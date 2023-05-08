https://sputniknews.com.tr/20230508/tarkan-oyunu-kullandi-1070779441.html

Tarkan oyunu kullandı

Tarkan oyunu kullandı

Şarkıcı Tarkan, 14 Mayıs seçimleri için oyunu verdi. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T13:55+0300

2023-05-08T13:55+0300

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2023 türkiye seçimleri

tarkan

oy

seçim

almanya

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Almanya'da yaşayan şarkıcı Tarkan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oy kullandı. Tarkan, oy verdiği anı sosyal medya hesabından paylaştı.Tarkan paylaşımına, "Ben oyumu verdim. Vatana millete hayırlı olsun" notunu düştü.

https://sputniknews.com.tr/20230507/tarkan-ne-kadar-uzucu-ki-kardes-kardese-dusman-edildi-memleketimizde-1070757832.html

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tarkan, oy, seçim, almanya