https://sputniknews.com.tr/20230508/yeni-kesfedilen-kelebek-turunde-yuzuklerin-efendisi-esintisi-saurona-adi-verildi--1070778342.html

Yeni keşfedilen kelebek türünde 'Yüzüklerin Efendisi' esintisi: 'Saurona'

Yeni keşfedilen kelebek türünde 'Yüzüklerin Efendisi' esintisi: 'Saurona'

Kendine özgü turuncu kanatları ve koyu göz lekeleri olan yeni bir kelebek türüne, Yüzüklerin Efendisi serisinin kötü adamı Sauron'dan esinlenilerek 'Saurona'... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T13:55+0300

2023-05-08T13:55+0300

2023-05-08T14:21+0300

yaşam

kelebek

yüzüklerin efendisi

isim

tür

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Alanlarında uzman bilim insanlarından oluşan uluslararası bir araştırma ekibi, yeni bir kelebek türü keşfetti. Kelebeklerin, canlı turuncu kanatlarındaki siyah halkalarla birlikte, ünlü yazar JRR Tolkien'in 'Yüzüklerin Efendisi' eserinde tasvir edilen ve film serisinde de canlandırılan 'her şeyi gören göz'ü anımsatması dikkkat çekti.Doğa Tarihi Müzesi'nden kıdemli küratör Dr. Blanca Huertas'ın da içinde bulunduğu ekip, yeni türe serideki kötü adam karakterinden hareketle 'Saurona' adını verdi.Yeni kelebek familyasının şu anda Saurona triangula ve Saurona aurigera adlı iki üyesi bulunurken, henüz tanımlanmamış birçok cinsin var olduğu düşünülüyor.Saurona, araştırma ekibi tarafından yayımlanan yeni bir makalede yer alan birkaç kelebek grubundan biri olarak biliniyor. Keşiflerin isimlendirilmesinin ardından basına açıklamalarda bulunan Huertas, "Bir cinse isim vermek çok sık gerçekleşen bir şey değilken, aynı anda iki isim verebilmek daha da nadir görülür. Bunu yapmak büyük bir ayrıcalıktı. Bu, araştırma sonucunda ortaya çıkardığımız yeni türleri tanımlamaya başlayabileceğimiz anlamına geliyor" dedi.

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kelebek, yüzüklerin efendisi, isim, tür