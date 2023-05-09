https://sputniknews.com.tr/20230509/bursada-deprem-cevre-illerden-de-hissedildi-1070822203.html
Bursa'da deprem: Çevre illerden de hissedildi
Bursa'da deprem: Çevre illerden de hissedildi
AFAD'ın verilerine göre Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Yalova'dan da hissedildi. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T10:42+0300
2023-05-09T10:42+0300
2023-05-09T11:11+0300
türkiye
deprem
bursa
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kandilli
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AFAD'ın aktardığı verilere göre saat 10.20'de Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde ve 7.46 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Deprem Yalova'dan da hissedildi.
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deprem, bursa, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli
deprem, bursa, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli
Bursa'da deprem: Çevre illerden de hissedildi
10:42 09.05.2023 (güncellendi: 11:11 09.05.2023) Abone ol
AFAD'ın verilerine göre Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Yalova'dan da hissedildi.
AFAD'ın aktardığı verilere göre saat 10.20'de Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde ve 7.46 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
Deprem Yalova'dan da hissedildi.