https://sputniknews.com.tr/20230509/bilim-insanlarina-gore-kedilerin-dikkatini-cekmenin-en-iyi-yolu-ne--1070845925.html
Bilim insanlarına göre kedilerin dikkatini çekmenin en iyi yolu ne?
Bilim insanlarına göre kedilerin dikkatini çekmenin en iyi yolu ne?
Köpeklerin hem yüzümüze bakarak hem de kendileriyle konuşmalarımıza bir şekilde yanıt vermeye çalışarak etkileşim kurmaya çalıştığı bilinse de kedilerin... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T16:22+0300
2023-05-09T16:22+0300
2023-05-09T16:22+0300
yaşam
kedi
araştırma
köpek
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Araştırmada en az 3 yılını bir kedi kafede geçirmiş ve bu sebeple birçok insanla bir arada olmuş, güncel olarak ise evde yaşayan 8’i dişi, 10’u erkek 18 kedi kullanıldı. Araştırmacılar kedilerin dikkatini çekebilmek için dört farklı teknik kullandı: Bazı kedilere yalnızca sesli, bazılarına yalnızca görsel, bazılarına da ikisini de kapsayan çağrılar yapıldı, bazılarına ise hiçbiri yollanmadı. ‘Animals’ dergisinde yayınlanan sonuçlar kedilerin sadece sestense hem sesin hem görsel işaretlerin olduğu çağrılara daha hızlı yanıt verdiğini ortaya koydu. Görmezden gelinen kediler strese giriyor Araştırmanın asıl ilginç sonucu ise görmezden gelinen kedilerin strese girdiğinin ve bundan kaynaklı olarak kuyruklarını salladıklarının fark edilmesi.
https://sputniknews.com.tr/20220822/avustralyada-iddia-sekiz-yasindaki-ogrenci-kendini-kedi-olarak-tanimliyor-okul-da-destekliyor-1060224922.html
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kedi, araştırma, köpek
Bilim insanlarına göre kedilerin dikkatini çekmenin en iyi yolu ne?
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Köpeklerin hem yüzümüze bakarak hem de kendileriyle konuşmalarımıza bir şekilde yanıt vermeye çalışarak etkileşim kurmaya çalıştığı bilinse de kedilerin dikkatini çekmeyi başarmak zor. Kedilerin insanlara ne zaman tepki verdiğini ele alan yeni bir araştırmaya göre bir kedi en çok görselliğin ve sesin bir arada olduğu çağrılara yanıt veriyor.
Araştırmada en az 3 yılını bir kedi kafede geçirmiş ve bu sebeple birçok insanla bir arada olmuş, güncel olarak ise evde yaşayan 8’i dişi, 10’u erkek 18 kedi kullanıldı.
Araştırmacılar kedilerin dikkatini çekebilmek için dört farklı teknik kullandı: Bazı kedilere yalnızca sesli, bazılarına yalnızca görsel, bazılarına da ikisini de kapsayan çağrılar yapıldı, bazılarına ise hiçbiri yollanmadı.
‘Animals’ dergisinde yayınlanan sonuçlar kedilerin sadece sestense hem sesin hem görsel işaretlerin olduğu çağrılara daha hızlı yanıt verdiğini ortaya koydu.
Görmezden gelinen kediler strese giriyor
Araştırmanın asıl ilginç sonucu ise görmezden gelinen kedilerin strese girdiğinin ve bundan kaynaklı olarak kuyruklarını salladıklarının fark edilmesi.