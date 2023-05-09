https://sputniknews.com.tr/20230509/avusturyadaki-sovyet-askeri-mezarligina-vandalizm-saldirisi-1070853523.html

Avusturya’daki Sovyet askeri mezarlığına Vandalizm saldırısı

Avusturya’daki Sovyet askeri mezarlığına Vandalizm saldırısı

Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaletindeki Ebenfurth belediyesinde, Sovyet askeri mezarlığında kimliği belirsiz kişilerin Sovyet askerler anıtına zarar verdiği... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T17:48+0300

2023-05-09T17:48+0300

2023-05-09T17:48+0300

dünya

avusturya

vandalizm

sovyet

mezarlık

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Rusya’nın Avusturya Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Kimliği belirsiz vandallar, Avusturya'nın Nazizm'den kurtuluşu için hayatlarını feda eden askerlerin anısındaki kabartmaya zarar verdi. Bu aşağılık suç eyleminin Büyük Vatanseverlik Savaşı’ndaki Zafer Bayramı’nda işlenmiş olması özellikle kinik” ifadesine yer verildi. Açıklamada, “Avusturya Dışişleri Bakanlığı’na, olayla ilgili ayrıntıların ortaya çıkarılması yönünde kapsamlı adımların atılması talebiyle protesto notası vereceğiz” dendi. Faillerin bir an önce yakalanıp cezalandırılması talep edildi.

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avusturya, vandalizm, sovyet, mezarlık