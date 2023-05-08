https://sputniknews.com.tr/20230508/ukraynanin-saldirilari-nedeniyle-zaporojye-bolgesinde-yaklasik-3-bin-kisi-ic-kesimlere-nakledildi-1070802208.html
Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle Zaporojye bölgesinde yaklaşık 3 bin kişi iç kesimlere nakledildi
Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle Zaporojye bölgesinde yaklaşık 3 bin kişi iç kesimlere nakledildi
Zaporojye Bölge Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna ordusunun saldırıları nedeniyle cephe hattındaki yerleşimlerden yaklaşık 3 bin sakinin bölgenin iç... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T22:01+0300
2023-05-08T22:01+0300
2023-05-08T22:01+0300
ukrayna krizi
zaporojye
ukrayna
yevgeniy balitskiy
tahliye
rusya
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Ukraynalı güçlerin Zaporojye bölgesinde sivil hedeflere yönelik saldırılarını sıklaştırması sonrası bölge makamları güvenlik artırıcı önlemler almaya devam ediyor.Kırım-24 televizyonuna demeç veren Balitskiy, daha önce kamuoyuyla paylaştıkları gibi vatandaşların tahliyesine başladıklarını anlattı.Balitskiy, "Halihazırda yaklaşık 3 bin kişiyi naklettik. Bunların yaklaşık 1000'i henüz reşit olmamış kişiler ve 300 civarında kişi de nöropsikiyatri dispanserlerinin, daha acil ihtiyaçları bulunan, doğrudan devlete bağlı olan yetimhanelerin hastaları. Sakinler için tüm gerekli koşullar sağlandı, çok sayıda gönüllüye sahibiz" dedi.'Nükleer santraldeki reaktörler, Ukrayna'nın provokasyonlarından kaçınmak için durduruldu'Bu arada Balitskiy, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ndeki reaktörlerin Ukrayna'nın provokasyonlarından kaçınmak için durdurulacağını söyledi.Ukrayna ordusunun barajlardaki suyu boşaltmaya başladığını ve Zaporojye'deki Kahovka depolama tesisinde su seviyesinin 17 metrenin üzerine çıktığını kaydeden Balitskiy, "Bunun manipülasyon olduğunu anlıyoruz. Nükleer reaktörler durduruldu. Beşinci reaktör sıcak rezervde tutuluyor. Güç üniteleri, Ukrayna tarafının eylemleri öngörülemez olmadığı için durduruldu" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230505/zaporojye-bolgesinde-cephe-hattindaki-yerlesimlerde-bulunan-sakinler-ic-kesimlere-nakledilecek-1070689049.html
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zaporojye, ukrayna, yevgeniy balitskiy, tahliye, rusya
zaporojye, ukrayna, yevgeniy balitskiy, tahliye, rusya
Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle Zaporojye bölgesinde yaklaşık 3 bin kişi iç kesimlere nakledildi
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Zaporojye Bölge Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna ordusunun saldırıları nedeniyle cephe hattındaki yerleşimlerden yaklaşık 3 bin sakinin bölgenin iç kesimlerine nakledildiğini duyurdu.
Ukraynalı güçlerin Zaporojye bölgesinde sivil hedeflere yönelik saldırılarını sıklaştırması sonrası bölge makamları güvenlik artırıcı önlemler almaya devam ediyor.
Kırım-24 televizyonuna demeç veren Balitskiy, daha önce kamuoyuyla paylaştıkları gibi vatandaşların tahliyesine başladıklarını anlattı.
Balitskiy, "Halihazırda yaklaşık 3 bin kişiyi naklettik. Bunların yaklaşık 1000'i henüz reşit olmamış kişiler ve 300 civarında kişi de nöropsikiyatri dispanserlerinin, daha acil ihtiyaçları bulunan, doğrudan devlete bağlı olan yetimhanelerin hastaları. Sakinler için tüm gerekli koşullar sağlandı, çok sayıda gönüllüye sahibiz" dedi.
'Nükleer santraldeki reaktörler, Ukrayna'nın provokasyonlarından kaçınmak için durduruldu'
Bu arada Balitskiy, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ndeki reaktörlerin Ukrayna'nın provokasyonlarından kaçınmak için durdurulacağını söyledi.
Ukrayna ordusunun barajlardaki suyu boşaltmaya başladığını ve Zaporojye'deki Kahovka depolama tesisinde su seviyesinin 17 metrenin üzerine çıktığını kaydeden Balitskiy, "Bunun manipülasyon olduğunu anlıyoruz. Nükleer reaktörler durduruldu. Beşinci reaktör sıcak rezervde tutuluyor. Güç üniteleri, Ukrayna tarafının eylemleri öngörülemez olmadığı için durduruldu" ifadelerini kullandı.