https://sputniknews.com.tr/20230509/almanyada-sosyalistlere-zafer-bayrami-engeli-yasagi-turk-ve-yunan-komunistler-deldi-1070850844.html
Almanya'da sosyalistlere Zafer Bayramı engeli: Yasağı Türk ve Yunan komünistler deldi
Almanya'da sosyalistlere Zafer Bayramı engeli: Yasağı Türk ve Yunan komünistler deldi
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) Nazizme karşı kazandığı zaferin 78. yıl dönümünde düzenlenen törenler kapsamında, Almanya'da dün bir araya... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T16:46+0300
2023-05-09T16:46+0300
2023-05-09T16:46+0300
dünya
almanya
9 mayıs
9 mayıs zafer bayramı
berlin
tkp
türkiye komünist partisi (tkp)
yunanistan komünist partisi (kke)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/09/1070850320_0:593:960:1133_1920x0_80_0_0_b86225b493a2a449d2998cdcf25d58ad.jpg
Alman polisi, Berlin'deki Treptower Parkı'nda bulunan Kurtarıcı Asker Anıtı'nda düzenlenen çiçek bırakma töreninde komünist parti bayraklarının taşınmasına engel oldu ve 'Sovyetler Birliği'ni çağrıştıran hiçbir simgenin anıt sınırları içerisine almadı.Ayrıca, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, üzerinde Sovyetler Birliği arması bulunan bir tişört giyen katılımcının tişörtünün polis tarafından çıkarıldığı görüldü.Almanya, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da Zafer Bayramı anma etkinliklerinde Rusya, Belarus, Ukrayna ve eski SSCB ülkelerine ait bayrakların taşınmasını yasaklamıştı.Geçen hafta yayınlanan bir 'genel kararnamede', söz konusu yasağın 8 ve 9 Mayıs'ta Treptow, Tiergarten ve Schönholzer Heide'deki Sovyet anıtları ve çevrelerinde geçerli olacağı belirtilmişti.Almanya Komünist Partisi (DKP) ise, söz konusu kararnameye itiraz ederek özellikle tedbir kararındaki 'eski SSCB bayraklarının taşınmasını' yasaklayan kısımların kaldırılmasını istemişti.Partinin Berlin lideri Stefan Natke, söz konusu yasakla ilgili olarak “Genel kararname, Sovyetler Birliği'ne karşı Soğuk Savaş ruhuyla yazıldı ve ayrıca tarihsel olarak saçma sapan 'Rus bağlantısı' formülasyonu ile yerel yetkililerin keyfiliğine kapı aralayacak kadar muğlak tutuldu" demişti.Partinin Berlin şubesinden yapılan açıklamada da, SSCB simgelerine karşı alınan yoğun polis önlemleri eleştirilerek, "Yenilenler, galipleri sansürlemeye çalışıyor" açıklamasında bulunmuştu.Öte yandan, Berlin'deki bazı Türk ve Yunan komünist parti üyelerinin ise, parti flamalarını polis aramasına rağmen alana sokabildiği görüldü.
almanya
berlin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Erkin Öncan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103670/71/1036707100_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_4f7a2f9acaa2138a05f95fc4d272ee94.jpg
Erkin Öncan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103670/71/1036707100_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_4f7a2f9acaa2138a05f95fc4d272ee94.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/09/1070850320_0:503:960:1223_1920x0_80_0_0_83b91e96bf3011af6b4b07e3f0279480.jpg
Almanya'da sosyalistlere Zafer Bayramı engeli
Almanya'da sosyalistlere Zafer Bayramı engeli
2023-05-09T16:46+0300
true
PT0M15S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Erkin Öncan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103670/71/1036707100_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_4f7a2f9acaa2138a05f95fc4d272ee94.jpg
almanya, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı, berlin, tkp, türkiye komünist partisi (tkp), yunanistan komünist partisi (kke), видео
almanya, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı, berlin, tkp, türkiye komünist partisi (tkp), yunanistan komünist partisi (kke), видео
Almanya'da sosyalistlere Zafer Bayramı engeli: Yasağı Türk ve Yunan komünistler deldi
Abone ol
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) Nazizme karşı kazandığı zaferin 78. yıl dönümünde düzenlenen törenler kapsamında, Almanya'da dün bir araya gelen ve aralarında Almanya, Türkiye ve Yunanistan Komünist partilerinin üyelerinin de bulunduğu sosyalist örgütlenmelere yönelik bir polis müdahalesi gerçekleştirildi.
Alman polisi, Berlin'deki Treptower Parkı'nda bulunan Kurtarıcı Asker Anıtı'nda düzenlenen çiçek bırakma töreninde komünist parti bayraklarının taşınmasına engel oldu ve 'Sovyetler Birliği'ni çağrıştıran hiçbir simgenin anıt sınırları içerisine almadı.
Ayrıca, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, üzerinde Sovyetler Birliği arması bulunan bir tişört giyen katılımcının tişörtünün polis tarafından çıkarıldığı görüldü.
Almanya, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da Zafer Bayramı anma etkinliklerinde Rusya, Belarus, Ukrayna ve eski SSCB ülkelerine ait bayrakların taşınmasını yasaklamıştı.
Geçen hafta yayınlanan bir 'genel kararnamede', söz konusu yasağın 8 ve 9 Mayıs'ta Treptow, Tiergarten ve Schönholzer Heide'deki Sovyet anıtları ve çevrelerinde geçerli olacağı belirtilmişti.
Almanya Komünist Partisi (DKP) ise, söz konusu kararnameye itiraz ederek özellikle tedbir kararındaki 'eski SSCB bayraklarının taşınmasını' yasaklayan kısımların kaldırılmasını istemişti.
Partinin Berlin lideri Stefan Natke, söz konusu yasakla ilgili olarak “Genel kararname, Sovyetler Birliği'ne karşı Soğuk Savaş ruhuyla yazıldı ve ayrıca tarihsel olarak saçma sapan 'Rus bağlantısı' formülasyonu ile yerel yetkililerin keyfiliğine kapı aralayacak kadar muğlak tutuldu" demişti.
Partinin Berlin şubesinden yapılan açıklamada da, SSCB simgelerine karşı alınan yoğun polis önlemleri eleştirilerek, "Yenilenler, galipleri sansürlemeye çalışıyor" açıklamasında bulunmuştu.
Öte yandan, Berlin'deki bazı Türk ve Yunan komünist parti üyelerinin ise, parti flamalarını polis aramasına rağmen alana sokabildiği görüldü.