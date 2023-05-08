https://sputniknews.com.tr/20230508/ukrayna-moldovayi-tum-ithalati-yasaklamakla-tehdit-etti-1070793606.html
Ukrayna, Moldova’yı tüm ithalatı yasaklamakla tehdit etti
Ukrayna, Moldova’yı tüm ithalatı yasaklamakla tehdit etti
Moldova’nın Ukrayna’dan tarım ürünlerinin ülkeye girişini yasaklama planlarına Ukrayna, Moldova’dan tüm ithalatı yasaklama tehdidiyle karşılık verdi. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T17:50+0300
2023-05-08T17:50+0300
2023-05-08T17:50+0300
dünya
ukrayna krizi
ukrayna
moldova
ithalat
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Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakan Yardımcısı Taras Kaçka, yerel medyaya açıklamasında, “Kişinev’e bildirdik, Moldova’nın her türlü kısıtlaması son derece hasımca bir adım olarak değerlendirilecek ve derhal Moldova’dan tüm ithalatın yasaklanmasına yol açacak” ifadesini kullandı.Ukrayna Tarım ve Gıda Politikası Bakanı Nikolay Solskiy, Moldovalı mevkidaşı Vladimir Bolea ile görüşmede, Moldova’nın Ukrayna tahılını yasaklama kararına itiraz etti. Solsky, bu kararın asılsız olduğunu, çünkü Ukrayna’nın zaten Moldova’nın yasaklamayı planladığı tahılları bu ülkeye ihraç etmediğini belirtti.Ukrayna’nın Moldova’dan ithalatı geçen yıl 151 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.
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ukrayna krizi, ukrayna, moldova, ithalat
ukrayna krizi, ukrayna, moldova, ithalat
Ukrayna, Moldova’yı tüm ithalatı yasaklamakla tehdit etti
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Moldova’nın Ukrayna’dan tarım ürünlerinin ülkeye girişini yasaklama planlarına Ukrayna, Moldova’dan tüm ithalatı yasaklama tehdidiyle karşılık verdi.
Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakan Yardımcısı Taras Kaçka, yerel medyaya açıklamasında, “Kişinev’e bildirdik, Moldova’nın her türlü kısıtlaması son derece hasımca bir adım olarak değerlendirilecek ve derhal Moldova’dan tüm ithalatın yasaklanmasına yol açacak” ifadesini kullandı.
Ukrayna Tarım ve Gıda Politikası Bakanı Nikolay Solskiy, Moldovalı mevkidaşı Vladimir Bolea ile görüşmede, Moldova’nın Ukrayna tahılını yasaklama kararına itiraz etti. Solsky, bu kararın asılsız olduğunu, çünkü Ukrayna’nın zaten Moldova’nın yasaklamayı planladığı tahılları bu ülkeye ihraç etmediğini belirtti.
Ukrayna’nın Moldova’dan ithalatı geçen yıl 151 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.