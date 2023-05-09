https://sputniknews.com.tr/20230509/cumhurbaskani-erdogan-ile--abdurrahman-el-burhan-telefonda-gorustu-1070814952.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdurrahman el-Burhan telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdurrahman el-Burhan telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T09:48+0300

2023-05-09T09:48+0300

2023-05-09T10:12+0300

politika

recep tayyip erdoğan

sudan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan'la telefon görüşmesinde Sudan'da kapsamlı müzakerelere başlama kararı alınması halinde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Sudan’daki kardeş kavgasında can kayıpları ve yaralanmaların artmasından üzüntü ve endişe duyduğunu ifade etti.Kapsamlı müzakerelere başlama kararı alınması halinde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan halkının acil insani ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen Birleşmiş Milletler’le temas halinde çabalarına devam edeceklerini belirtti.Görüşmede, Sudan’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi ve güvenliğine ilişkin konular da ele alındı.

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