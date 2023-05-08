https://sputniknews.com.tr/20230508/uydudan-haritalari-incelerken-3-milyon-yillik-kanyon-kesfettiler-1070787360.html

Uydudan haritaları incelerken 3 milyon yıllık kanyon keşfettiler

Uydudan haritaları incelerken 3 milyon yıllık kanyon keşfettiler

Elazığ'da bir grup doğasever öğretmen, uydu görüntülerini incelerken tesadüfen 3 milyon yıllık kanyon keşfetti. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T15:55+0300

2023-05-08T15:55+0300

2023-05-08T16:05+0300

yaşam

uydu

kanyon

harita

elazığ

keşif

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Elazığ'da bir grup doğasever, uydu görüntülerini incelerken Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Göldere köyü yakınlarında derin bir vadi olduğunu fark etti.O bölgeyi merak eden coğrafya öğretmeni Emrah Turhan ve arkadaşları daha sonra yine internet ve çeşitli yerlerden araştırma yaptı. Bölge hakkında her hangi bir bilgiye ulaşamayan doğaseverler, bölgeye gitme kararı alarak vadinin bulunduğu köye gitti.Yaklaşık 3 kilometre patika yollardan giderek uydudan gördükleri vadiye ulaşan doğasever grup, 3 milyon yaşında olduğu tahmin edilen kanyonu keşfetti. Doğaseverler keşfettikleri kanyona köyün eski ismi olan 'Halan' adını verdi.Flora ve zengin bir faunaya sahip olan kanyonun içerisinde irili ufaklı şelaler ve dev kazanlar bulunuyor. ‘Bu kanyonu biz uydu görüntülerinden bulduk’Kanyon hakkında bilgi veren Coğrafya Öğretmeni Emrah Turhan, "Bugün Ömer ve Kürşat hocalarımızla birlikte Keban ilçemizde bulunan bir kanyona geldik. Bu kanyonu biz uydu görüntülerinden bulduk daha doğrusu uydu görüntülerini gezerken böyle baktık ki derin bir vadi var. Burayla ilgili internet üzerinden araştırma yaptık ama hiçbir bilgiye ulaşamadık. Gelip yerinde görelim istedik. Keban'dan sonra 16 kilometre Göldere (Halan) köyü var. O köyde Gucu çayı yer alıyor. Gucu çayında görüntülerde de gördüğünüz kanyon vadi var. Bu kanyon vadi yaklaşık olarak Saklıkapı kanyonu ile aynı yaştadır yani 3 milyon yıl yaşında" dedi.‘Yeni keşfedildi, yani daha doğrusu biz şimdiye kadar böyle bir bilgiye rastlamadık’Turhan, Fırat Nehri'nin kolu olan Guci Çayı'nın bir kanyon oluşturduğunu aktardı:

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