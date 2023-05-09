https://sputniknews.com.tr/20230509/cinden-misilleme-kanadali-diplomat-istenmeyen-kisi-ilan-edildi-1070837886.html
Çin’den misilleme: Kanadalı diplomat 'istenmeyen kişi' ilan edildi
Çin’den misilleme: Kanadalı diplomat 'istenmeyen kişi' ilan edildi
Çin Dışişleri Bakanlığı, Ottawa'ya misilleme olarak Kanadalı diplomat Jennifer Lynn Lalonde’yi 'istenmeyen kişi' ilan etti. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T13:46+0300
2023-05-09T13:46+0300
2023-05-09T13:54+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
kanada
istenmeyen kişi
diplomat
diplomasi
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Kanada'nın Çinli diplomat Zhao Wei’yi 'istenmeyen kişi' ilan etmesine Çin’den misilleme geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kanada'nın ilkesiz hareketine tepki olarak Şanghay Başkonsolosu Jennifer Lynn Lalonde’nin 'istenmeyen kişi' ilan edildiği belirtildi.Kanada’nın söz konusu kararının şiddetle kınandığı açıklamada, diplomatın 13 Mayıs'tan önce Çin'i terk etmesi istendi.Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarını eleştiren Kanadalı milletvekili Michael Chong’u 'hedef aldığı' gerekçesiyle Çinli diplomat Zhao Wei’nin istenmeyen kişi ilan edildiği ifade edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230509/kanada-cinli-diplomati-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1070808610.html
çin
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çin, çin halk cumhuriyeti, kanada, istenmeyen kişi, diplomat, diplomasi
çin, çin halk cumhuriyeti, kanada, istenmeyen kişi, diplomat, diplomasi
Çin’den misilleme: Kanadalı diplomat 'istenmeyen kişi' ilan edildi
13:46 09.05.2023 (güncellendi: 13:54 09.05.2023) Abone ol
Çin Dışişleri Bakanlığı, Ottawa'ya misilleme olarak Kanadalı diplomat Jennifer Lynn Lalonde’yi 'istenmeyen kişi' ilan etti.
Kanada'nın Çinli diplomat Zhao Wei’yi 'istenmeyen kişi' ilan etmesine Çin’den misilleme geldi.
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kanada'nın ilkesiz hareketine tepki olarak Şanghay Başkonsolosu Jennifer Lynn Lalonde’nin 'istenmeyen kişi' ilan edildiği belirtildi.
Kanada’nın söz konusu kararının şiddetle kınandığı açıklamada, diplomatın 13 Mayıs'tan önce Çin'i terk etmesi istendi.
Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarını eleştiren Kanadalı milletvekili Michael Chong’u 'hedef aldığı' gerekçesiyle Çinli diplomat Zhao Wei’nin istenmeyen kişi ilan edildiği ifade edilmişti.