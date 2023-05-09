https://sputniknews.com.tr/20230509/almanyada-sosyalistlere-zafer-bayrami-engeli-yasagi-turk-ve-yunan-komunistler-deldi-1070850844.html

Almanya'da sosyalistlere Zafer Bayramı engeli: Yasağı Türk ve Yunan komünistler deldi

Almanya'da sosyalistlere Zafer Bayramı engeli: Yasağı Türk ve Yunan komünistler deldi

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) Nazizme karşı kazandığı zaferin 78. yıl dönümünde düzenlenen törenler kapsamında, Almanya'da dün bir araya... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T16:46+0300

2023-05-09T16:46+0300

2023-05-09T16:46+0300

dünya

almanya

9 mayıs

9 mayıs zafer bayramı

berlin

tkp

türkiye komünist partisi (tkp)

yunanistan komünist partisi (kke)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/09/1070850320_0:593:960:1133_1920x0_80_0_0_b86225b493a2a449d2998cdcf25d58ad.jpg

Alman polisi, Berlin'deki Treptower Parkı'nda bulunan Kurtarıcı Asker Anıtı'nda düzenlenen çiçek bırakma töreninde komünist parti bayraklarının taşınmasına engel oldu ve 'Sovyetler Birliği'ni çağrıştıran hiçbir simgenin anıt sınırları içerisine almadı.Ayrıca, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, üzerinde Sovyetler Birliği arması bulunan bir tişört giyen katılımcının tişörtünün polis tarafından çıkarıldığı görüldü.Almanya, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da Zafer Bayramı anma etkinliklerinde Rusya, Belarus, Ukrayna ve eski SSCB ülkelerine ait bayrakların taşınmasını yasaklamıştı.Geçen hafta yayınlanan bir 'genel kararnamede', söz konusu yasağın 8 ve 9 Mayıs'ta Treptow, Tiergarten ve Schönholzer Heide'deki Sovyet anıtları ve çevrelerinde geçerli olacağı belirtilmişti.Almanya Komünist Partisi (DKP) ise, söz konusu kararnameye itiraz ederek özellikle tedbir kararındaki 'eski SSCB bayraklarının taşınmasını' yasaklayan kısımların kaldırılmasını istemişti.Partinin Berlin lideri Stefan Natke, söz konusu yasakla ilgili olarak “Genel kararname, Sovyetler Birliği'ne karşı Soğuk Savaş ruhuyla yazıldı ve ayrıca tarihsel olarak saçma sapan 'Rus bağlantısı' formülasyonu ile yerel yetkililerin keyfiliğine kapı aralayacak kadar muğlak tutuldu" demişti.Partinin Berlin şubesinden yapılan açıklamada da, SSCB simgelerine karşı alınan yoğun polis önlemleri eleştirilerek, "Yenilenler, galipleri sansürlemeye çalışıyor" açıklamasında bulunmuştu.Öte yandan, Berlin'deki bazı Türk ve Yunan komünist parti üyelerinin ise, parti flamalarını polis aramasına rağmen alana sokabildiği görüldü.

almanya

berlin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Erkin Öncan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103670/71/1036707100_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_4f7a2f9acaa2138a05f95fc4d272ee94.jpg

Erkin Öncan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103670/71/1036707100_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_4f7a2f9acaa2138a05f95fc4d272ee94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Almanya'da sosyalistlere Zafer Bayramı engeli Almanya'da sosyalistlere Zafer Bayramı engeli 2023-05-09T16:46+0300 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Erkin Öncan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103670/71/1036707100_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_4f7a2f9acaa2138a05f95fc4d272ee94.jpg

almanya, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı, berlin, tkp, türkiye komünist partisi (tkp), yunanistan komünist partisi (kke), видео