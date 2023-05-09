https://sputniknews.com.tr/20230509/bataklikta-bes-gun-boyunca-sarap-icip-seker-yiyerek-hayatta-kaldi-1070854443.html

Bataklıkta beş gün boyunca şarap içip şeker yiyerek hayatta kaldı

Bataklıkta beş gün boyunca şarap içip şeker yiyerek hayatta kaldı

Avustralya’da aracı çamura saplanan 48 yaşındaki Lillian Ip, şarap içip şeker yiyerek beş gün boyunca hayatta kalmayı başardı. 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T17:55+0300

2023-05-09T17:55+0300

2023-05-09T17:55+0300

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Victoria eyaletinde aracıyla kısa bir gezintiye çıkan Ip, yanlış bir dönüş yapmasının ardından çıkmaz yola girdi ve çamura saplandı.Diken'in Insıder'dan aktardığı habere göre, beş gece mahsur kalan Ip, bu sürede aracında annesine hediye etmek için taşıdığı bir şişe şarabı içti.Geçen cuma havadan arama yapan acil durum hizmetleri tarafından bulunan Ip, bir televizyona yaptığı açıklamada, “İlk aklıma gelenler su ve bir sigara oldu. Tanrıya şükür beni bulanların arasındaki bir kadın polisin sigarası vardı. Orada öleceğimi düşündüm. Vücudum tamamen tükenmişti. Vazgeçmek üzereydim” dedi.Sağ bulunma umudunu kaybedip bir veda mektubu da yazan Ip, en yakın yerleşim birimine 60 kilometre mesafede bulundu.Bir polis yetkilisi, Ip’ın aracının yanında kalarak en doğrusunu yaptığını ve onu bulmalarını kolaylaştırdığını söyledi.Hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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abd, bataklık, şarap, arama kurtarma