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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230508/sinan-ogan-hdpnin-icinde-oldugu-bir-grubun-saldirisi-olursa-herkes-susacak-yok-boyle-bir-dunya-1070786703.html
Sinan Oğan: HDP'nin içinde olduğu bir grubun saldırısı olursa herkes susacak, yok böyle bir dünya
Sinan Oğan: HDP'nin içinde olduğu bir grubun saldırısı olursa herkes susacak, yok böyle bir dünya
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, dün Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seçim otobüslerine saldırı olduğunu belirterek, "Belli insanlara saldırı... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T15:45+0300
2023-05-08T15:45+0300
2023 türkiye seçimleri
politika
seçim
sinan oğan
ekrem imamoğlu
saldırı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki halk buluşmasında yaşanan gerginlikten önce kendi seçim otobüslerine yönelik saldırı yapıldığını aktaran Oğan, cep telefonundan saldırıya ilişkin seçim otobüsünün fotoğraflarını ve şoförün şikayet dilekçesini basın mensuplarına göstererek, şöyle devam etti:Hazırlanan tutanağı okuyan, cep telefonundan otobüsteki taş darbelerinin yer aldığını belirttiği fotoğrafları da gösteren Oğan, şunları kaydetti:Ziyarette, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile partililer yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230508/chpnin-sanliurfadaki-secim-ofisine-mermi-atildi-cadde-uzerindeki-afisler-yirtildi-1070784449.html
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politika, seçim, sinan oğan, ekrem imamoğlu, saldırı
politika, seçim, sinan oğan, ekrem imamoğlu, saldırı

Sinan Oğan: HDP'nin içinde olduğu bir grubun saldırısı olursa herkes susacak, yok böyle bir dünya

15:45 08.05.2023
© AAAta İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan
Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2023
© AA
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Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, dün Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seçim otobüslerine saldırı olduğunu belirterek, "Belli insanlara saldırı olursa herkes ayaklanacak, teyakkuza geçecek ama HDP'nin içinde olduğu bir grubun saldırısı olursa herkes ağzına bir bardak su alacak ve susacak. Yok böyle bir dünya." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki halk buluşmasında yaşanan gerginlikten önce kendi seçim otobüslerine yönelik saldırı yapıldığını aktaran Oğan, cep telefonundan saldırıya ilişkin seçim otobüsünün fotoğraflarını ve şoförün şikayet dilekçesini basın mensuplarına göstererek, şöyle devam etti:

"Arkadaşlar bu dünkü saldırıyı, ortam gerilmesin diye, aslında saldırı 5 saat önce yapıldığı halde duyurmadık. Ama sonrasında gördük ki Erzurum saldırısından sonra bize dönük, en doğal demokratik hakkımız olan cumhurbaşkanlığı adaylığımızdan çekilmemizi isteyen binlerce tweet atılmaya başlandı, böyle tek elden çıkmış gibi. O zaman biz de doğal olarak şunu ifade ettik. Evet, Erzurum'da yapılan saldırıyı bu ülkenin demokratik seçimlerine gölge düşürmeye dönük bir provokatif girişim olarak nitelendiriyoruz ve kınıyoruz dedik. Kınama mesajı yayınladık ancak biz de saldırı altındayız. Biz de tehdit altındayız ve bize bu saldırı gerçekleşti. Daha şimdiye kadar kimsenin çıtı çıkmadı. Ne sanatçılarımızdan bir şey çıktı ne ana muhalefet partisi genel başkanından ne diğer cumhurbaşkanı adaylarından ne İçişleri Bakan'ından. Kimseden bir ses yok. Yani Türkiye'de insanların kafasında şöyle bir yargı oluşmuş. Belli insanlara saldırı olursa herkes ayaklanacak, teyakkuza geçecek ama HDP'nin içinde olduğu bir grubun saldırısı olursa herkes ağzına bir bardak su alacak ve susacak. Yok böyle bir dünya. Ortada bir saldırı var ve dünden beri de ben bu saldırıyı açıkladıktan sonra herkes başladı, bunun belgesi nerede? Bunun videosu nerede? Bunun fotoğrafı nerede? Biz diğerleri gibi tek ayak üstünde 7 takla atanlardan değiliz. Şimdi ben buradan size dünkü saldırılarla ilgili cep telefonundan göstereyim ama bunun belgelerini de paylaşacağım. Önce dendi ki 'Bunun tutanağı nerede'. Buyurun arkadaşlar tutanak, tutanağı burada."

Hazırlanan tutanağı okuyan, cep telefonundan otobüsteki taş darbelerinin yer aldığını belirttiği fotoğrafları da gösteren Oğan, şunları kaydetti:
"Otobüsün içine girme girişiminde bulunmuşlar. Sadece öyle basit bir saldırı değil. Şimdi bizden belge soranlar utanacak mı? Bizim bize dönük bu saldırıyı birtakım çevrelerce hafife alanlar utanacak mı? Bunun bilmem ne olduğunu iddia edenler utanacak mı? Bu iş tesadüf müdür değil midir bilmem. Güvenlik güçlerinin işidir. Erzurum'daki saldırıyla bunun arasında bir bağlantı var mıdır? Tek elden mi çıkmıştır? Tamamen tesadüf müdür? Birileri Türkiye'yi mi karıştırıyor? Bunu şu an burada ifade etmek benim işim değil. Bu güvenlik güçlerimizin işidir ancak bize dönük bir saldırı vardır. Bu saldırı tehdidi de hala ortadadır."
Ziyarette, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile partililer yer aldı.
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