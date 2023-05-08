https://sputniknews.com.tr/20230508/washingtonda-rus-ortodoks-sapele-saldiri-1070803069.html
Washington’da Rus Ortodoks şapele saldırı
Washington’da Rus Ortodoks şapele saldırı
ABD’nin başkenti Washington’da Rus Ortodoks Kilisesi’ne ait bir şapelin kapısının ve camlarının kırıldığı belirtildi. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T22:29+0300
2023-05-08T22:29+0300
2023-05-08T22:29+0300
dünya
rusya
abd
ortodoks
saldırı
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Rus Ortodoks Kilisesi yetkilisi Başrahip Viktor Potapov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Washington’un en eski mezarlığı olan Rock Creek’de faaliyet gösteren Rus Ortodoks şapelinin saldırıya maruz kaldığını kaydetti.Saldırganların şapelin kapısını ve camlarını kırdığını ve içeriyi dağıttığını söyleyen Potapov, “Ama tespit ettiğim en korkunç şey, birileri Aziz John freskini altın boyayla boyadı. Aziz John’un yüzünü boyayla kapladılar ve freskin üzerine Latince ve Yunanca harfler yazdılar” ifadelerini kullandı.Saldırının nefret suçu veya sıradan vandalizm vakası olabileceğini kaydeden Rus rahip, polise başvurmayı planladıklarını söyledi.
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rusya, abd, ortodoks, saldırı
rusya, abd, ortodoks, saldırı
Washington’da Rus Ortodoks şapele saldırı
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ABD’nin başkenti Washington’da Rus Ortodoks Kilisesi’ne ait bir şapelin kapısının ve camlarının kırıldığı belirtildi.
Rus Ortodoks Kilisesi yetkilisi Başrahip Viktor Potapov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Washington’un en eski mezarlığı olan Rock Creek’de faaliyet gösteren Rus Ortodoks şapelinin saldırıya maruz kaldığını kaydetti.
Saldırganların şapelin kapısını ve camlarını kırdığını ve içeriyi dağıttığını söyleyen Potapov, “Ama tespit ettiğim en korkunç şey, birileri Aziz John freskini altın boyayla boyadı. Aziz John’un yüzünü boyayla kapladılar ve freskin üzerine Latince ve Yunanca harfler yazdılar” ifadelerini kullandı.
Saldırının nefret suçu veya sıradan vandalizm vakası olabileceğini kaydeden Rus rahip, polise başvurmayı planladıklarını söyledi.