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Almanya'da sosyalistlere Zafer Bayramı engeli: Yasağı Türk ve Yunan komünistler deldi
Almanya'da sosyalistlere Zafer Bayramı engeli: Yasağı Türk ve Yunan komünistler deldi
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) Nazizme karşı kazandığı zaferin 78. yıl dönümünde düzenlenen törenler kapsamında, Almanya'da dün bir araya... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T16:46+0300
2023-05-09T16:46+0300
dünya
almanya
9 mayıs
9 mayıs zafer bayramı
berlin
tkp
türkiye komünist partisi (tkp)
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Alman polisi, Berlin'deki Treptower Parkı'nda bulunan Kurtarıcı Asker Anıtı'nda düzenlenen çiçek bırakma töreninde komünist parti bayraklarının taşınmasına engel oldu ve 'Sovyetler Birliği'ni çağrıştıran hiçbir simgenin anıt sınırları içerisine almadı.Ayrıca, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, üzerinde Sovyetler Birliği arması bulunan bir tişört giyen katılımcının tişörtünün polis tarafından çıkarıldığı görüldü.Almanya, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da Zafer Bayramı anma etkinliklerinde Rusya, Belarus, Ukrayna ve eski SSCB ülkelerine ait bayrakların taşınmasını yasaklamıştı.Geçen hafta yayınlanan bir 'genel kararnamede', söz konusu yasağın 8 ve 9 Mayıs'ta Treptow, Tiergarten ve Schönholzer Heide'deki Sovyet anıtları ve çevrelerinde geçerli olacağı belirtilmişti.Almanya Komünist Partisi (DKP) ise, söz konusu kararnameye itiraz ederek özellikle tedbir kararındaki 'eski SSCB bayraklarının taşınmasını' yasaklayan kısımların kaldırılmasını istemişti.Partinin Berlin lideri Stefan Natke, söz konusu yasakla ilgili olarak “Genel kararname, Sovyetler Birliği'ne karşı Soğuk Savaş ruhuyla yazıldı ve ayrıca tarihsel olarak saçma sapan 'Rus bağlantısı' formülasyonu ile yerel yetkililerin keyfiliğine kapı aralayacak kadar muğlak tutuldu" demişti.Partinin Berlin şubesinden yapılan açıklamada da, SSCB simgelerine karşı alınan yoğun polis önlemleri eleştirilerek, "Yenilenler, galipleri sansürlemeye çalışıyor" açıklamasında bulunmuştu.Öte yandan, Berlin'deki bazı Türk ve Yunan komünist parti üyelerinin ise, parti flamalarını polis aramasına rağmen alana sokabildiği görüldü.
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Almanya'da sosyalistlere Zafer Bayramı engeli
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almanya, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı, berlin, tkp, türkiye komünist partisi (tkp), yunanistan komünist partisi (kke), видео
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Almanya'da sosyalistlere Zafer Bayramı engeli: Yasağı Türk ve Yunan komünistler deldi

16:46 09.05.2023
© TKP - KKEAlmanya'da sosyalistlere Zafer Bayramı engeli: Yasağı Türk ve Yunan komünistler deldi
Almanya'da sosyalistlere Zafer Bayramı engeli: Yasağı Türk ve Yunan komünistler deldi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© TKP - KKE
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Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) Nazizme karşı kazandığı zaferin 78. yıl dönümünde düzenlenen törenler kapsamında, Almanya'da dün bir araya gelen ve aralarında Almanya, Türkiye ve Yunanistan Komünist partilerinin üyelerinin de bulunduğu sosyalist örgütlenmelere yönelik bir polis müdahalesi gerçekleştirildi.
Alman polisi, Berlin'deki Treptower Parkı'nda bulunan Kurtarıcı Asker Anıtı'nda düzenlenen çiçek bırakma töreninde komünist parti bayraklarının taşınmasına engel oldu ve 'Sovyetler Birliği'ni çağrıştıran hiçbir simgenin anıt sınırları içerisine almadı.
Ayrıca, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, üzerinde Sovyetler Birliği arması bulunan bir tişört giyen katılımcının tişörtünün polis tarafından çıkarıldığı görüldü.
© Sputnik
Almanya, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da Zafer Bayramı anma etkinliklerinde Rusya, Belarus, Ukrayna ve eski SSCB ülkelerine ait bayrakların taşınmasını yasaklamıştı.
Geçen hafta yayınlanan bir 'genel kararnamede', söz konusu yasağın 8 ve 9 Mayıs'ta Treptow, Tiergarten ve Schönholzer Heide'deki Sovyet anıtları ve çevrelerinde geçerli olacağı belirtilmişti.
Almanya Komünist Partisi (DKP) ise, söz konusu kararnameye itiraz ederek özellikle tedbir kararındaki 'eski SSCB bayraklarının taşınmasını' yasaklayan kısımların kaldırılmasını istemişti.
Partinin Berlin lideri Stefan Natke, söz konusu yasakla ilgili olarak “Genel kararname, Sovyetler Birliği'ne karşı Soğuk Savaş ruhuyla yazıldı ve ayrıca tarihsel olarak saçma sapan 'Rus bağlantısı' formülasyonu ile yerel yetkililerin keyfiliğine kapı aralayacak kadar muğlak tutuldu" demişti.
Partinin Berlin şubesinden yapılan açıklamada da, SSCB simgelerine karşı alınan yoğun polis önlemleri eleştirilerek, "Yenilenler, galipleri sansürlemeye çalışıyor" açıklamasında bulunmuştu.
Öte yandan, Berlin'deki bazı Türk ve Yunan komünist parti üyelerinin ise, parti flamalarını polis aramasına rağmen alana sokabildiği görüldü.
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