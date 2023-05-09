Almanya Başbakanı Scholz'dan Avrupa'ya çağrı: Rusya'dan korkmayın, Ukrayna'ya yardımı sürdürün
18:53 09.05.2023 (güncellendi: 18:54 09.05.2023)
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCUOlaf Scholz
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCU
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen törende yapılan askeri gövde gösterisine rağmen Rusya'dan korkulmaması ve Ukrayna'ya yardımın sürmesi gerektiğini belirtti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen törende yapılan askeri gövde gösterisine rağmen Rusya'dan korkulmaması ve Ukrayna'ya yardımın sürmesi gerektiğini belirtti.
Kızıl Meydan'da Rusya'nın en gelişmiş silah sistemlerinin sergilendiği törenin yapıldığı 9 Mayıs'ta Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Scholz, meslektaşlarına 'Rusya mesajı' gönderdi.
Spiegel'in aktardığına göre Scholz, "Böyle bir güç gösterisinden korkmayın. Ukrayna'ya desteğimizde kararlı kalalım" dedi.
Avrupa'nın 'en güçlünün hukukunun' geçerli olduğu ve küçük ülkelerin büyük ülkelere boyun eğdiği dönemlere dönmemesi gerektiğini belirten Scholz, "Müreffeh, demokratik ve Avrupalı Ukrayna, Putin'in kıtamızdaki emperyalist, revizyonist, hukuk dışı politikalarının en açık reddidir" ifadelerini kullandı.
Kızıl Meydan'da Rusya'nın en gelişmiş silah sistemlerinin sergilendiği törenin yapıldığı 9 Mayıs'ta Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Scholz, meslektaşlarına 'Rusya mesajı' gönderdi.
Spiegel'in aktardığına göre Scholz, "Böyle bir güç gösterisinden korkmayın. Ukrayna'ya desteğimizde kararlı kalalım" dedi.
Avrupa'nın 'en güçlünün hukukunun' geçerli olduğu ve küçük ülkelerin büyük ülkelere boyun eğdiği dönemlere dönmemesi gerektiğini belirten Scholz, "Müreffeh, demokratik ve Avrupalı Ukrayna, Putin'in kıtamızdaki emperyalist, revizyonist, hukuk dışı politikalarının en açık reddidir" ifadelerini kullandı.