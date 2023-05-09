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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Bakan Yanık: Cumhurbaşkanımızın 'Kimsesizlerin kimsesi olmak' sözünü 20 yıl boyunca tuttuk
Bakan Yanık: Cumhurbaşkanımızın 'Kimsesizlerin kimsesi olmak' sözünü 20 yıl boyunca tuttuk
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2002'de AK Parti iktidara geldiğinde, iktidara aday olduğunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu millete bir sözü... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T00:37+0300
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derya yanık
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
seçim
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AK Parti'nin Osmaniye milletvekili adayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, AK Parti İl Başkanlığınca Eyüp Sultan Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşma gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldikten sonra yaptıklarını anlatan Yanık, şöyle devam etti:''Kimsesizlerin kimsesi olmak' sözümüzü tuttuk'Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sudan bir sebeple" tasfiye edilmeye çalışıldığını ama Türk milletinin onun arkasından yürümeye devam ettiğini dile getirdi.Erdoğan'ın siyasi yasaklı olduğu zaman bile vatandaşların bir parti kurması için etrafında toplandığını aktaran Yanık, şöyle konuştu:Yanık, son döneme hizmete alınan önemli projelere değinerek "Pek çok şey sayılabilir ama 'Kimsesizlerin kimsesi olmak' hali bunların hepsinden daha önemli. Niye? Çünkü bizim için merkezde insan var" ifadelerini kullandı.
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derya yanık, recep tayyip erdoğan, seçim
derya yanık, recep tayyip erdoğan, seçim

Bakan Yanık: Cumhurbaşkanımızın 'Kimsesizlerin kimsesi olmak' sözünü 20 yıl boyunca tuttuk

00:37 09.05.2023 (güncellendi: 00:50 09.05.2023)
© İHA / FEHİME KARTAL - MEHMET EKREM CEYLAN-AW835794Derya Yanık
Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© İHA / FEHİME KARTAL - MEHMET EKREM CEYLAN-AW835794
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2002'de AK Parti iktidara geldiğinde, iktidara aday olduğunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu millete bir sözü vardı; 'Kimsesizlerin kimsesi olmak'. 20 yıl boyunca bu sözümüzü tuttuk" dedi.
AK Parti'nin Osmaniye milletvekili adayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, AK Parti İl Başkanlığınca Eyüp Sultan Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşma gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldikten sonra yaptıklarını anlatan Yanık, şöyle devam etti:
"İstanbul'da hava kirliliği meselesi, çöp sorunu, su sorunu kalmadı. İstanbul'da Haliç temizlendi ve Haliç'in etrafı adeta bir cennete döndü. Bunu 5 yıl bile sürmeyen, sürdürülmeyen belediye başkanlığı zamanında yaptı. İstanbul'da metro ağını, yolları, sosyal ve kültürel alanları, tiyatro salonlarını, kültür merkezlerini çoğalttı. Bunu 5 yıl bile sürmeyen zamanda yaptı. Onun için diyorum Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yolculuğu, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizzat kendisi bu milletin güzel hikayesi. Yarım kalan güzelliklerinin tamamlanması, yarım kalan hikayelerinin güzellikle tamamlanması hikayesi."

''Kimsesizlerin kimsesi olmak' sözümüzü tuttuk'

Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sudan bir sebeple" tasfiye edilmeye çalışıldığını ama Türk milletinin onun arkasından yürümeye devam ettiğini dile getirdi.
Erdoğan'ın siyasi yasaklı olduğu zaman bile vatandaşların bir parti kurması için etrafında toplandığını aktaran Yanık, şöyle konuştu:
"Hep söylediğimiz bir şey var; aslında AK Parti'yi millet kurdu, biz tabelasını astık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın etrafında toplanan millet kurdu AK Parti’yi. 2002'deki sloganımız, 'Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın'. 3 Kasım 2002'de tam bir yokluklar halkasının, silsilesinin içerisinde AK Parti iktidara geldi. Genel başkanı milletvekili olamamıştı başlangıçta. Siyaseten yasaklı. Başbakan olamıyor ama parti seçimi kazandı. Millet dedi ki 'Ben senin arkandayım'. Sonra 20 yıl boyunca pek çok hizmet. 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde, iktidara aday olduğunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu millete bir sözü vardı; 'Kimsesizlerin kimsesi olmak'. 20 yıl boyunca bu sözümüzü tuttuk."
Yanık, son döneme hizmete alınan önemli projelere değinerek "Pek çok şey sayılabilir ama 'Kimsesizlerin kimsesi olmak' hali bunların hepsinden daha önemli. Niye? Çünkü bizim için merkezde insan var" ifadelerini kullandı.
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