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8 kişinin Türkiye'deki malvarlıkları, 'IŞİD ve El Kaide bağlantısı' gerekçesiyle donduruldu
8 kişinin Türkiye'deki malvarlıkları, 'IŞİD ve El Kaide bağlantısı' gerekçesiyle donduruldu
Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı kararıyla 8 kişinin Türkiye'de bulunan malvarlıkları donduruldu. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T08:37+0300
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el kaide
mal varlığı
dondurma
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 kişinin malvarlığını 'IŞİD ve El Kaide'yle bağlantıları bulunduğu' gerekçesiyle dondurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Abdulsamet Çelik (IŞİD), Amer Onay (IŞİD), Ensari Ersoy (IŞİD), Muhammed Korkmaz (IŞİD), Murat Demir (IŞİD), Sevda Vural (IŞİD), Sinan Öksüz (IŞİD), Tarkan Niğdelioğlu (IŞİD/El Kaide) isimli kişilerin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu.Kararda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzaları yer aldı.
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işid, el kaide, mal varlığı, dondurma, hazine ve maliye bakanlığı
işid, el kaide, mal varlığı, dondurma, hazine ve maliye bakanlığı

8 kişinin Türkiye'deki malvarlıkları, 'IŞİD ve El Kaide bağlantısı' gerekçesiyle donduruldu

08:37 09.05.2023
© DHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© DHA
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Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı kararıyla 8 kişinin Türkiye'de bulunan malvarlıkları donduruldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 kişinin malvarlığını 'IŞİD ve El Kaide'yle bağlantıları bulunduğu' gerekçesiyle dondurdu.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Abdulsamet Çelik (IŞİD), Amer Onay (IŞİD), Ensari Ersoy (IŞİD), Muhammed Korkmaz (IŞİD), Murat Demir (IŞİD), Sevda Vural (IŞİD), Sinan Öksüz (IŞİD), Tarkan Niğdelioğlu (IŞİD/El Kaide) isimli kişilerin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu.
Kararda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzaları yer aldı.
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