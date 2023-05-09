https://sputniknews.com.tr/20230509/avusturyadaki-sovyet-askeri-mezarligina-vandalizm-saldirisi-1070853523.html
Avusturya’daki Sovyet askeri mezarlığına Vandalizm saldırısı
Avusturya’daki Sovyet askeri mezarlığına Vandalizm saldırısı
Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaletindeki Ebenfurth belediyesinde, Sovyet askeri mezarlığında kimliği belirsiz kişilerin Sovyet askerler anıtına zarar verdiği... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T17:48+0300
2023-05-09T17:48+0300
2023-05-09T17:48+0300
dünya
avusturya
vandalizm
sovyet
mezarlık
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Rusya’nın Avusturya Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Kimliği belirsiz vandallar, Avusturya'nın Nazizm'den kurtuluşu için hayatlarını feda eden askerlerin anısındaki kabartmaya zarar verdi. Bu aşağılık suç eyleminin Büyük Vatanseverlik Savaşı’ndaki Zafer Bayramı’nda işlenmiş olması özellikle kinik” ifadesine yer verildi. Açıklamada, “Avusturya Dışişleri Bakanlığı’na, olayla ilgili ayrıntıların ortaya çıkarılması yönünde kapsamlı adımların atılması talebiyle protesto notası vereceğiz” dendi. Faillerin bir an önce yakalanıp cezalandırılması talep edildi.
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avusturya, vandalizm, sovyet, mezarlık
avusturya, vandalizm, sovyet, mezarlık
Avusturya’daki Sovyet askeri mezarlığına Vandalizm saldırısı
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Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaletindeki Ebenfurth belediyesinde, Sovyet askeri mezarlığında kimliği belirsiz kişilerin Sovyet askerler anıtına zarar verdiği belirtildi.
Rusya’nın Avusturya Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Kimliği belirsiz vandallar, Avusturya'nın Nazizm'den kurtuluşu için hayatlarını feda eden askerlerin anısındaki kabartmaya zarar verdi. Bu aşağılık suç eyleminin Büyük Vatanseverlik Savaşı’ndaki Zafer Bayramı’nda işlenmiş olması özellikle kinik” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Avusturya Dışişleri Bakanlığı’na, olayla ilgili ayrıntıların ortaya çıkarılması yönünde kapsamlı adımların atılması talebiyle protesto notası vereceğiz” dendi.
Faillerin bir an önce yakalanıp cezalandırılması talep edildi.