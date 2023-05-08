https://sputniknews.com.tr/20230508/washingtonda-rus-ortodoks-sapele-saldiri-1070803069.html

Washington’da Rus Ortodoks şapele saldırı

Washington’da Rus Ortodoks şapele saldırı

ABD’nin başkenti Washington’da Rus Ortodoks Kilisesi’ne ait bir şapelin kapısının ve camlarının kırıldığı belirtildi. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T22:29+0300

2023-05-08T22:29+0300

2023-05-08T22:29+0300

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ortodoks

saldırı

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Rus Ortodoks Kilisesi yetkilisi Başrahip Viktor Potapov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Washington’un en eski mezarlığı olan Rock Creek’de faaliyet gösteren Rus Ortodoks şapelinin saldırıya maruz kaldığını kaydetti.Saldırganların şapelin kapısını ve camlarını kırdığını ve içeriyi dağıttığını söyleyen Potapov, “Ama tespit ettiğim en korkunç şey, birileri Aziz John freskini altın boyayla boyadı. Aziz John’un yüzünü boyayla kapladılar ve freskin üzerine Latince ve Yunanca harfler yazdılar” ifadelerini kullandı.Saldırının nefret suçu veya sıradan vandalizm vakası olabileceğini kaydeden Rus rahip, polise başvurmayı planladıklarını söyledi.

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