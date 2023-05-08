Yargıtay'dan emsal fazla mesai kararı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
Canlı
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi Dolgov, Türkiye-Suriye yakınlaşmasını değerlendirdi
08:16
4 dk
ÖZEL HABER
ABD’li yazar Larison: ABD, Zelenskiy’yi toprak kaybını kabullenmeye zorlayacak
08:29
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Pyotr İlyiç Çaykovski'nin Doğum Günü
09:00
5 dk
ÖZEL HABER
Polonya halkı Ukrayna’dan rahatsız
09:16
2 dk
ÖZEL HABER
Suriye lideri Esad: Mali işlemlerde Dolar yerine Yuan’a geçilmeli
09:32
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’den Ukrayna’ya: İstediğiniz silahların yüzde 100’ünü verdik
09:45
2 dk
ÖZEL HABER
IMF Başkanı: Dünya genelinde dolardan vazgeçiş gözlemleniyor
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Medvedev: Elon Musk Twitter ile baş edemedi
10:16
2 dk
ÖZEL HABER
Enerji uzmanı Aslanoğlu: Türkiye petrol için uygun bir merkez olabilir
10:30
3 dk
Canlı
10:44
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Çay bahçesinden arabesk müziğin zirvesine
13:04
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
ÖZEL HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Ukrayna bölünmeli
14:42
2 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tuğgeneral Prof. Erenel: Bir buçuk milyona yakın göçmenin Türkiye’ye gelme tehlikesi var
14:58
6 dk
ÖZEL HABER
AB, Ukrayna tahılının 5 ülke tarafından yasaklanması ile ilgili açıklama
15:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Avrupa Birliği’nin tahıl aldatmacası: Sadece yüzde 2.5’i Afrika’ya gitti
18:36
3 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tuğgeneral Prof. Erenel: Bir buçuk milyona yakın göçmenin Türkiye’ye gelme tehlikesi var
19:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Çay bahçesinden arabesk müziğin zirvesine
19:14
12 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Çin’e kanser ilacı
19:44
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Pyotr İlyiç Çaykovski'nin Doğum Günü
20:00
5 dk
ÖZEL HABER
Batı Ukrayna’ya gönderilen silahlar için endişeli
20:13
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya İHA’lar için yeni sistem geliştirdi
20:31
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin hedefi Rusya-Çin ittifakına engel olmak
20:44
2 dk
ÖZEL HABER
Ekonomi Uzmanı Rojas: Dolar iddia edildiği gibi güçlü değil
21:00
2 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy, ABD’den rahatsız: Bu kesinlikle kötü bir hikaye oldu
21:13
4 dk
ÖZEL HABER
Macaristan’dan AB’ye Rusya vetosu
21:44
2 dk
ÖZEL HABER
ABD bozulan ekonomisini Ukrayna’daki savaşla düze çıkarıyor
22:00
2 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy NATO’ya seslendi: Çok net bir sinyal almak isteriz
22:14
2 dk
ÖZEL HABER
Duma’da ‘Kartal Filosu’ önerisi
22:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Tahıl Koridoru Anlaşması
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İmamoğlu'na Erzurum'da taşlı saldırı
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Mobbinge karşı alınması gereken önlemler nelerdir?
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230508/yargitaydan-emsal-fazla-mesai-karari-1070764160.html
Yargıtay'dan emsal fazla mesai kararı
Yargıtay'dan emsal fazla mesai kararı
Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay, günlük 11 saati, gece ise 7,5 saati aşan çalışmaların haftalık fazla çalışma... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T10:02+0300
2023-05-08T10:02+0300
yaşam
yargıtay
işçi
çalışan
emsal karar
fazla mesai
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067901417_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bf7471b5d4092d50394c2cc3f99b47db.jpg
Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay, günlük 11 saati, gece ise 7,5 saati aşan çalışmaların haftalık fazla çalışma süresi (45 saat) doldurulmasa dahi fazla çalışma hükümlerine tabi olduğuna hükmetti.İşten çıkarılan işçiler Çalışma Bölge Müdürlüğü'nün kapısını çaldı. Çalışma müfettişleri, iş yerindeki fazla mesai uygulamasına yönelik rapor hazırladı. Raporda günlük 11 saati aşan çalışmaların fazla mesaiye dahil edilmesi gerektiği vurgulandı. Şirket avukatları, raporun iptali talebiyle mahkemeye başvurdu. Davacı şirket avukatı; 6 haftalık çalışma süresi 259 saat çıkmasına rağmen fazla çalışma ücreti tahakkuk ettirilmediği tespitinin yanlış olduğunu öne sürdü. Santral bölümü işçilerinin 12,5 saat çalıştırıldığı tespitinin hatalı olduğunu, 2 saat ara dinlenmesi yanında 1,5 saat yemek molası ve yarım saat 2 molanın dikkate alınmadığını iddia etti. Müfettişler tarafından düzenlenen teftiş raporunun iptaline karar verilmesini talep etti. Davalı kurum avukatları ise raporların aksi ancak eşdeğer yazılı belge ile ispatlanabileceğinden teftiş raporunun iptalinin mümkün olmadığını savunarak davanın reddini istedi. Mahkeme raporun iptaline hükmetti. Karar Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. BAM, itirazların reddine hükmetti. Karar temyiz edilince devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.Emsal kararla birlikte, günlük 11 saati aşan çalışmada bulunan her işçi, haftalık saati aşmasa dahi fazla mesai ücreti alabilecek. Kararda; 4857 sayılı Kanun'un 41'inci maddesine göre haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayıldığı hatırlatıldı. Yönetmeliğe göre, 4857 sayılı Kanun'un 68'inci maddesi uyarınca verilen ara dinlenmeleri, çalışma süresinden sayılmayacağı vurgulandı. Kararda şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230501/yargitaydan-yol-ve-yemek-ucreti-hesabina-iliskin-emsal-karar-calisilan-gunler-esas-alinir-1070428822.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067901417_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_87e062e7ead69d23190223d6091dd821.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yargıtay, işçi, çalışan, emsal karar, fazla mesai
yargıtay, işçi, çalışan, emsal karar, fazla mesai

Yargıtay'dan emsal fazla mesai kararı

10:02 08.05.2023
© AAkadın + çalışan
kadın + çalışan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay, günlük 11 saati, gece ise 7,5 saati aşan çalışmaların haftalık fazla çalışma süresi (45 saat) doldurulmasa dahi fazla çalışma hükümlerine tabi olduğuna hükmetti.
Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay, günlük 11 saati, gece ise 7,5 saati aşan çalışmaların haftalık fazla çalışma süresi (45 saat) doldurulmasa dahi fazla çalışma hükümlerine tabi olduğuna hükmetti.
İşten çıkarılan işçiler Çalışma Bölge Müdürlüğü'nün kapısını çaldı. Çalışma müfettişleri, iş yerindeki fazla mesai uygulamasına yönelik rapor hazırladı. Raporda günlük 11 saati aşan çalışmaların fazla mesaiye dahil edilmesi gerektiği vurgulandı. Şirket avukatları, raporun iptali talebiyle mahkemeye başvurdu. Davacı şirket avukatı; 6 haftalık çalışma süresi 259 saat çıkmasına rağmen fazla çalışma ücreti tahakkuk ettirilmediği tespitinin yanlış olduğunu öne sürdü. Santral bölümü işçilerinin 12,5 saat çalıştırıldığı tespitinin hatalı olduğunu, 2 saat ara dinlenmesi yanında 1,5 saat yemek molası ve yarım saat 2 molanın dikkate alınmadığını iddia etti. Müfettişler tarafından düzenlenen teftiş raporunun iptaline karar verilmesini talep etti. Davalı kurum avukatları ise raporların aksi ancak eşdeğer yazılı belge ile ispatlanabileceğinden teftiş raporunun iptalinin mümkün olmadığını savunarak davanın reddini istedi. Mahkeme raporun iptaline hükmetti. Karar Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. BAM, itirazların reddine hükmetti. Karar temyiz edilince devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.
Emsal kararla birlikte, günlük 11 saati aşan çalışmada bulunan her işçi, haftalık saati aşmasa dahi fazla mesai ücreti alabilecek. Kararda; 4857 sayılı Kanun'un 41'inci maddesine göre haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayıldığı hatırlatıldı. Yönetmeliğe göre, 4857 sayılı Kanun'un 68'inci maddesi uyarınca verilen ara dinlenmeleri, çalışma süresinden sayılmayacağı vurgulandı. Kararda şu ifadelere yer verildi:
"Ara dinlenmeleri; iklim, mevsim, yöredeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak, 24 saat içinde kesintisiz 12 saat dinlenme süresi dikkate alınarak düzenlenir. Bu düzenlemenin çalışma süresi yönünden önemi, maddede işçinin bir günde kesintisiz 12 saat dinlenme süresi olduğundan söz edilmesidir. Günlük çalışma süresinin 11 saati aşamayacağı öngörülmüştür. Günlük 11 saati aşan çalışma yapılması hâlinde, uygulanacak yaptırımın ne olduğu da yine yönetmelikte düzenlenmiş olup bu hâlde 4857 sayılı Kanun'un 41, 42 ve 43'üncü maddeleri uygulanacaktır. Bu açıklamalara göre, günlük çalışma süresine ilişkin yasal düzenlemelerin emredici nitelikte olduğu kabul edilmelidir. İşçinin haftalık çalışma süresi 45 saati aşmasa dahi günlük 11 saati aşması hâlinde, bu çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekir. Müşahhas olayda iptali istenilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teftiş raporunda hastanede çalışan işçilerin fazla çalışmaları belirlenirken, çalışanların 01 Ocak 2015-01 Ekim 2016 tarihleri arası dönemdeki çalışma süreleri dikkate alınmıştır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, vardiyalı çalışan işçilerin ve santral görevlisi işçilerin, çalışma saatlerine göre gece ya da gündüz çalışmaları farkı yapılmaksızın ve 4857 sayılı Kanun'un 69'uncu maddesindeki değişikliğin yürürlüğe girdiği 04 Nisan 2015 tarihi dikkate alınmaksızın hesaplama yapıldığı anlaşılmıştır. Teftiş raporunda fazla çalışması tespit edilen işçilerin, dosyadaki puantaj kayıtları ve denetim sırasında dinlenen işçilerin beyanları dikkate alınarak çalışma saatleri belirlenmeli ve gece çalışması gündüz çalışması farkı yapılarak 04 Nisan 2015 tarihinden önce bu işçilerin haftalık fazla çalışma süresi 45 saati aşmasa dahi günlük 7,5 saati aşan gece çalışmalarının bulunup bulunmadığı araştırılmalıydı. Bu tarihten sonra ise haftalık fazla çalışma süresi 45 saati aşmasa dahi günlük 11 saati aşacak şekilde çalışıp çalışmadıkları tespit edilmeli ve sonucuna göre karar verilmelidir. Eksik incelemeyle karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir."
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
TÜRKİYE
Yargıtay'dan yol ve yemek ücreti hesabına ilişkin emsal karar: Çalışılan günler esas alınır
1 Mayıs, 12:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала