https://sputniknews.com.tr/20230509/almanya-basbakani-scholzdan-avrupaya-cagri-rusyadan-korkmayin-ukraynaya-yardimi-surdurun-1070856180.html

Almanya Başbakanı Scholz'dan Avrupa'ya çağrı: Rusya'dan korkmayın, Ukrayna'ya yardımı sürdürün

Almanya Başbakanı Scholz'dan Avrupa'ya çağrı: Rusya'dan korkmayın, Ukrayna'ya yardımı sürdürün

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen törende yapılan askeri gövde gösterisine rağmen Rusya'dan korkulmaması... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T18:53+0300

2023-05-09T18:53+0300

2023-05-09T18:54+0300

olaf scholz

dünya

rusya

ukrayna krizi

9 mayıs zafer bayramı

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen törende yapılan askeri gövde gösterisine rağmen Rusya'dan korkulmaması ve Ukrayna'ya yardımın sürmesi gerektiğini belirtti.Kızıl Meydan'da Rusya'nın en gelişmiş silah sistemlerinin sergilendiği törenin yapıldığı 9 Mayıs'ta Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Scholz, meslektaşlarına 'Rusya mesajı' gönderdi.Spiegel'in aktardığına göre Scholz, "Böyle bir güç gösterisinden korkmayın. Ukrayna'ya desteğimizde kararlı kalalım" dedi.Avrupa'nın 'en güçlünün hukukunun' geçerli olduğu ve küçük ülkelerin büyük ülkelere boyun eğdiği dönemlere dönmemesi gerektiğini belirten Scholz, "Müreffeh, demokratik ve Avrupalı Ukrayna, Putin'in kıtamızdaki emperyalist, revizyonist, hukuk dışı politikalarının en açık reddidir" ifadelerini kullandı.

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olaf scholz, rusya, ukrayna krizi, 9 mayıs zafer bayramı