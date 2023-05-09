https://sputniknews.com.tr/20230509/borsa-banka-hisseleri-onculugunde-yukseldi-1070838796.html

Borsa banka hisseleri öncülüğünde yükseldi

Borsa banka hisseleri öncülüğünde yükseldi

Bankacılık endeksindeki yükselişin yüzde 5'i aştığı Borsa İstanbul'da öğle saatlerinde BIST 100 yüzde 1 tırmandı 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T14:00+0300

2023-05-09T14:00+0300

2023-05-09T14:00+0300

ekonomi

borsa istanbul

hisse

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Borsa İstanbul'da dünü 4 bin 561 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi sabah saatlerinde 4 bin 532 puana gerilemesinin ardından yönünü yukarı çevirdi.Endeks TSİ 12.30 itibarıyla günlük yüzde 1 yükselerek 4 bin 605 puana çıktı. Yükseliş banka hisselerinin öncülüğünde gerçekleşti.BIST Bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 5.3'ü buldu.Bankalar arasında en hızlı yükseliş yüzde 6.4 ile İş Bankası'nda yaşandı. Bu bankayı yüzde 5.1'lik yükselişle Yapı Kredi ve yüzde 4.2'lik yükselişle Garanti Bankası takip etti.Bankaların dışında bir diğer dikkat çekici yükseliş de Koç Holding'de yaşandı. Koç Holding hisseleri yüzde 7.3 değer kazandı.Analistler ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişeleri hafiflese de bu ülkedeki borç limiti krizinin endişeyle takip edildiğini belirtti.

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