunduğumuz hizmetleri ve yürüttüğümüz faaliyetleri metaverse dünyasına da taşıyacağız. Biz, Web3 alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve bu alandaki çalışmalarımızı yoğunlaştırmayı hedefliyoruz."'Uluslararası dijital hukuk düzeni inşa etmek durumundayız'Her yeni teknolojinin imkan ve faydalarla birlikte yeni sınamalar ve tehditleri de beraberinde getirebileceğini göz ardı etmediklerini belirten Altun, giderek büyüyen bir dijital kültürün içerisinde olduklarını ve bunun içinde nefes alıp verdiklerini kaydetti.Altun, bu ortamda özellikle sosyal medya platformlarında hukuki ve ahlaki sınır tanımayan tasarruflarla her geçen gün karşı karşıya kalındığını ve bu tasarruflarla imtihan olunduğunu anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:"Dolayısıyla bu sorunlarla mücadelede sadece ulusal değil, uluslararası düzeyde de bir uzlaşı sağlamak zorundayız ve bu uzlaşıyla birlikte bir uluslararası dijital hukuk düzeni inşa etmek durumundayız. Uluslararası toplumun bu, önemli sorumluluklarından biridir. Günümüz dünyasının uluslararası sistemi mutlak suretle dijital meydan okumalarıyla yüzleşmek noktasında bir uluslararası hukuk düzeni inşa etmelidir. Buna el birliğiyle gayret etmeliyiz. Buna Türkiye olarak biz elimizden gelen bütün gayreti çok ciddi şekilde veriyoruz.Zira biliyoruz ki çocuklarımızın teknolojide yazılıma ve donanıma olan ilgileri, bilgileri ve hakimiyetleri bugün itibarıyla muazzam bir seviyededir. Evlatlarımızın yabancı oyunların, yabancı uygulamaların, yabancı şirketlerin datası, müşterisi haline gelmemesi, yerli ve özgün teknolojilerin üretenleri olması için ki biz Türkiye olarak önemli bir adım attık ve Milli Teknoloji Hamlesi'ni hayata geçirdik. Ayrıca adım adım ilerleteceğimiz Web3 dönüşümü ve metaverse stratejimizle yeni gelişmekte olan bu teknolojilerin riskleri hakkında da vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın farkındalık düzeyini artırarak, bu imkanlardan maksimum düzeyde yararlanmasını da sağlamalıyız, bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz."'Tüm dünyanın kullanabileceği içerikler üretilmesini hedefliyoruz'Öte yandan bu teknolojilerin risklerinden vatandaşları korumak adına hayata geçirdikleri regülasyonları ilerleyen dönemde daha hızlı şekilde sürdüreceklerini bildiren Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:"Tüm ülkeler tarafından ortak mutabakatla hayata geçirilmesi öngörülen dijital hukuk kurallarının gerekliliklerini ortaya koymak da önemli bir husus, buna yönelik de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı şekilde, Web1 ve Web2 de ayrı ayrı alanlardan elde edilen verinin çok daha fazlasının aynı anda tek platformdan edinildiği metaversede veri güvenliğini sağlamak adına atılacak adımlar da çok önemlidir ve bunlara odaklanmak durumundayız. Adeta kaotik bir hal alan bu dijital iklimde, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sadece teknolojik altyapı üretilmesinde değil aynı zamanda kendimizin ve etki alanımızın, nihayetinde de tüm dünyanın kullanabileceği içerikler üretilmesini, platformlar kurulmasını da sağlamayı hedefliyoruz.Bu çerçevede, gerçek dünyada olduğu gibi metaverse ve dijital dünyada da hakikat en önemli şiarımızdır, şiarımız olacaktır. Hakikati ve insanı yok sayan bütün teknolojik ve dijital dayatmalar, bizim için karşı çıkılması, mücadele edilmesi gereken dayatmalardır. Hakkaniyetli, insan merkezli ve güvenli bir dünya oluşturmak için biz var gücümüzle çalışmalıyız ve bu gayreti yeni dijital evrenlerde de gerçekleştirmeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vurguladığı üzere Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda dijitalin yüzyılı, iletişimin yüzyılı ve gençlerin yüzyılı olması doğrultusunda çabalarken, dijital dünyadaki kargaşaya ve belirsizliklere karşı da Türkiye'yi istikrarlaştırıcı bir güç haline getireceğiz."Altun, tüm dünyada yeni gelişmekte olan Web3 ve metaverse ekosisteminin öncüsü olmanın, ülkenin küresel güç olma yolculuğunda önemli fırsatlar sunacağını bildirerek, dijital evrende söz sahibi olmanın, bir yönüyle de metaverse teknolojisinin sunduğu potansiyeli değerlendirmekle mümkün olduğunu sözlerine ekledi.Konuşmasının ardından Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Metaverse Platformu'nun sanal ortamdaki binasının bulunduğu alanı inceledi ve gençlerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi.Etkinlik merkezi ve meta merkezden oluşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Meta Ofisine GoArt Metaverse'nin "https://www.goartmetaverse.com/time-portal" linkinden ulaşılabilecek.

