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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230509/celik-turkiyenin-butun-dusmanlari-oklarini-recep-tayyip-erdogana-cevirmis-hepiniz-gelin-1070861794.html
Çelik: Türkiye'nin bütün düşmanları oklarını Recep Tayyip Erdoğan'a çevirmiş, hepiniz gelin
Çelik: Türkiye'nin bütün düşmanları oklarını Recep Tayyip Erdoğan'a çevirmiş, hepiniz gelin
AK Parti Genel Başkan Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'nin bütün düşmanları, Avrupa'nın faşistleri, terör örgütleri oklarını Recep Tayyip Erdoğan'a çevirmiş... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T21:14+0300
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2023 türkiye seçimleri
ömer çelik
adana
recep tayyip erdoğan
sandık
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AK Parti'nin Adana milletvekili adayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.Katılımcılara "14 Mayıs demokrasi bayramınız hayırlı olsun' ifadeleriyle seslenen Çelik, milyonların Erdoğan ile beraber yürüdüğünü söyledi. Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına hakaret edenlerin 'Erdoğan'a karşıyız' dediklerini aktaran Çelik, şöyle konuştu:'Türkiye'nin önünü kesmek isteyenleri sandığa gömeceğiz'Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete verdiği sözü tutarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açtığını anımsattı.Terör örgütlerinin "Erdoğan'ın karşısında kim varsa onu destekleyeceğiz" dediklerini anlatan Çelik, "Türkiye'nin bütün düşmanları, Avrupa'nın faşistleri, terör örgütleri oklarını Recep Tayyip Erdoğan'a çevirmiş. Hepiniz gelin. Alt alta üst üste toplayın, yan yana yazın sizin vereceğiniz kararın İstasyon Meydanı'nda haddini bildiririz, gereken cevabı veririz." dedi.Çelik, Millet İttifakı'nın dün Adana'da yaptığı mitinge değinerek, şunları söyledi:'Kalp işareti yapamayanların bir saniye içinde HDP işareti yaptığını gördük'Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gazının ilk ateşini yaktığını hatırlatarak, "İnşallah bu gazları daha çok çıkardıkça milletimize Cumhurbaşkanı'mız yepyeni müjdeler verecek. Bunlar kalp işareti yapmaya çalışırken Kızılelma göklerde uçuyordu ama bunlar kalp işaretini hala becerememişlerdi. Bunlar kalp işareti yapmak için gayret ederken Türkiye'nin ilk İHA ve SİHA gemisi TCG Anadolu denizlerde bayrak göstermeye başladı. Bunlar kalp işareti yapmaya çalışırken Cumhurbaşkanımız ev hanımlarına emeklilik müjdesi verdi, hanımların evdeki emeği bereketlensin diye. Bunlar hala kalp işareti yapmaya çalışıyordu, Cumhurbaşkanı'mız gençlere, evlenmek isteyenlere evlilik yardımı yapılacağını söyledi. Bunlar kalp işareti yapmayı beceremediler, hala uğraşıyorlardı, o sırada HDP'lilerin yoğun olduğu bir mitinge katıldılar ve orada günlerdir kalp işareti yapamayanların bir saniye içinde HDP işareti yaptığını gördük" dedi'Bizim kumar masalarıyla, bu tip kurtlar sofrasıyla işimiz yok'Karadeniz'de gaz bulunduğunda muhalefetin eleştirdiğine dikkati çeken Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Birlik siyasetine, kardeşlik siyasetine devam edeceğiz'Çelik, kendi işlerinin kardeşlik sofrası olduğunu aktardı.Her gün bir terör örgütünün çıkıp karşılarındaki adaya destek verdiğini açıkladığını ifade eden Çelik, "Sırf 'Erdoğan'ın karşısında kim varsa biz ona destek veririz' diyor. Peki Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp da 'Benim teröristlerle yan yana duranlarla, PKK'ya terör örgütüdür diyemeyenlerle bir işim yok' diyebiliyor mu? Hayır, diyemiyor, neden diyemiyor? Çünkü 6'lı masa değil o masa, 7'li, 8'li, 9'lu masa ama bunların kurdukları bütün tuzaklar, yapmaya çalıştıkları her şey Allah'ın izniyle Adana'da, İstasyon Meydanı'ndaki şu coşkuya, iradeye, birliğe, beraberliğe çarpıp dönecek. Onlar varsın, fitne siyaseti peşinde koşsun. Onlar varsın, birliğimizi, dirliğimizi bozmaya çalışsın. Biz aynı burada olduğu gibi birlik siyasetine, kardeşlik siyasetine devam edeceğiz" dedi.Kendilerinin "PKK terör örgütüdür" dediğini belirten Çelik, "PKK'yla sonuna kadar mücadele edeceğiz' diyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor, 'Siz Kürtlere niye laf söylüyorsunuz?' Kemal Kılıçdaroğlu, biz PKK'ya söylüyoruz, sen Türk'le Kürt'ün arasına fitne sokmaya çalışıyorsun. Türk'le Kürt'ün arasına hiç kimse fitne sokamaz. Biz kardeşiz." ifadesini kullandı.AK Parti Sözcüsü Çelik, son dönemlerde mezhep tartışmalarının açıldığını ve bunların çok tehlikeli olduğunu dile getirdi.'Bu kurtlar sofrasını sandığa gömeceğiz'Çelik, miting yaptıkları İstasyon Meydanı'nın bir özelliği olduğunu belirterek, şöyle konuştu:Çelik, Türkiye'nin karşısında olanlara 14 Mayıs'ta gereken cevabı vereceklerinin kaydetti.
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ömer çelik, adana, recep tayyip erdoğan, sandık
ömer çelik, adana, recep tayyip erdoğan, sandık

Çelik: Türkiye'nin bütün düşmanları oklarını Recep Tayyip Erdoğan'a çevirmiş, hepiniz gelin

21:14 09.05.2023 (güncellendi: 21:16 09.05.2023)
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© AA
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AK Parti Genel Başkan Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'nin bütün düşmanları, Avrupa'nın faşistleri, terör örgütleri oklarını Recep Tayyip Erdoğan'a çevirmiş. Hepiniz gelin. Alt alta üst üste toplayın, yan yana yazın sizin vereceğiniz kararın İstasyon Meydanı'nda haddini bildiririz, gereken cevabı veririz" dedi.
AK Parti'nin Adana milletvekili adayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.
Katılımcılara "14 Mayıs demokrasi bayramınız hayırlı olsun' ifadeleriyle seslenen Çelik, milyonların Erdoğan ile beraber yürüdüğünü söyledi.
Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına hakaret edenlerin 'Erdoğan'a karşıyız' dediklerini aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Hepiniz Erdoğan'a karşı olsanız ne yazar? İşte Adana 'Erdoğan' diyor. Vatandaşımıza, askerimize, polisimize silah çekenler, FETÖ'sünden PKK'sına kadar bütün terör örgütleri birleşmişler 'Erdoğan gitsin' diyorlar. İşte hepinize cevabı Adana'dan 3 kelime ile veriyoruz ve 'Recep Tayyip Erdoğan' diyoruz. Kim ne derse desin, hangi tuzağı kurmak isterse kursun. Cumhurbaşkanı'mıza karşı birleşmiş olan Avrupa'nın faşistlerinden bütün terör örgütlerine kadar hepsine diyoruz ki 'Bakın burası İstasyon Meydanı, yüreğiniz yetiyorsa topunuz gelin.' Öyle yağma yok burası Adana, mertliğin, cesaretin kitabının yazıldığı yer. Burası vatan, millet diyenlerin yüreğinin tek başına bu meydanda attığı yer. Öyle yağma yok buradayız ve bir kere daha 'Recep Tayyip Erdoğan' diyoruz."

'Türkiye'nin önünü kesmek isteyenleri sandığa gömeceğiz'

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete verdiği sözü tutarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açtığını anımsattı.
Terör örgütlerinin "Erdoğan'ın karşısında kim varsa onu destekleyeceğiz" dediklerini anlatan Çelik, "Türkiye'nin bütün düşmanları, Avrupa'nın faşistleri, terör örgütleri oklarını Recep Tayyip Erdoğan'a çevirmiş. Hepiniz gelin. Alt alta üst üste toplayın, yan yana yazın sizin vereceğiniz kararın İstasyon Meydanı'nda haddini bildiririz, gereken cevabı veririz." dedi.
Çelik, Millet İttifakı'nın dün Adana'da yaptığı mitinge değinerek, şunları söyledi:
"Dün bu meydanda karşımızdaki ittifakın bir mitingi vardı. Bir sürü yalan söylediler. İnşallah sandıkta Recep Tayyip Erdoğan'a bir oy vereceğiz, dünyadaki Türkiye'nin düşmanı bütün Avrupa faşistlerine aynı zamanda haddini bildireceğiz. AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na bir oy vereceğiz, bütün terör örgütlerine hak ettikleri tokadı atacağız. Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçmek için bir oy vereceğiz karşımıza dikilmiş olanları, Türkiye'nin önünü kesmek isteyenleri sandığa gömeceğiz. Bunlar çıkmışlar günlerdir kalp işareti yapmaya çalışıyorlar. Fakat iki ellerini bir araya getirip bir kalp işareti yapamıyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü kalpte olmayınca el de yapamıyor o işareti. Cumhurbaşkanı'mız, 'Fabrikası yok, yapılamaz' denilen Togg'u milletimize armağan etti. Bunlar hala kalp işareti yapmaya çalışıyor. Ama kalpte, yürekte, gönülde olmayınca elde de sözde de olmuyor."

'Kalp işareti yapamayanların bir saniye içinde HDP işareti yaptığını gördük'

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gazının ilk ateşini yaktığını hatırlatarak, "İnşallah bu gazları daha çok çıkardıkça milletimize Cumhurbaşkanı'mız yepyeni müjdeler verecek. Bunlar kalp işareti yapmaya çalışırken Kızılelma göklerde uçuyordu ama bunlar kalp işaretini hala becerememişlerdi. Bunlar kalp işareti yapmak için gayret ederken Türkiye'nin ilk İHA ve SİHA gemisi TCG Anadolu denizlerde bayrak göstermeye başladı. Bunlar kalp işareti yapmaya çalışırken Cumhurbaşkanımız ev hanımlarına emeklilik müjdesi verdi, hanımların evdeki emeği bereketlensin diye. Bunlar hala kalp işareti yapmaya çalışıyordu, Cumhurbaşkanı'mız gençlere, evlenmek isteyenlere evlilik yardımı yapılacağını söyledi. Bunlar kalp işareti yapmayı beceremediler, hala uğraşıyorlardı, o sırada HDP'lilerin yoğun olduğu bir mitinge katıldılar ve orada günlerdir kalp işareti yapamayanların bir saniye içinde HDP işareti yaptığını gördük" dedi

'Bizim kumar masalarıyla, bu tip kurtlar sofrasıyla işimiz yok'

Karadeniz'de gaz bulunduğunda muhalefetin eleştirdiğine dikkati çeken Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Muhalefet çıktı ne dedi? 'Böyle bir gaz yok, bu Rusya'nın hediyesidir' dedi. Peki şimdi evlere veriliyor, kendi milletine güvenmeyen, kendi devletine güvenmeyen bir yaklaşımla hareket ediyorlar. Size bir örnek vereceğim, Ceyhan'da petrol bulundu, bu petrol kuyusu yıllar evvel açılmış daha sonra 'Burada petrol yok' diye üstü kapatılmış. Orada petrol varken bunu açıp da 'Burada petrol yok' diye üstüne beton dökenler kim? Dün bulunamayan petrol, dün bulunamayan gaz bugün nasıl bulunuyor? Aradaki fark, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğidir. Onun için hepsi Türkiye'nin önünü kesmenin, Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü kesmekten geçtiğini bildikleri için kalkmışlar, Cumhurbaşkanı'mıza karşı bir ittifak kurmuşlar. Peki bu nasıl bir ittifak? İttifak üyelerinden biri diyor ki 'Bu ittifak bir kumar masasıdır' diyor, masadan kalkıyor. Daha sonra ne olduğu bilinmeyen bir sebeple tekrar masaya oturuyor. Masaları, kumar masası, olanlara diyoruz ki; bizim kumar masalarıyla, bu tip kurtlar sofrasıyla işimiz yok."

'Birlik siyasetine, kardeşlik siyasetine devam edeceğiz'

Çelik, kendi işlerinin kardeşlik sofrası olduğunu aktardı.
Her gün bir terör örgütünün çıkıp karşılarındaki adaya destek verdiğini açıkladığını ifade eden Çelik, "Sırf 'Erdoğan'ın karşısında kim varsa biz ona destek veririz' diyor. Peki Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp da 'Benim teröristlerle yan yana duranlarla, PKK'ya terör örgütüdür diyemeyenlerle bir işim yok' diyebiliyor mu? Hayır, diyemiyor, neden diyemiyor? Çünkü 6'lı masa değil o masa, 7'li, 8'li, 9'lu masa ama bunların kurdukları bütün tuzaklar, yapmaya çalıştıkları her şey Allah'ın izniyle Adana'da, İstasyon Meydanı'ndaki şu coşkuya, iradeye, birliğe, beraberliğe çarpıp dönecek. Onlar varsın, fitne siyaseti peşinde koşsun. Onlar varsın, birliğimizi, dirliğimizi bozmaya çalışsın. Biz aynı burada olduğu gibi birlik siyasetine, kardeşlik siyasetine devam edeceğiz" dedi.
Kendilerinin "PKK terör örgütüdür" dediğini belirten Çelik, "PKK'yla sonuna kadar mücadele edeceğiz' diyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor, 'Siz Kürtlere niye laf söylüyorsunuz?' Kemal Kılıçdaroğlu, biz PKK'ya söylüyoruz, sen Türk'le Kürt'ün arasına fitne sokmaya çalışıyorsun. Türk'le Kürt'ün arasına hiç kimse fitne sokamaz. Biz kardeşiz." ifadesini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Çelik, son dönemlerde mezhep tartışmalarının açıldığını ve bunların çok tehlikeli olduğunu dile getirdi.

'Bu kurtlar sofrasını sandığa gömeceğiz'

Çelik, miting yaptıkları İstasyon Meydanı'nın bir özelliği olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanı'mız bu meydana ilk geldiğinde yasaklıydı. Onun yasağının kaldırılması, milletin desteği olarak size emanetti. Şimdi 14 Mayıs'a gidiyoruz. Bütün bu kazanımlar, özgürlükler Cumhurbaşkanı'mıza emanettir ama Cumhurbaşkanı'mız da 14 Mayıs günü size emanettir. Onun için bu kurtlar sofrasını sandığa gömeceğiz. Kurtlar sofrasını sandığa gömmek için kardeşlik sofrasına, birlik siyasetine mührümüzü basacağız. Recep Tayyip Erdoğan'a oy veriyoruz, kumar masasını tarihe gömüyoruz. Avrupa'nın faşistlerini, terör örgütlerini, sandığa gömüyoruz. Ülkemizi, bekamızı hedef alan bütün terör örgütlerine en güçlü cevaplardan birini Adana'dan veriyoruz."
Çelik, Türkiye'nin karşısında olanlara 14 Mayıs'ta gereken cevabı vereceklerinin kaydetti.
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