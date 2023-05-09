https://sputniknews.com.tr/20230509/airfryer-furyasi-satislar-yuzde-300-artti-1070826312.html

Airfryer furyası: Satışlar yüzde 300 arttı

Airfryer furyası: Satışlar yüzde 300 arttı

Düğün sezonunun başlaması ve evde tüketimin artmasıyla son aylarda airfryer satışlarında yüzde 300, kahve makinesi satışlarında da yüzde 100'e varan artışlar... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T11:47+0300

2023-05-09T11:47+0300

2023-05-09T11:47+0300

düğün

airfryer

kahve makinesi

ekonomi

suudi arabistan

satış

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Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, Türkiye züccaciye sektörünün 12 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını belirterek, züccaciyenin en fazla dış ticaret fazlası veren 5 sektör arasında yer aldığını ve en çok markalaşan iki sektörden biri olduğunu söyledi.Geçen yıl 6.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken sadece 1.5 milyar dolarlık ithalat yaptıklarını aktaran Öksüz, cam, metal, endüstriyel mutfak ve elektrikli küçük ev aletleri olmak üzere 8 alt sektörde de önemli başarılara imza attıklarını bildirdi.Öksüz, kilogram başına ihracat değerinin 3.75 dolara ulaştığını, bu rakamın ülke ortalamasının 2 katından daha fazla olduğunu vurgulayarak, ihracatın en büyük kısmını yüzde 58 ile Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştirdiklerini kaydetti.'Suudi Arabistan'a kısıtlamaların kalkması ihracatta büyük avantaj'Mesut Öksüz, bu yıl için ihracatta hedeflerinin 7 milyar dolar olduğunu belirterek, ilk çeyrekte yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ihracat rakamının 1.4 milyar dolara ulaştığını bildirdi.İhracat hedeflerine ulaşmak için hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışmalara hız verdiklerini ifade eden Öksüz, şunları kaydetti:Düğün sezonu ve Anneler Günü iç pazarı hareketlendirdiZÜCDER Başkanı Öksüz, düğün sezonunun başlaması, Anneler Günü'nün yaklaşması ve evde tüketimin artması nedeniyle züccaciye sektöründe hareketlilik yaşandığını ifade ederek, bu dönemde bazı ürünlerin satışında ciddi artışlar yaşandığını bildirdi.Özellikle son bir yılda ciddi anlamda 'airfryer furyası' yaşandığını dile getiren Öksüz, şu değerlendirmelerde bulundu:Öksüz, düğün alışverişlerinde geçmişe göre online talebin arttığını belirterek, çiftlerin artık tek noktadan alışveriş yapmak istediğini, bu nedenle markaların düğün paketlerine ağırlık vermeye başladığını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230329/airfryer-icin-yeni-karar-gozetim-uygulamasindan-vazgecildi-1068897069.html

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düğün, airfryer, kahve makinesi, suudi arabistan, satış