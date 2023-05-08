https://sputniknews.com.tr/20230508/turkiyede-goreli-yoksulluk-orani-yuzde-144-oldu-1070766005.html

Türkiye'de göreli yoksulluk oranı yüzde 14.4 oldu

Türkiye'de göreli yoksulluk oranı yüzde 14.4 oldu

Türkiye'de 2022'de eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre yoksulluk oranı... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T11:09+0300

2023-05-08T11:09+0300

2023-05-08T11:09+0300

ekonomi

yoksulluk

türkiye

ekonomi

tüik

aile

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin "Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri"ni açıkladı.Buna göre, eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı 2022'de aynı düzeyde kalarak yüzde 14,4 oldu. Medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre hesaplanan yoksulluk oranı ise son yılda 0,3 puan artarak yüzde 21,6 olarak belirlendi.Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 40'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,9 puanlık azalış ile yüzde 7,6 olarak gerçekleşti. Medyan gelirin yüzde 70'i dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre hesaplanan yoksulluk oranı ise bir önceki yıla göre 0,6 puanlık artış ile yüzde 29,3 oldu.Hane halkı tipine göre eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranlarına bakıldığında, tek kişilik hane halklarında yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 1 puan artarak yüzde 7,5'e, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarında da 2,6 puan artarak yüzde 11,7'e yükseldi.En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halklarının yoksulluk oranı 1,1 puan artarak yüzde 19,6'ya çıkarken, tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının yoksulluk oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 13,9 'a geriledi.

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yoksulluk, türkiye, ekonomi, tüik, aile