https://sputniknews.com.tr/20230509/biden-suriye-kaynakli-ulusal-acil-durumu-uzatma-karari-aldi-1070810736.html

Biden Suriye kaynaklı 'ulusal acil durum'u uzatma kararı aldı

Biden Suriye kaynaklı 'ulusal acil durum'u uzatma kararı aldı

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'den kaynaklanan 'ulusal acil durum' halinin uzatılmasına karar verdi. 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T04:15+0300

2023-05-09T04:15+0300

2023-05-09T04:15+0300

dünya

suriye

abd

joe biden

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine yönelik tehdit oluşturmaya devam etmesi nedeniyle ilk olarak 11 Mayıs 2004'te ilan edilen 'ulusal acil durum'a ilişkin başkanlık kararnamesini uzatacağı konusunda Kongre'yi bilgilendirdi."Şam'ın özgürlük ve temsili bir hükümet çağrısında bulunan Suriye halkına yönelik vahşeti ve baskısı, Suriye halkını tehlikeye atmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgede istikrarsızlık yaratıyor" iddiasında bulunan Biden, ABD'nin Şam, Rusya ve İran'ı kınadığını kaydetti.Biden, "ABD, Esad rejimi ve destekçilerini, kendi halkına karşı yürüttüğü şiddetli savaşı durdurmaya, ülke çapında ateşkes ilan etmeye, ihtiyacı olan tüm Suriyelilere insani yardımın engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını kolaylaştırmaya ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı Kararı doğrultusunda Suriye'de siyasi bir çözüm müzakere etmeye çağırıyor" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230509/iran-suriyeye-en-gelismis-savunma-silahlarimizi-vermeye-haziriz-1070808197.html

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