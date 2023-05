https://sputniknews.com.tr/20230509/chp-kahramanmaras-milletvekili-oztunc-hukmet-secime-kilitlendi-deprem-bolgesini-unuttu-1070972922.html

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Öztunç: Hükûmet seçime kilitlendi deprem bölgesini unuttu

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Öztunç: Hükûmet seçime kilitlendi deprem bölgesini unuttu

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, depremin merkez üssü olan kentin unutulduğunu söyleyerek, "Hükûmet seçime kilitlendi buraları unuttu ama burada... 09.05.2023

Türkiye’de seçimlere 5 gün kala kaset iddiaları gündemde önemli bir yer kaplıyor. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deep fake, dark web ve Cambridge Analytica’ iddiasında bulunmuştu. Kamuoyunda da bu konular merak ediliyordu.Gazeteci Çağla Üren: Hedef sandığa gitmeyecek seçmen olabilirGazeteci Çağla Üren, bu kavramların ne anlama geldiğini ve bu aparatlarla neler yapılabileceğini, Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programında anlattı. Üren, Cambridge Analytica’nın bir ‘hedeflenmiş propaganda’ yöntemi olduğunu söyleyerek “Sandığa gitmeyecek olan kişileri hedeflemek için kullanılabileceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye çok kutuplaşmış bir ülke. Bu tür propagandalarla insanların fikirlerini değiştirmek zor” ifadelerini kullandı:“Cambridge Analytica gibi bir yönteme başvurulursa veya başvuruluyorsa; sandığa gitmeyecek olan kişileri hedeflemek için kullanılabileceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye çok kutuplaşmış bir ülke. Bu tür propagandalarla insanların fikirlerini değiştirmek zor. Fakat arada kalanlar, kararsızlar, sandığa gitmemeyi düşünenleri hedefleyen propagandalar bunlar. İşe yeni başlıyorlarsa bu çok geç kalınmış bir hamle çünkü aylar boyu devam etmesi gerekiyor bunun. Aslında buradaki mesele, Cambridge Analytica gibi üçüncü taraflar, Facebook’un bizim iznimizle topladığı verileri alıyorsa burada ciddi bir sorun var.”CHP’li Ali Öztunç: Kahramanmaraş depremin ilk gününden beri sahipsiz bir kent hâline geldiSeçim gündemiyle birlikte deprem bölgesi de unutuldu. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, deprem bölgesindeki son durumu anlattı. Öztunç, Kahramanmaraşlıların devletin yanlış uygulamalarıyla yaşadığını söyleyerek “Kahramanmaraş, depremin ilk gününden beri sahipsiz bir kent hâline geldi. İlk 2-3 gün Ankara Büyükşehir Belediyesi hariç ne AFAD ne Kızılay vardı. Eğer Ankara Büyükşehir Belediyesi olmasa, bugün musluklardan su akmayacaktı” dedi:“Kahramanmaraş, depremin ilk gününden beri sahipsiz bir kent hâline geldi. İlk 2-3 gün Ankara Büyükşehir Belediyesi hariç ne AFAD ne Kızılay vardı. Eğer Ankara Büyükşehir Belediyesi olmasa, bugün musluklardan su akmayacaktı. Devletin diğer kurumları görevini yapmadığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi yetemeyeceği için Kahramanmaraş sahipsiz kaldı. Belki herkes seçimle ilgileniyor, hükûmet seçime kilitlendi buraları unuttu ama burada maalesef bir öksüzlük var. El ayak çekildi, biz burada kendi hâlimize bırakıldık. Hasar tespitlerinde sorunlar oldu. Ağır hasarlı binalar orta hasarlı gösterildi, az hasarlılar çok hasarlı gösterildi… Kahramanmaraşlılar, devletin yanlış uygulamalarıyla yaşıyor.‘Ağır hasarlı binalar, ihaleyle şirketlere veriliyor ve şirketler binadaki her şeye sahip oluyor’Depremden hasar gören binalar, ihaleyle geri dönüşüm şirketlerine veriliyor. Şirketler, binalardaki her şeye sahip oluyor. Kamuoyunda tartışma yaratan uygulamayla ilgili de konuşan Öztunç, “Enkazı satın alıyorlar. Buradan da büyük rantlar elde ediyor. Çoğu da zaten AK Partili firmalar” diye konuştu:Ağır hasarlı olan, yıkılması gereken binalar, ihalelerle bazı şirketlere verildi. Bu şirketler, her şeyiyle o binalara sahip oluyor. Kapı kolu, çelik, pencere, kombi, televizyon… Şirket her şeye sahip oluyor. Bunları geri dönüştürüyorlar. Enkazı satın alıyorlar. Buradan da büyük rantlar elde ediyor. Çoğu da zaten AK Partili firmalar. Gelip bir binaya örneğin 100 bin lira veriyorlar. Orayı yıkıyorlar. Camı, pencereyi, plastiği, demiri her şeyi ayrı ayrı alıyorlar. Sonra da enkazı kaldırıp geri dönüşüme gidiyorlar.

2023

