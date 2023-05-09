https://sputniknews.com.tr/20230509/binali-yildirim-bu-secimler-ne-hikmetse-turkiyeden-baska-herkesi-ilgilendirmeye-basladi-1070864460.html

Binali Yıldırım: Bu seçimler ne hikmetse Türkiye'den başka herkesi ilgilendirmeye başladı

Binali Yıldırım: Bu seçimler ne hikmetse Türkiye'den başka herkesi ilgilendirmeye başladı

AK Partili Yıldırım, "Bu seçimler ne hikmetse Türkiye'den başka herkesi ilgilendirmeye başladı. Bu nasıl bir iş? Yani Amerikalılar burada oy mu kullanacak?.. 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T22:10+0300

2023-05-09T22:10+0300

2023-05-09T22:13+0300

2023 türkiye seçimleri

ak parti

recep tayyip erdoğan

binali yıldırım

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/09/1070863581_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_0ff1f22c8fcf9ed4c4fca95c7bf402ba.jpg

Ankara Otonomi Oto Galericiler Sitesi'ni ziyaret ederek esnafın sorun ve taleplerini dinleyen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 20 yıldır şeffaf şekilde vatandaşla iç içe yaşadıklarını belirtti.Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendi imzasının görülebileceğini ifade eden Yıldırım, "Ankara'nın Belediye Başkanı var, bir metre metro yaptı mı? Dört sene bitti, yaptı mı? 64 kilometre bu kardeşiniz yaptı. Batıkent, Çayyolu, Keçiören, AKM, en son AKM'den Kızılay'a 3,5 kilometre. O çok önemli eksik parçaydı, şimdi entegrasyon tamamlandı" diye konuştu."20 yıldır Cumhurbaşkanı'mız, bizler, ekibi, dağ gibi dertleri dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldik" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:Konuşmasında enflasyona da değinen Yıldırım, gelecek senenin ortalarında enflasyonun yüzde 16 seviyelerine düşeceğini aktardı. Yeni dönemin yarısında ise enflasyonun tek haneye ineceğine işaret eden Yıldırım, "Hedef bu. Enflasyon korkusuyla elindeki parayı, varını yoğunu yatırıyor. 'Ben buradan oluşacak fiyat farkıyla hem para kazanıyorum hem de malımı artırıyorum.' Her alanda bunun olduğunu biliyoruz" diye konuştu.'Bu vaatleri verirken kaynağını açıklaması lazım'Yıldırım, muhalefetin, "Şu kadar vereceğiz, bu kadar vereceğiz" ifadelerinin birer vaat olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:Türkiye'de solun laf konusunda uzmanlaştığını ifade eden Yıldırım, halkın sola 1950'den beri doğrudan iktidar vermediği için onların konuşmada uzman olduğunu dile getirdi.Yıldırım, kendilerinin de iş yapmakta uzman olduğunu anlatarak, "O kadar farkımız var. Ne diyorlar; 'Sana söz' Tamam bir şey diyen yok ama unutmayın, söz uçar eser kalır" ifadesini kullandı.'Mesele kişiler değil, güdülecek adam lazım'Pazar günü yapılacak seçimlerin Türkiye'den başka herkesi ilgilendirmeye başladığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:'Onların maşalarını destekleyenleri de pazar günü sandığa mahkum edeceğiz'Yıldırım, esnaf ziyaretinin ardından Akyurt ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde (SKM) partililerle bir araya geldi.Burada partililere hitap eden Yıldırım, dün Şırnak'ta, Siirt'te olduğunu hatırlatarak, "Şırnak'a gidin, görün. O çukur olaylarından sonra yerle bir olan, yeniden yaptık. 58 milyar harcama yapmışız. Devlet budur. Vatandaşının dertleriyle dertlenen, vatandaşının ihtiyaçlarını kendisi ifade etmeden gören, yerine getiren. Öyle bir liderimiz var ki, memleket sevdalısı, insan sevdalısı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan" diye konuştu.'Bu seçimlerde ilk defa terör örgütleri sandığa getirildi'Pazar günü sandığa emin adımlarla gidilmesi gerektiğini bildiren Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:'Kemal Bey, 'dark' işin yoksa karanlıktan korkma kardeşim'Binali Yıldırım, Yenimahalle'de AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında da konuştu. Yıldım, pazar günü yapılacak seçimlerde "sandıkları patlatacaklarını" ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la "destan yazacaklarını" söyledi.Cudi Dağı'nda, Kato Dağı'nda, Gabar'da barut kokularının olmadığını ifade eden Yıldırım, "Petrol fışkırıyor petrol. Açılan kuyulardaki petrol miktarı 100 milyar dolar. Bu, bu ülkenin zenginliği. Neden Tayyip Erdoğan'a karşılar biliyor musunuz? Çünkü Tayyip Erdoğan ellerini, kollarını bağlayıp 'buyurun' diyen bir lider değil, 'hizaya durun' diyen bir lider. Hiç şüpheniz olmasın, Recep Tayyip Erdoğan, onun arkadaşları bir tek Rabbinin huzurunda rükuda eğilir, başka hiçbir gücün önünde eğilmez" diye konuştu.Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getirirken Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bu ne kardeşim? Cumhurbaşkanı yardımcıları diye bir madde koymuşunuz. Sizin amacınız cumhurbaşkanı yardımcısı yapmak değil ulufe dağıtmak. Bu yardımcıların sayısı belki de 100'e kadar çıkabilir. Hepsine bir makam arabası, hepsine bir ofis, hepsine yardımcılar. Bu ne israf kardeşim? Bu ne biçim iş? Bir tane yetmez miydi? Niye böyle yapıyorsunuz?" diye eleştirilerde bulunduğunu aktardı. Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçildikten sonra bir cumhurbaşkanı yardımcısı seçtiğini söyledi.Muhalefetin "daha dereyi görmeden paçayı sıvadığını" ifade eden Yıldırım, "7 tane ilan ettiler. Ama 7'de kalmıyor, gözükmeyenler var, 12'ye kadar çıkıyor. Bak burada söylüyorum, 12 kişiye söz verdiler, 7'sini açıkladılar. Şimdi soruyorum, diyeceksiniz ki 'israf', niye bir tane başkan yardımcısı yok? Daha seçim olmamış, millet size yetki vermemiş, bol keseden dağıtıyorsunuz" ifadelerini kullandı.Yıldırım, sandıklara sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaparak, milletin verdiği oyu da zayi etmeyeceklerini belirtti.Oyun namus olduğunu dile getiren Yıldırım, oya sahip çıkacaklarını söyleyerek, şunları kaydetti:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da partilileri selamlayarak, "Buradaki coşkuyu ve heyecanı inşallah 14 Mayıs gecesi çok daha büyük bir coşkuyla meydanlarda yaşayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı ve Başkan yapacağız. Buna inanıyoruz ve güveniyoruz" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ise "Bizler inanıyoruz ki, 73 yıl önceki 14 Mayıs seçimi gibi bu seçim de Türkiye için bir dönüm noktası olacak ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hep beraber Türkiye Yüzyılı'na yürüyeceğiz" diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ak parti, recep tayyip erdoğan, binali yıldırım, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu