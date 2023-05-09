https://sputniknews.com.tr/20230509/8-kisinin-turkiyedeki-malvarliklari-isid-ve-el-kaide-baglantisi-gerekcesiyle-donduruldu-1070813135.html

8 kişinin Türkiye'deki malvarlıkları, 'IŞİD ve El Kaide bağlantısı' gerekçesiyle donduruldu

8 kişinin Türkiye'deki malvarlıkları, 'IŞİD ve El Kaide bağlantısı' gerekçesiyle donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı kararıyla 8 kişinin Türkiye'de bulunan malvarlıkları donduruldu. 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T08:37+0300

2023-05-09T08:37+0300

2023-05-09T08:37+0300

türkiye

işid

el kaide

mal varlığı

dondurma

hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 kişinin malvarlığını 'IŞİD ve El Kaide'yle bağlantıları bulunduğu' gerekçesiyle dondurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Abdulsamet Çelik (IŞİD), Amer Onay (IŞİD), Ensari Ersoy (IŞİD), Muhammed Korkmaz (IŞİD), Murat Demir (IŞİD), Sevda Vural (IŞİD), Sinan Öksüz (IŞİD), Tarkan Niğdelioğlu (IŞİD/El Kaide) isimli kişilerin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu.Kararda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzaları yer aldı.

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işid, el kaide, mal varlığı, dondurma, hazine ve maliye bakanlığı