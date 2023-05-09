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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230509/cumhurbaskani-erdogan-14-mayistan-zaferle-cikmak-zorundayiz-1070847145.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 27 Mayıs, 14 Mayıs'ın bir rövanşıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 27 Mayıs, 14 Mayıs'ın bir rövanşıdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "14 Mayıs'tan zaferle çıkmak zorundayız" dedi. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T15:43+0300
2023-05-09T16:22+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
aydın
türkiye
27 mayıs
27 mayıs askeri darbesi
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen mitinge katıldı.27 Mayıs'ın sıradan bir darbe olmadığını söyleyen Erdoğan, ''27 Mayıs, 14 Mayıs'ın bir rövanşıdır. Pazar günü bu rövanşı alıyor muyuz? 27 Mayıs'ın senaristi CHP'dir, baş aktörü de CHP'nin milli şefidir.'' dedi.Erdoğan, "14 Mayıs'tan zaferle çıkmak zorundayız. Pazar günü evlatlarımız adına önemli bir karar vereceğiz. Tercihlerinizi ya PKK ve FETÖ ile birlikte yürüyenlerden ya da terörle mücadele edenlerden yana kullanacaksınız" dedi. 'Bunlar ne yerli ne milli öyleyse bu hesabı milletim soracak?" diyen Erdoğan, muhalefete yüklenerek "Kelebek ömürlü koalisyon günlerine dönmemek için hepimize görev düşüyor" ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Karşımda coşkun gibi akan bir Aydın görüyorum. Aydın isterse bu sandıkları bir başka patlatır. 14 Mayıs'tan zaferle çıkmamız gerekiyor.Çok çalışacağız. Oyumuzu ya eser siyasetinden ya da yıkım siyasetinden yana kullanacağız.Tercihimizi ya bölücülerden yana ya da aile kurumuna sahip çıkanlardan yana kullanacağız. Ya ülkemiz ekonomisini büyütmeye devam edeceğiz a da Londra tefecilerinin ülkemize çökmesine müsaade edeceğiz. Oyumuzu ya eser ve hizmet siyasetinden yana ya da yıkım siyasetinden yana kullanacağız.Bu CHP LGBT'ci mi? İYİ Parti LGBT'ci mi? HDP LGBT'ci mi?... AK Parti'ye, MHP'ye LGBT girebilir mi? Cumhur İttifakı'na LGTB girebilir mi? Hayır. Çünkü biz ailenin kutsallığına inanıyoruz.2023'e kadar IMF'ye borçlarımızı ödedik artık IMF'yle işimiz kalmadı.Bunlar Londra tefecilerinden 300 milyar dolar alacağını söylüyor, tefecilerden size yar olmaz.Bu hallerini görüp de hala CHP'ye, İP'e ve HDP'ye oy verebilir misiniz? Bunları gümbür gümbür sandığa gömeceğiz.Bay Bay Kemal torununu SGK'ya kaydediyor. Ya bunlar hırsız. Bunlardan bu ülkeye fayda olur mu? Seçimde oy kullanamamak dahil her türlü skandalın olduğu defolu bir şahsa yetki verir miyiz?Bu seçimde yurt dışında rekor bir katılım sayısına ve oranına ulaştık. Bölücülerin saldırılarına rağmen özgür iradelerini sandığa yansıtan tüm kardeşlerime şükranlarıma sunuyorum.Menderes'i idama götürenler kimlerdi? O günün CHP'si. Şu andakilerin ondan farkı var mı? Aynı. Bunlar sadece masanın etrafında fırıldak çeviriyorlar. Bunlarda fırıldak, yalan çok14 Mayıs 1950 Menderes'in 'Yeter söz milletindir.' diyerek başladığı yolculuğu 27 Mayıs darbesiyle son buldu. 27 Mayıs sıradan bir darbe asla değildir. 27 Mayıs, 14 Mayıs'ın bir rövanşıdır. Pazar günü bu rövanşı alıyor muyuz? 27 Mayıs'ın senaristi CHP'dir baş aktörü de CHP'nin milli şefidir.Biz hep Anadolu irfanına inandık, Allah'ımıza dayandık. Hiçbir güce boyun eğmedik. Sandığın şerefine asla ve asla halel getirmedik. Biz kuklayı da kuklayıcıyı da çok iyi biliyoruz. Bu oyunu yine bozacağız.Bölücü örgütün giderek artan pervasızlıkları biliyorum sizi öfkelendiriyor. Gün soğukkanlı olma günüdür. 14 Mayıs'ta sandık önünüze geldiğinde tepkinizi orada gösterin. Göz göre göre sizlerin iradesini yok sayanlara cevabınızı sandıkta verin. Siyasi ikballeri uğruna sizi galeyana getirmeye çalışanlara fırsat vermeyin."
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recep tayyip erdoğan, aydın, türkiye, 27 mayıs, 27 mayıs askeri darbesi
recep tayyip erdoğan, aydın, türkiye, 27 mayıs, 27 mayıs askeri darbesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 27 Mayıs, 14 Mayıs'ın bir rövanşıdır

15:43 09.05.2023 (güncellendi: 16:22 09.05.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "14 Mayıs'tan zaferle çıkmak zorundayız" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen mitinge katıldı.
27 Mayıs'ın sıradan bir darbe olmadığını söyleyen Erdoğan, ''27 Mayıs, 14 Mayıs'ın bir rövanşıdır. Pazar günü bu rövanşı alıyor muyuz? 27 Mayıs'ın senaristi CHP'dir, baş aktörü de CHP'nin milli şefidir.'' dedi.
Erdoğan, "14 Mayıs'tan zaferle çıkmak zorundayız. Pazar günü evlatlarımız adına önemli bir karar vereceğiz. Tercihlerinizi ya PKK ve FETÖ ile birlikte yürüyenlerden ya da terörle mücadele edenlerden yana kullanacaksınız" dedi.
'Bunlar ne yerli ne milli öyleyse bu hesabı milletim soracak?" diyen Erdoğan, muhalefete yüklenerek "Kelebek ömürlü koalisyon günlerine dönmemek için hepimize görev düşüyor" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Karşımda coşkun gibi akan bir Aydın görüyorum. Aydın isterse bu sandıkları bir başka patlatır. 14 Mayıs'tan zaferle çıkmamız gerekiyor.
Çok çalışacağız. Oyumuzu ya eser siyasetinden ya da yıkım siyasetinden yana kullanacağız.
Tercihimizi ya bölücülerden yana ya da aile kurumuna sahip çıkanlardan yana kullanacağız. Ya ülkemiz ekonomisini büyütmeye devam edeceğiz a da Londra tefecilerinin ülkemize çökmesine müsaade edeceğiz. Oyumuzu ya eser ve hizmet siyasetinden yana ya da yıkım siyasetinden yana kullanacağız.
Bu CHP LGBT'ci mi? İYİ Parti LGBT'ci mi? HDP LGBT'ci mi?... AK Parti'ye, MHP'ye LGBT girebilir mi? Cumhur İttifakı'na LGTB girebilir mi? Hayır. Çünkü biz ailenin kutsallığına inanıyoruz.
2023'e kadar IMF'ye borçlarımızı ödedik artık IMF'yle işimiz kalmadı.
Bunlar Londra tefecilerinden 300 milyar dolar alacağını söylüyor, tefecilerden size yar olmaz.
Bu hallerini görüp de hala CHP'ye, İP'e ve HDP'ye oy verebilir misiniz? Bunları gümbür gümbür sandığa gömeceğiz.
Bay Bay Kemal torununu SGK'ya kaydediyor. Ya bunlar hırsız. Bunlardan bu ülkeye fayda olur mu? Seçimde oy kullanamamak dahil her türlü skandalın olduğu defolu bir şahsa yetki verir miyiz?
Bu seçimde yurt dışında rekor bir katılım sayısına ve oranına ulaştık. Bölücülerin saldırılarına rağmen özgür iradelerini sandığa yansıtan tüm kardeşlerime şükranlarıma sunuyorum.
Menderes'i idama götürenler kimlerdi? O günün CHP'si. Şu andakilerin ondan farkı var mı? Aynı. Bunlar sadece masanın etrafında fırıldak çeviriyorlar. Bunlarda fırıldak, yalan çok
14 Mayıs 1950 Menderes'in 'Yeter söz milletindir.' diyerek başladığı yolculuğu 27 Mayıs darbesiyle son buldu. 27 Mayıs sıradan bir darbe asla değildir. 27 Mayıs, 14 Mayıs'ın bir rövanşıdır. Pazar günü bu rövanşı alıyor muyuz? 27 Mayıs'ın senaristi CHP'dir baş aktörü de CHP'nin milli şefidir.
Biz hep Anadolu irfanına inandık, Allah'ımıza dayandık. Hiçbir güce boyun eğmedik. Sandığın şerefine asla ve asla halel getirmedik. Biz kuklayı da kuklayıcıyı da çok iyi biliyoruz. Bu oyunu yine bozacağız.
Bölücü örgütün giderek artan pervasızlıkları biliyorum sizi öfkelendiriyor. Gün soğukkanlı olma günüdür. 14 Mayıs'ta sandık önünüze geldiğinde tepkinizi orada gösterin. Göz göre göre sizlerin iradesini yok sayanlara cevabınızı sandıkta verin. Siyasi ikballeri uğruna sizi galeyana getirmeye çalışanlara fırsat vermeyin."
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