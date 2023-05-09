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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T19:24+0300
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2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor.Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

19:24 09.05.2023 (güncellendi: 19:52 09.05.2023)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Bu muhteşem katılım sevilmez mi? Hele hele 14 Mayıs akşamı beraber balkon konuşmasını yapmaya hazır mıyız? Sevgili Adanalılar, siz bir başkasınız. Başımızın tacı kıymetli hanımefendiler, sevgili gençler, sizi kebaptan ve şalgamdan daha çok seviyoruz. Adanalı merttir yanlışa düşmez.
Bu millet akıllıdır, malum kişileri başa getirmez. Buraya nereden geliyoruz Aydın'dan, Aydın 65 bin kişiydi. Şimdi Adana'dayız resmi rakam 80 bin. Malum millet ittifakı vardı ya buradaymış, dün ne yaptılar?. Ben Adanalı işini bilir diyorum. İnşallah haftaya pazar günü biz balkon konuşması yaparken, Adana'da buradan yapacak.
Şehirlerimizi ayağa kaldıracak inşa ve ihya faaliyetlerini dünyada eşi benzeri görülmemiş hızla yürütüyoruz. Enkazları tamamen kaldırdık.
Şehirlerimizi ayağa kaldıracak inşa ve ihya faaliyetlerini dünyada eşi benzeri görülmemiş hızla yürütüyoruz. Enkazları tamamen kaldırdık.
Depremlerde 11 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımı rahmetle yad ediyorum. Depremin ardından 8 Şubat'ta Adana'daydım. 11 ilimizin her birini defalarca ziyaret ettim. Hem dayanışma gösterdik, hem de işlerin planlamasını sizlerle yaptık. İnşa ve ihya faaliyetlerini hızla yürütüyoruz. 837 bin çadır yanı sıra 100 bin konteyner kurulumunu tamamladık. Bizde icraat var. Onlar konuşur. Deprem bölgesinde 650 bin yeni konut yapacağız.
Adana depremi az can kaybı ve hasarla atlatan şehrimiz. Adana'da gelecekte yaşanabilecek afetleri de dikkate alarak kentsel dönüşüm planlıyoruz. Muhalefet kentsel dönüşümden anlamaz. İnşallah her bir kardeşimin güvenle evlerinde oturduğu bir yer haline getireceğiz. Bunun için sizlerden sabır ve destek istiyoruz. Lise öğrencilerimize müjde vermek istiyorum.
Devlet üniversitelerimizde yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız. Sıralama dışında puan önceliği ile ilave kontenjanlara yerleşebilecek. Özel üniversitelerin tamamında birer kişilik yer tesis edilecek. 21 bin 560 öğrencimizin faydalanacağı 2023-2024 döneminde yerleşecek. Bay bay Kemal ne diyor, helalden bahsediyor. Önce torununu sen SSK'lı nasıl yaptın? Sende vicdan yok mu? SSK genel müdürüyken hastanelerde ölenlerin rehin alınmasını neyle vereceksin. Geçelim vaktimizi almasın.
Rabbim bize de son nefesimize kadar Adanalı kardeşlerimize hizmet etmeyi nasip etsin. Biz hep milletimizle birlikte yürüdük, bunlar karşısında yer aldılar. Dün milleti terör örgütleriyle tehdit ediyorlardı, bugünde kendileri gibi yaşamayan herkesi hesap soracağız diye tehdit ediyorlar.
Kamu görevlilerini tehdit ediyorlar. İş insanlarını tehdit ediyorlar. Emeklileri kadınları tehdit ediyorlar. Bunların zihniyeti millete parmak sallayan tek parti faşizmi zihniyetidir. Sizler Tayyip Erdoğan diyorsunuz ya, sizleri de tehdit eder. Eli boş tehdit edecek kişi arıyor. Birilerinin arkasına saklanarak milli irade düşmanıdır. Bunların milletin değerlerine tahammülü yok. Öyle kibirliler ki, göbeğini kaşıyan adam diyerek millete hakaret etmekten çekinmezler.
14 Mayıs'ta hak ettikleri dersi sandıkta vermeye hazır mısınız? Seçim gününe kadar tereddütlü bir akrabanızı bulmalısınız. Kendisine benim selamımla gidip 14 Mayıs'ı anlatacaksınız. Ben Adana'ya güveniyorum. 21 yılda her şeyi değiştirdik, bir tek muhalefet kaldı. Yalanla tehditle muhalefet yapılamayacağını bir türlü öğretemedik. 14 Mayıs'a doğru da azdılar. Fol yok yumurta yok. Kibri arşa değmiş durumda. Makam mevki dağıtıyorlar.
Terör örgütü mensuplarına cezaevinden salma taahhütünde bulunuyorlar. Tefecilere ülkenin kaynaklarını peşkeş çekme sözü veriyorlar. Siz önce kapalı kapılar ardında kimlere söz verdiklerinizi açıklayın. Siz önce sizleri destekleyen emperyalistlere hangi destek sözü verdiğinizi açıklayın. Gençlerimizin geleceğinizi LGBTcilere nasıl peşkeş çektiğinizi itiraf edin. CHP, LGBTci mi? İYİ Parti ve HDP LGBTci mi? AK Partiye, MHPye, LGBT'ci sızabilir mi? Aradaki fark bu. Her gün kırk kılığa bürünmeyin de delikanlı olun öğrenin. Milletim 14 Mayıs'ta bunlara bunu da sandıkta öğretecek. Bunlara söylemek lazım delikanlılık nasıl olur gelin Adanalı kardeşim size göstersin. Buraya gelmeye yüreğiniz yetmiyorsa, bizi takip edin ki neler başardığımızı belki anlarsınız.
Milletim 14 Mayıs'ta bunlara bunu da sandıkta öğretecek. Bunlara söylemek lazım delikanlılık nasıl olur gelin Adanalı kardeşim size göstersin. Buraya gelmeye yüreğiniz yetmiyorsa, bizi takip edin ki neler başardığımızı belki anlarsınız. Masaya 2 belediye başkanı monte etmişler, kendi şehirlerine hayrı yok. Başımıza 40 yıllık CHP'li kesildiler. Tarih boyunca Kürt kardeşlerimize en büyük zulmü yapan CHP'ye iktidarı teslim etmek için çalışıyorlar. Kandil'deki örgütün başları var ya oradan bay bay Kemal'e destek selamı gönderiyor. Çıkmış ne diyor, 'Selo'yu bırakacağız' diyor. Benim 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan ahlaksızı nasıl bırakırsın? Hukuk devletinde böyle bir şey yok. İmralı'nın kapılarını kıracakmış. Bunların kendileri terörist. Arada bir hakaretlerle bay bay Kemal'e ayar vermeyi ihmal etmiyorlar. Bizden ayrılanları saymıyorum. Onlar sığıntı. Lokomotif olan bay bay Kemal'e gelince yaptıklarına bakarken gülmesine gülüyoruz da kendisinin de kurduğu masanın da durumu gülünecek gibi değil.
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