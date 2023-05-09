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https://sputniknews.com.tr/20230509/biden-suriye-kaynakli-ulusal-acil-durumu-uzatma-karari-aldi-1070810736.html
Biden Suriye kaynaklı 'ulusal acil durum'u uzatma kararı aldı
Biden Suriye kaynaklı 'ulusal acil durum'u uzatma kararı aldı
ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'den kaynaklanan 'ulusal acil durum' halinin uzatılmasına karar verdi. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T04:15+0300
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine yönelik tehdit oluşturmaya devam etmesi nedeniyle ilk olarak 11 Mayıs 2004'te ilan edilen 'ulusal acil durum'a ilişkin başkanlık kararnamesini uzatacağı konusunda Kongre'yi bilgilendirdi."Şam'ın özgürlük ve temsili bir hükümet çağrısında bulunan Suriye halkına yönelik vahşeti ve baskısı, Suriye halkını tehlikeye atmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgede istikrarsızlık yaratıyor" iddiasında bulunan Biden, ABD'nin Şam, Rusya ve İran'ı kınadığını kaydetti.Biden, "ABD, Esad rejimi ve destekçilerini, kendi halkına karşı yürüttüğü şiddetli savaşı durdurmaya, ülke çapında ateşkes ilan etmeye, ihtiyacı olan tüm Suriyelilere insani yardımın engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını kolaylaştırmaya ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı Kararı doğrultusunda Suriye'de siyasi bir çözüm müzakere etmeye çağırıyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230509/iran-suriyeye-en-gelismis-savunma-silahlarimizi-vermeye-haziriz-1070808197.html
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suriye, abd, joe biden
suriye, abd, joe biden

Biden Suriye kaynaklı 'ulusal acil durum'u uzatma kararı aldı

04:15 09.05.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'den kaynaklanan 'ulusal acil durum' halinin uzatılmasına karar verdi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine yönelik tehdit oluşturmaya devam etmesi nedeniyle ilk olarak 11 Mayıs 2004'te ilan edilen 'ulusal acil durum'a ilişkin başkanlık kararnamesini uzatacağı konusunda Kongre'yi bilgilendirdi.
"Şam'ın özgürlük ve temsili bir hükümet çağrısında bulunan Suriye halkına yönelik vahşeti ve baskısı, Suriye halkını tehlikeye atmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgede istikrarsızlık yaratıyor" iddiasında bulunan Biden, ABD'nin Şam, Rusya ve İran'ı kınadığını kaydetti.
Biden, "ABD, Esad rejimi ve destekçilerini, kendi halkına karşı yürüttüğü şiddetli savaşı durdurmaya, ülke çapında ateşkes ilan etmeye, ihtiyacı olan tüm Suriyelilere insani yardımın engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını kolaylaştırmaya ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı Kararı doğrultusunda Suriye'de siyasi bir çözüm müzakere etmeye çağırıyor" ifadelerini kullandı.
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