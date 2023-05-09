https://sputniknews.com.tr/20230509/celik-turkiyenin-butun-dusmanlari-oklarini-recep-tayyip-erdogana-cevirmis-hepiniz-gelin-1070861794.html

Çelik: Türkiye'nin bütün düşmanları oklarını Recep Tayyip Erdoğan'a çevirmiş, hepiniz gelin

Çelik: Türkiye'nin bütün düşmanları oklarını Recep Tayyip Erdoğan'a çevirmiş, hepiniz gelin

AK Parti Genel Başkan Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'nin bütün düşmanları, Avrupa'nın faşistleri, terör örgütleri oklarını Recep Tayyip Erdoğan'a çevirmiş... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T21:14+0300

2023-05-09T21:14+0300

2023-05-09T21:16+0300

2023 türkiye seçimleri

ömer çelik

adana

recep tayyip erdoğan

sandık

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AK Parti'nin Adana milletvekili adayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.Katılımcılara "14 Mayıs demokrasi bayramınız hayırlı olsun' ifadeleriyle seslenen Çelik, milyonların Erdoğan ile beraber yürüdüğünü söyledi. Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına hakaret edenlerin 'Erdoğan'a karşıyız' dediklerini aktaran Çelik, şöyle konuştu:'Türkiye'nin önünü kesmek isteyenleri sandığa gömeceğiz'Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete verdiği sözü tutarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açtığını anımsattı.Terör örgütlerinin "Erdoğan'ın karşısında kim varsa onu destekleyeceğiz" dediklerini anlatan Çelik, "Türkiye'nin bütün düşmanları, Avrupa'nın faşistleri, terör örgütleri oklarını Recep Tayyip Erdoğan'a çevirmiş. Hepiniz gelin. Alt alta üst üste toplayın, yan yana yazın sizin vereceğiniz kararın İstasyon Meydanı'nda haddini bildiririz, gereken cevabı veririz." dedi.Çelik, Millet İttifakı'nın dün Adana'da yaptığı mitinge değinerek, şunları söyledi:'Kalp işareti yapamayanların bir saniye içinde HDP işareti yaptığını gördük'Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gazının ilk ateşini yaktığını hatırlatarak, "İnşallah bu gazları daha çok çıkardıkça milletimize Cumhurbaşkanı'mız yepyeni müjdeler verecek. Bunlar kalp işareti yapmaya çalışırken Kızılelma göklerde uçuyordu ama bunlar kalp işaretini hala becerememişlerdi. Bunlar kalp işareti yapmak için gayret ederken Türkiye'nin ilk İHA ve SİHA gemisi TCG Anadolu denizlerde bayrak göstermeye başladı. Bunlar kalp işareti yapmaya çalışırken Cumhurbaşkanımız ev hanımlarına emeklilik müjdesi verdi, hanımların evdeki emeği bereketlensin diye. Bunlar hala kalp işareti yapmaya çalışıyordu, Cumhurbaşkanı'mız gençlere, evlenmek isteyenlere evlilik yardımı yapılacağını söyledi. Bunlar kalp işareti yapmayı beceremediler, hala uğraşıyorlardı, o sırada HDP'lilerin yoğun olduğu bir mitinge katıldılar ve orada günlerdir kalp işareti yapamayanların bir saniye içinde HDP işareti yaptığını gördük" dedi'Bizim kumar masalarıyla, bu tip kurtlar sofrasıyla işimiz yok'Karadeniz'de gaz bulunduğunda muhalefetin eleştirdiğine dikkati çeken Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Birlik siyasetine, kardeşlik siyasetine devam edeceğiz'Çelik, kendi işlerinin kardeşlik sofrası olduğunu aktardı.Her gün bir terör örgütünün çıkıp karşılarındaki adaya destek verdiğini açıkladığını ifade eden Çelik, "Sırf 'Erdoğan'ın karşısında kim varsa biz ona destek veririz' diyor. Peki Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp da 'Benim teröristlerle yan yana duranlarla, PKK'ya terör örgütüdür diyemeyenlerle bir işim yok' diyebiliyor mu? Hayır, diyemiyor, neden diyemiyor? Çünkü 6'lı masa değil o masa, 7'li, 8'li, 9'lu masa ama bunların kurdukları bütün tuzaklar, yapmaya çalıştıkları her şey Allah'ın izniyle Adana'da, İstasyon Meydanı'ndaki şu coşkuya, iradeye, birliğe, beraberliğe çarpıp dönecek. Onlar varsın, fitne siyaseti peşinde koşsun. Onlar varsın, birliğimizi, dirliğimizi bozmaya çalışsın. Biz aynı burada olduğu gibi birlik siyasetine, kardeşlik siyasetine devam edeceğiz" dedi.Kendilerinin "PKK terör örgütüdür" dediğini belirten Çelik, "PKK'yla sonuna kadar mücadele edeceğiz' diyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor, 'Siz Kürtlere niye laf söylüyorsunuz?' Kemal Kılıçdaroğlu, biz PKK'ya söylüyoruz, sen Türk'le Kürt'ün arasına fitne sokmaya çalışıyorsun. Türk'le Kürt'ün arasına hiç kimse fitne sokamaz. Biz kardeşiz." ifadesini kullandı.AK Parti Sözcüsü Çelik, son dönemlerde mezhep tartışmalarının açıldığını ve bunların çok tehlikeli olduğunu dile getirdi.'Bu kurtlar sofrasını sandığa gömeceğiz'Çelik, miting yaptıkları İstasyon Meydanı'nın bir özelliği olduğunu belirterek, şöyle konuştu:Çelik, Türkiye'nin karşısında olanlara 14 Mayıs'ta gereken cevabı vereceklerinin kaydetti.

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