https://sputniknews.com.tr/20230508/tarkan-oyunu-kullandi-1070779441.html
Tarkan oyunu kullandı
Tarkan oyunu kullandı
Şarkıcı Tarkan, 14 Mayıs seçimleri için oyunu verdi. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T13:55+0300
2023-05-08T13:55+0300
2023-05-08T13:55+0300
2023 türkiye seçimleri
tarkan
oy
seçim
almanya
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Almanya'da yaşayan şarkıcı Tarkan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oy kullandı. Tarkan, oy verdiği anı sosyal medya hesabından paylaştı.Tarkan paylaşımına, "Ben oyumu verdim. Vatana millete hayırlı olsun" notunu düştü.
https://sputniknews.com.tr/20230507/tarkan-ne-kadar-uzucu-ki-kardes-kardese-dusman-edildi-memleketimizde-1070757832.html
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tarkan, oy, seçim, almanya
tarkan, oy, seçim, almanya
Tarkan oyunu kullandı
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Şarkıcı Tarkan, 14 Mayıs seçimleri için oyunu verdi.
Almanya'da yaşayan şarkıcı Tarkan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oy kullandı. Tarkan, oy verdiği anı sosyal medya hesabından paylaştı.
Tarkan paylaşımına, "Ben oyumu verdim. Vatana millete hayırlı olsun" notunu düştü.