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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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https://sputniknews.com.tr/20230509/ahmet-hakan-erzurumda-yasananlar-ak-partinin-nesine-yarayacak-yahu-1070814329.html
Ahmet Hakan: Erzurum’da yaşananlar, AK Parti’nin nesine yarayacak yahu?
Ahmet Hakan: Erzurum’da yaşananlar, AK Parti’nin nesine yarayacak yahu?
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T09:36+0300
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2023 türkiye seçimleri
seçim
ekrem imamoğlu
ahmet hakan
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"Sen Erzurum’sun. Zaten AK Parti’nin ezip geçtiği, silip süpürdüğü kentsin. Ne diye İmamoğlu’nun konuşmasından huzursuzluk duyuyorsun ki?" diye soran Hakan, yazısında şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230509/erzurumda-imamogluna-tasli-saldiriyla-ilgili-gozaltina-alinan-15-supheli-serbest-birakildi-1070808052.html
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seçim, ekrem imamoğlu, ahmet hakan, ak parti, chp
seçim, ekrem imamoğlu, ahmet hakan, ak parti, chp

Ahmet Hakan: Erzurum’da yaşananlar, AK Parti’nin nesine yarayacak yahu?

09:36 09.05.2023
© AA Ekrem İmamoğlu'na saldırı
 Ekrem İmamoğlu'na saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© AA
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine yapılan taşlı saldırıya tepki gösterirken, AK Parti'nin de en sert tepkiyi göstermesi gerektiğini belirtti.
"Sen Erzurum’sun. Zaten AK Parti’nin ezip geçtiği, silip süpürdüğü kentsin. Ne diye İmamoğlu’nun konuşmasından huzursuzluk duyuyorsun ki?" diye soran Hakan, yazısında şunları kaydetti:
"Erzurumlunun işi değil, bir avuç provokatörün işi deniliyor. Tabii ki öyledir. Tabii ki koca şehir suçlanamaz. Temel soru şu: Koca bir şehirde bir avuç provokatörün bu kadar rahat at oynatabilmesi nasıl mümkün olabiliyor? Neden bu tür olaylarda sağduyu hemen ve derhal devreye girmez? Neden kentin yöneticileri, “Şiddete geçit yok” diyerek kararlılıkla harekete geçmez? Erzurum’da yaşananlar, AK Parti’nin işine yarar mı? Nesine yarayacak yahu, nesine yarayacak?Adamlar, büyük bir İstanbul Mitingi yapmışlar. Tabanları coşmuş. Moral bulmuş. Gündem AK Parti mitingi olacakken Erzurum oluveriyor. Bunun nesi AK Parti’ye yarar? Daha dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, “tatlı rekabet” demişken, “Husumet olmaz, olmamalı” demişken, “Bu seçimde hiç kimse kaybetmeyecek” demişken... Ertesi gün bunun mu yaşanması gerekiyordu? Ömer Çelik tepki gösterdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sorumluların gözaltına alındığını söyledi. Çirkin bir paylaşım yapan Kızılay’ın bir yöneticisi görevden alındı. Bunlar iyi. Ama yetmez. AK Parti yönetimi, bu olaya en büyük, en sert, en tavizsiz tepkiyi göstermek zorunda."
Ekrem İmamoğlu saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
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