https://sputniknews.com.tr/20230509/cumhurbaskani-erdogan-huseyin-amca-seni-merdivenlerde-yurutenlerden-pazar-gunu-hesap-sormamiz-lazim-1070807568.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hüseyin Amca seni merdivenlerde yürütenlerden pazar günü hesap sormamız lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hüseyin Amca seni merdivenlerde yürütenlerden pazar günü hesap sormamız lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T00:31+0300

2023-05-09T00:31+0300

2023-05-09T00:34+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

merdiven

yürüyen merdiven

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitingleri dönüşünde uçakta görüştüğü Hüseyin Bayraktar’a "Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım." dedi."Biz bunları benim Hüseyin amcalarımı böyle yaya yürütsünler diye yapmadık" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Her ne kadar onlar seni o yürüyen merdivenlerden çıkarmadılar da sen yine de o merdivenlerden çıkmayı başardın." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaç çocuğu olduğunu sorduğu Bayraktar'dan 8 yanıtını alınca, "Maşallah. Bize hafta sonuna kadar dualar et." ifadesini kullandı.Hüseyin Bayraktar ise "Allah seni başımızdan eksik etmesin. Dualarımız sizinle. Memleketimize iyi hizmetler ediyorsunuz. Çok koşturuyorsun. Memleketimiz senin sayende şahlandı." dedi.Bayraktar’ın kendisini evine davet etmesi üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu seçimi bir atlatalım hayırlısıyla inşallah, ondan sonra buluşuruz" diyerek karşılık verdi.

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recep tayyip erdoğan, merdiven, yürüyen merdiven