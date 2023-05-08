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Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230508/team-arastirmadan-dr-tol-secmenler-gonullerine-gore-oy-vermeyi-en-cok-bu-secimde-erteleyecek-1070801453.html
TEAM Araştırma’dan Dr. Tol: Seçmenler gönüllerine göre oy vermeyi en çok bu seçimde erteleyecek
TEAM Araştırma’dan Dr. Tol: Seçmenler gönüllerine göre oy vermeyi en çok bu seçimde erteleyecek
TEAM Araştırma Genel Direktörü Dr. Ulaş Tol, "Gönlüne göre oy vermek bazı seçmenler açısından ertelenebiliyor ama bu seçim bu olayın en maksimuma çıktığı... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
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TEAM Araştırma Genel Direktörü Dr. Ulaş Tol, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na seçime 6 gün kala son durumu anlattı. Dr. Tol, “Muhalefet tarafında en büyük parti stratejik oy partisi. Çok sayıda seçmen bize ulaşıyor ve yaşadığı şehri söyleyip, ‘ne yapmalıyım?’ diyor. Muhalif taraftaki seçmen kime oy vermeye yatkın olduğuyla ilgili değil iktidarın değişimi için ne yapmam gerekir duygusuyla davranıyor. Gönlüne göre oy vermek bazı seçmenler açısından ertelenebiliyor ama bu seçim bu olayın en maksimuma çıktığı seçimlerden biri olacak gibi duruyor” şeklinde konuştu.Dr. Ulaş Tol’un açıklamalarından satırbaşları şöyle:'Bu seçim o seçim değil'2018 yılındaki seçimde 8 parti yarışmıştı bu seçimde 36 parti logosu kuraya girdi sonradan bir arada girmeye kararlar verilince sayı 26 partiye düştü. İktidarın değişebilecek olması da heyecanlandırdı siyaseti ve biz de siyaset arenasında olmalıyız duygusu oldu ama sanki o seçim bu seçim değil gibi duruyor. En azından seçmen böyle düşünüyor.TİP’i destekleyen seçmenin kafası çok karışık çünkü çoğu yerde ihtimali daha zor. CHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti gibi partilerin iki limite de yakınlaşma ihtimali var. Belirli bir yüzdenin altına düşerse mevcut vekilini kaçırma ihtimali doğuyor, eğer üstüne çıkarsa bir sonraki vekili alma şansları doğuyor. O yüzden TİP’in kritiklik düzeyi daha fazla ve taktiksel oy kullanmak isteyenler o tarafa doğru yöneliyor. Bu her seçimde rastladığımız bir durumdur. Gönlüne göre oy vermek bazı seçmenler açısından ertelenebiliyor ama bu seçim bu olayın en maksimuma çıktığı seçimlerden biri olacak gibi duruyor."
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radyo, seçim, seçmen, oy
radyo, seçim, seçmen, oy

TEAM Araştırma’dan Dr. Tol: Seçmenler gönüllerine göre oy vermeyi en çok bu seçimde erteleyecek

21:28 08.05.2023 (güncellendi: 21:29 08.05.2023)
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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TEAM Araştırma Genel Direktörü Dr. Ulaş Tol, "Gönlüne göre oy vermek bazı seçmenler açısından ertelenebiliyor ama bu seçim bu olayın en maksimuma çıktığı seçimlerden biri olacak gibi duruyor” dedi.
TEAM Araştırma Genel Direktörü Dr. Ulaş Tol, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na seçime 6 gün kala son durumu anlattı. Dr. Tol, Muhalefet tarafında en büyük parti stratejik oy partisi. Çok sayıda seçmen bize ulaşıyor ve yaşadığı şehri söyleyip, ‘ne yapmalıyım?’ diyor. Muhalif taraftaki seçmen kime oy vermeye yatkın olduğuyla ilgili değil iktidarın değişimi için ne yapmam gerekir duygusuyla davranıyor. Gönlüne göre oy vermek bazı seçmenler açısından ertelenebiliyor ama bu seçim bu olayın en maksimuma çıktığı seçimlerden biri olacak gibi duruyor” şeklinde konuştu.
Dr. Ulaş Tol’un açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"İmamoğlu’na yönelik eylemin yapıldığı Erzurum’da 6 milletvekili seçilecek. 4 partiden de oy gelmesiyle birlikte CHP milletvekili çıkarmaya yaklaştı. Erzurum’da AK Parti açık ara önde ama MHP, CHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti kalan iki milletvekilini alacak. Bunlardan hangisi diğerinin önünde bitirirse o almış olacak. Şu anda Yeşil Sol Parti diğer partilerin önünde gözüküyor. Kalan diğer milletvekili ya MHP ya da CHP alacak gibi duruyor. Barajı geçemeyecek Memleket Partisi, Zafer Partisi ya da küçük oranlı oylara sahip partiler de CHP’yi desteklerse CHP, MHP’den bir milletvekilini alacak gibi duruyor çünkü oy oranları kafa kafaya. Muhalefet tarafında en büyük parti olan CHP stratejik oy partisi. Çok sayıda seçmen bize ulaşıyor ve yaşadığı şehri söyleyip, ‘ne yapmalıyım?’ diyor. Muhalif taraftaki seçmen kime oy vermeye yatkın olduğuyla ilgili değil iktidarın değişimi için ne yapmam gerekir duygusuyla davranıyor.

'Bu seçim o seçim değil'

2018 yılındaki seçimde 8 parti yarışmıştı bu seçimde 36 parti logosu kuraya girdi sonradan bir arada girmeye kararlar verilince sayı 26 partiye düştü. İktidarın değişebilecek olması da heyecanlandırdı siyaseti ve biz de siyaset arenasında olmalıyız duygusu oldu ama sanki o seçim bu seçim değil gibi duruyor. En azından seçmen böyle düşünüyor.
TİP’i destekleyen seçmenin kafası çok karışık çünkü çoğu yerde ihtimali daha zor. CHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti gibi partilerin iki limite de yakınlaşma ihtimali var. Belirli bir yüzdenin altına düşerse mevcut vekilini kaçırma ihtimali doğuyor, eğer üstüne çıkarsa bir sonraki vekili alma şansları doğuyor. O yüzden TİP’in kritiklik düzeyi daha fazla ve taktiksel oy kullanmak isteyenler o tarafa doğru yöneliyor. Bu her seçimde rastladığımız bir durumdur. Gönlüne göre oy vermek bazı seçmenler açısından ertelenebiliyor ama bu seçim bu olayın en maksimuma çıktığı seçimlerden biri olacak gibi duruyor."
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