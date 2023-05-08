Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Eğitim sistemi ahiret öncelikli nesiller yetiştirecek
© CİHAT POLAT - MEHMET EKREM CEYLANYeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
© CİHAT POLAT - MEHMET EKREM CEYLAN
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Eğitim sistemi ahiret öncelikli nesiller, Allah korkusu olan nesiller, nefis terbiyesini esas alan maneviyatçı nesiller yetiştirecek.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin seçim çalışmaları çerçevesinde ‘Sevgi Yürüyüşü’ne katılmak üzere Konya’ya geldi.
Alaaddin Caddesi’nden başlayan yürüyüş öncesi öncesi orada toplananlara seslenen Erbakan,
"Konyalılar, 14 Mayıs’ta geçit vermeyecek. 7’li masaya hak ettiği dersi Konya sandıkta verecek” dedi.
"Ailemizi, gençlerimizi, çocuklarımızı korumamız lazım. Ne olacak? Bir defa müfredat milli eğitim, milli ve manevi değerleri önceleyen bir hale getirilecek" diyen Fatih Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Erbakan hocamızın tabiriyle 5’in 4’ten büyük olduğunu öğrettiği kadar, 4 helalin de 5 haramdan büyük ve kıymetli olduğunu öğreten bir eğitim sistemine geçilecek. Eğitim sistemi ahiret öncelikli nesiller, Allah korkusu olan nesiller, nefis terbiyesini esas alan maneviyatçı nesiller yetiştirecek. Sadece eğitim yetmez medyada ahlakı bozan yayınların da ıslah edilmesi lazım. Medyanın değerlerimize, kültürümüze, tarihimize, aile yapımıza uygun yayınlar yapar hale getirilmesi gerekiyor. Çünkü medya yeni nesillerin, gençlerin üzerinde çok etkili. Bunun da önce ahlak ve maneviyat düsturuyla ıslah edilmesi lazım” şeklinde konuştu.
Alaaddin Caddesi’nden başlayan yürüyüş öncesi öncesi orada toplananlara seslenen Erbakan,
"Konyalılar, 14 Mayıs’ta geçit vermeyecek. 7’li masaya hak ettiği dersi Konya sandıkta verecek” dedi.
"Ailemizi, gençlerimizi, çocuklarımızı korumamız lazım. Ne olacak? Bir defa müfredat milli eğitim, milli ve manevi değerleri önceleyen bir hale getirilecek" diyen Fatih Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Erbakan hocamızın tabiriyle 5’in 4’ten büyük olduğunu öğrettiği kadar, 4 helalin de 5 haramdan büyük ve kıymetli olduğunu öğreten bir eğitim sistemine geçilecek. Eğitim sistemi ahiret öncelikli nesiller, Allah korkusu olan nesiller, nefis terbiyesini esas alan maneviyatçı nesiller yetiştirecek. Sadece eğitim yetmez medyada ahlakı bozan yayınların da ıslah edilmesi lazım. Medyanın değerlerimize, kültürümüze, tarihimize, aile yapımıza uygun yayınlar yapar hale getirilmesi gerekiyor. Çünkü medya yeni nesillerin, gençlerin üzerinde çok etkili. Bunun da önce ahlak ve maneviyat düsturuyla ıslah edilmesi lazım” şeklinde konuştu.