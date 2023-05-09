https://sputniknews.com.tr/20230509/bakan-yanik-cumhurbaskanimizin-kimsesizlerin-kimsesi-olmak-sozunu-20-yil-boyunca-tuttuk-1070807714.html

Bakan Yanık: Cumhurbaşkanımızın 'Kimsesizlerin kimsesi olmak' sözünü 20 yıl boyunca tuttuk

Bakan Yanık: Cumhurbaşkanımızın 'Kimsesizlerin kimsesi olmak' sözünü 20 yıl boyunca tuttuk

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2002'de AK Parti iktidara geldiğinde, iktidara aday olduğunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu millete bir sözü... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T00:37+0300

2023-05-09T00:37+0300

2023-05-09T00:50+0300

derya yanık

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

seçim

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AK Parti'nin Osmaniye milletvekili adayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, AK Parti İl Başkanlığınca Eyüp Sultan Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşma gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldikten sonra yaptıklarını anlatan Yanık, şöyle devam etti:''Kimsesizlerin kimsesi olmak' sözümüzü tuttuk'Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sudan bir sebeple" tasfiye edilmeye çalışıldığını ama Türk milletinin onun arkasından yürümeye devam ettiğini dile getirdi.Erdoğan'ın siyasi yasaklı olduğu zaman bile vatandaşların bir parti kurması için etrafında toplandığını aktaran Yanık, şöyle konuştu:Yanık, son döneme hizmete alınan önemli projelere değinerek "Pek çok şey sayılabilir ama 'Kimsesizlerin kimsesi olmak' hali bunların hepsinden daha önemli. Niye? Çünkü bizim için merkezde insan var" ifadelerini kullandı.

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