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https://sputniknews.com.tr/20230509/borsa-banka-hisseleri-onculugunde-yukseldi-1070838796.html
Borsa banka hisseleri öncülüğünde yükseldi
Borsa banka hisseleri öncülüğünde yükseldi
Bankacılık endeksindeki yükselişin yüzde 5'i aştığı Borsa İstanbul'da öğle saatlerinde BIST 100 yüzde 1 tırmandı 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T14:00+0300
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Borsa İstanbul'da dünü 4 bin 561 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi sabah saatlerinde 4 bin 532 puana gerilemesinin ardından yönünü yukarı çevirdi.Endeks TSİ 12.30 itibarıyla günlük yüzde 1 yükselerek 4 bin 605 puana çıktı. Yükseliş banka hisselerinin öncülüğünde gerçekleşti.BIST Bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 5.3'ü buldu.Bankalar arasında en hızlı yükseliş yüzde 6.4 ile İş Bankası'nda yaşandı. Bu bankayı yüzde 5.1'lik yükselişle Yapı Kredi ve yüzde 4.2'lik yükselişle Garanti Bankası takip etti.Bankaların dışında bir diğer dikkat çekici yükseliş de Koç Holding'de yaşandı. Koç Holding hisseleri yüzde 7.3 değer kazandı.Analistler ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişeleri hafiflese de bu ülkedeki borç limiti krizinin endişeyle takip edildiğini belirtti.
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borsa istanbul, hisse
borsa istanbul, hisse

Borsa banka hisseleri öncülüğünde yükseldi

14:00 09.05.2023
© İHABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© İHA
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Bankacılık endeksindeki yükselişin yüzde 5'i aştığı Borsa İstanbul'da öğle saatlerinde BIST 100 yüzde 1 tırmandı
Borsa İstanbul'da dünü 4 bin 561 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi sabah saatlerinde 4 bin 532 puana gerilemesinin ardından yönünü yukarı çevirdi.
Endeks TSİ 12.30 itibarıyla günlük yüzde 1 yükselerek 4 bin 605 puana çıktı. Yükseliş banka hisselerinin öncülüğünde gerçekleşti.
BIST Bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 5.3'ü buldu.
Bankalar arasında en hızlı yükseliş yüzde 6.4 ile İş Bankası'nda yaşandı. Bu bankayı yüzde 5.1'lik yükselişle Yapı Kredi ve yüzde 4.2'lik yükselişle Garanti Bankası takip etti.
Bankaların dışında bir diğer dikkat çekici yükseliş de Koç Holding'de yaşandı. Koç Holding hisseleri yüzde 7.3 değer kazandı.
Analistler ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişeleri hafiflese de bu ülkedeki borç limiti krizinin endişeyle takip edildiğini belirtti.
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