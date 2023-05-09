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Bakan Özer: 3 Temmuz - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında ülke genelinde yaz okulları açılacak
Bakan Özer: 3 Temmuz - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında ülke genelinde yaz okulları açılacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaz aylarında öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla 1 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında destekleme ve yetiştirme... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T12:57+0300
2023-05-09T12:57+0300
türkiye
mahmut özer
yaz okulu
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Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Yaz Tatili ve 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Faaliyetleri" konulu yazı, Bakan Mahmut Özer'in imzasıyla tüm illere gönderildi.Bakan Özer, konuyla ilişkin yaptığı açıklamada bu yıl tüm Türkiye'yi derinden üzen 6 Şubat deprem felaketi nedeniyle afet bölgesine öncelik verileceğini belirtti.Özer, açıklamasında Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgedeki okullarda eğitim öğretime kademeli olarak başlandığını anımsatarak bu süreçte ortaya çıkan öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla "olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" çerçevesinde hareket edileceğini bildirdi.2022-2023 eğitim öğretim yılının 16 Haziran'da sona ereceğine işaret eden Özer, öncelikle afet bölgesindeki 11 ilde, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde oluşan öğrenme kayıplarının giderilmesi için 1 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında yaz okullarında destekleme ve yetiştirme kurslarının düzenleneceğini dile getirdi.Özer, bu kursların 2'nci sınıftan 12'nci sınıf düzeyine kadar verileceğini, bu bağlamda öğrenci ve öğretmenlere istedikleri il veya ilçedeki okul ve kurumlarda kurslara katılma imkânı sağlanacağını kaydetti.Yaz tatili dönemi ile 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında yapılacak diğer çalışmaları anlatan Özer, şu bilgileri paylaştı: "Matematik okuryazarlığını güçlendirmek, matematiği sevdirerek günlük yasam becerileriyle ilişkilendirilmesini sağlamak, İngilizce dil öğretiminde konuşma ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla İngilizce ve matematik derslerinden hazırlanan çerçeve programları kapsamında Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarının 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflarında öğrenim gören istekli öğrenciler için 3 Temmuz - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında ülke genelinde yaz okulları açılacak. Ülke genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik yine bu tarihler arasında destekleme ve yetiştirme kursları düzenlenecek. Bilim ve sanat merkezleri bünyesinde bilim ve sanat alanlarında hazırlanan atölye programları çerçevesinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıf düzeyine kadar öğrencilerin katılacağı yaz okulları açılacak."Bunların yanı sıra halk eğitimi merkezlerinin de çok yönlü kurslar düzenleyeceğinin altını çizen Bakan Özer, hem öğrencilere hem de yetişkin vatandaşlara hizmet verileceğini ifade etti.Özer, sözlerine şöyle devam etti: Afet bölgesinde şartları uygun olan okullarımız ile ülke genelindeki kurumlarımızın bina ve eklentileri (laboratuvar, EBA destek noktaları, spor salonları, kütüphane vb.) öğrencilerimizin kullanımına açık olacak. Okul öncesi eğitim çağında bulunan tüm öğrencilerimize yönelik anaokullarımızda ve ana sınıflarımızda yaz eğitimleri başlatılacak. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için yaygın eğitim kursları açılarak kurs faaliyetlerinden yararlanmaları sağlanacak. Ayrıca 2023-2024 eğitim öğretim yılında afet bölgesinde yer alan on bir ilimizde 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemindeki öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla Bakanlıkça hazırlanacak programlar 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk 4 haftasında eğitim ve öğretim faaliyetleriyle birlikte sürdürülecek. Okullarımızda gerçekleştirilecek eğitim öğretim faaliyetlerinde öğrencilerin öğrenme kayıpları belirlenerek bu kayıpların giderilmesinde destekleme ve yetiştirme kursları ve ilkokullarda da yetiştirme programı kapsamında faaliyetler düzenlenecek."
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mahmut özer, yaz okulu
mahmut özer, yaz okulu

Bakan Özer: 3 Temmuz - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında ülke genelinde yaz okulları açılacak

12:57 09.05.2023
© İHA / SELİM KUŞCUMahmut Özer
Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© İHA / SELİM KUŞCU
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaz aylarında öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla 1 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında destekleme ve yetiştirme kurslarının düzenleneceğini söyleyerek yaz okullarına ilişkin detayları açıkladı.
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Yaz Tatili ve 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Faaliyetleri" konulu yazı, Bakan Mahmut Özer'in imzasıyla tüm illere gönderildi.
Bakan Özer, konuyla ilişkin yaptığı açıklamada bu yıl tüm Türkiye'yi derinden üzen 6 Şubat deprem felaketi nedeniyle afet bölgesine öncelik verileceğini belirtti.
Özer, açıklamasında Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgedeki okullarda eğitim öğretime kademeli olarak başlandığını anımsatarak bu süreçte ortaya çıkan öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla "olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" çerçevesinde hareket edileceğini bildirdi.
2022-2023 eğitim öğretim yılının 16 Haziran'da sona ereceğine işaret eden Özer, öncelikle afet bölgesindeki 11 ilde, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde oluşan öğrenme kayıplarının giderilmesi için 1 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında yaz okullarında destekleme ve yetiştirme kurslarının düzenleneceğini dile getirdi.
Özer, bu kursların 2'nci sınıftan 12'nci sınıf düzeyine kadar verileceğini, bu bağlamda öğrenci ve öğretmenlere istedikleri il veya ilçedeki okul ve kurumlarda kurslara katılma imkânı sağlanacağını kaydetti.
Yaz tatili dönemi ile 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında yapılacak diğer çalışmaları anlatan Özer, şu bilgileri paylaştı: "Matematik okuryazarlığını güçlendirmek, matematiği sevdirerek günlük yasam becerileriyle ilişkilendirilmesini sağlamak, İngilizce dil öğretiminde konuşma ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla İngilizce ve matematik derslerinden hazırlanan çerçeve programları kapsamında Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarının 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflarında öğrenim gören istekli öğrenciler için 3 Temmuz - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında ülke genelinde yaz okulları açılacak. Ülke genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik yine bu tarihler arasında destekleme ve yetiştirme kursları düzenlenecek. Bilim ve sanat merkezleri bünyesinde bilim ve sanat alanlarında hazırlanan atölye programları çerçevesinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıf düzeyine kadar öğrencilerin katılacağı yaz okulları açılacak."
Bunların yanı sıra halk eğitimi merkezlerinin de çok yönlü kurslar düzenleyeceğinin altını çizen Bakan Özer, hem öğrencilere hem de yetişkin vatandaşlara hizmet verileceğini ifade etti.
Özer, sözlerine şöyle devam etti: Afet bölgesinde şartları uygun olan okullarımız ile ülke genelindeki kurumlarımızın bina ve eklentileri (laboratuvar, EBA destek noktaları, spor salonları, kütüphane vb.) öğrencilerimizin kullanımına açık olacak. Okul öncesi eğitim çağında bulunan tüm öğrencilerimize yönelik anaokullarımızda ve ana sınıflarımızda yaz eğitimleri başlatılacak. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için yaygın eğitim kursları açılarak kurs faaliyetlerinden yararlanmaları sağlanacak. Ayrıca 2023-2024 eğitim öğretim yılında afet bölgesinde yer alan on bir ilimizde 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemindeki öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla Bakanlıkça hazırlanacak programlar 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk 4 haftasında eğitim ve öğretim faaliyetleriyle birlikte sürdürülecek. Okullarımızda gerçekleştirilecek eğitim öğretim faaliyetlerinde öğrencilerin öğrenme kayıpları belirlenerek bu kayıpların giderilmesinde destekleme ve yetiştirme kursları ve ilkokullarda da yetiştirme programı kapsamında faaliyetler düzenlenecek."
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