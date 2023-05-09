https://sputniknews.com.tr/20230509/bursada-deprem-cevre-illerden-de-hissedildi-1070822203.html

Bursa'da deprem: Çevre illerden de hissedildi

Bursa'da deprem: Çevre illerden de hissedildi

AFAD'ın verilerine göre Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Yalova'dan da hissedildi. 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T10:42+0300

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türkiye

deprem

bursa

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli

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AFAD'ın aktardığı verilere göre saat 10.20'de Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde ve 7.46 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Deprem Yalova'dan da hissedildi.

türkiye

bursa

kandilli

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deprem, bursa, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli