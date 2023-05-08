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https://sputniknews.com.tr/20230508/sinan-atesin-ailesinden-azmettirici-aciklamasi-1070766338.html
Sinan Ateş’in ailesinden ‘azmettirici’ açıklaması
Sinan Ateş’in ailesinden ‘azmettirici’ açıklaması
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in abları Selma Ateş'e göre, cinayetin azmettiricisi, tutuklu 22 kişi arasında değil... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T11:19+0300
2023-05-08T11:19+0300
türkiye
sinan ateş
cinayet
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in ailesi Bursa Osmangazi’deki evlerinde Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuştu.Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş, duvarları Sinan’ın fotoğraflarıyla donatılan evlerinde, zaman zaman ağlayarak, cinayetin öncesi ve sonrasını anlattı.Ablası, cinayetten önce Ateş’e üç saldırı girişimi olduğunu ve kardeşinin tehdit aldığını kaydediyor. Ateş, “Saldırı bekliyorduk ama böyle bir şeyi beklemiyorduk. Kimsenin cesaret edeceğini düşünmedik. Düşünmediğimiz için torbacılara yaptırdılar” diye konuşuyor. Ateş, azmettiricilerin dışarıda olduğunu ve bazı şüphelilere dokunulmadığını düşünüyor. “Dışarıda azmettiricileri dolaşırken, kardeşimin ruhu rahat değil” diyor.Selma Ateş kardeşinin tehdit alıp almadığına yönelik ve saldırı anına ilişkin şu ifadeleri kullandı:Ablası cinayete ilişkin ise "(neden öldürüldüğü)Bunun cevabını biz de arıyoruz. Nedenini bilmiyoruz. Keşke biri açıklasa. Cevabını verecek olan biz değiliz. Cevabını veremiyorum. Kim öldürttü, kim işin içindeyse inşallah hesabı sorulur. İçeride 22 tutuklu var" dedi.Ateş, azmettiricinin tutuklular arasında olmadığını düşündüğünü belirtti ve "Azmettiricilerin dışarıda olduğunu düşünüyorum. Bir hapçıya, torbacıya 100 lira verseniz istediğiniz her şeyi yaptırırsınız. Dışarıda azmettiricileri dolaşırken, kardeşimin ruhu rahat değil. 22 kişi görünen kısımdaysa görünmeyen kısımda kaç kişi var? İçinde siyasetçiler, milletvekilleri, torbacıların olduğu şebeke mi diyeyim, hepsini bir araya toplayabilecek güç nedir? Arkasında kimler var? Sinan’a neden böyle bir şeyi layık gördüler? Cevabını vermesi gereken, azmettiriciler." dedi.
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sinan ateş, cinayet, mhp
sinan ateş, cinayet, mhp

Sinan Ateş’in ailesinden ‘azmettirici’ açıklaması

11:19 08.05.2023
© İHAÜlkücü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş
Ülkücü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2023
© İHA
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in abları Selma Ateş'e göre, cinayetin azmettiricisi, tutuklu 22 kişi arasında değil...
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in ailesi Bursa Osmangazi’deki evlerinde Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuştu.
Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş, duvarları Sinan’ın fotoğraflarıyla donatılan evlerinde, zaman zaman ağlayarak, cinayetin öncesi ve sonrasını anlattı.
Ablası, cinayetten önce Ateş’e üç saldırı girişimi olduğunu ve kardeşinin tehdit aldığını kaydediyor. Ateş, “Saldırı bekliyorduk ama böyle bir şeyi beklemiyorduk. Kimsenin cesaret edeceğini düşünmedik. Düşünmediğimiz için torbacılara yaptırdılar” diye konuşuyor. Ateş, azmettiricilerin dışarıda olduğunu ve bazı şüphelilere dokunulmadığını düşünüyor. “Dışarıda azmettiricileri dolaşırken, kardeşimin ruhu rahat değil” diyor.
Selma Ateş kardeşinin tehdit alıp almadığına yönelik ve saldırı anına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Ankara’da kalabalık bir grup ofisinin önüne geliyor. Saldırmak için zaman kolluyor. Sinan arkadaşlarıyla birlikte indiği için kaçıyor. İki kez. Sonrasında Bursa’da Üftade Camisi etrafında teşebbüs etmeye çalışıyorlar. Başarılı olamıyorlar. Tehdit? Arkadaşlarına da kendisine de sürekli tehdit mesajı geliyordu. Birtakım şeyleri yapacaklarını söylüyorlardı. Saldırı bekliyordu yani. Bekliyorduk ama böyle bir şeyi beklemiyorduk. Böyle bir şeye kimsenin cesaret edeceğini düşünmedik. Düşünmediğimiz için torbacılara yaptırdılar."
Ablası cinayete ilişkin ise "(neden öldürüldüğü)Bunun cevabını biz de arıyoruz. Nedenini bilmiyoruz. Keşke biri açıklasa. Cevabını verecek olan biz değiliz. Cevabını veremiyorum. Kim öldürttü, kim işin içindeyse inşallah hesabı sorulur. İçeride 22 tutuklu var" dedi.
Ateş, azmettiricinin tutuklular arasında olmadığını düşündüğünü belirtti ve "Azmettiricilerin dışarıda olduğunu düşünüyorum. Bir hapçıya, torbacıya 100 lira verseniz istediğiniz her şeyi yaptırırsınız. Dışarıda azmettiricileri dolaşırken, kardeşimin ruhu rahat değil. 22 kişi görünen kısımdaysa görünmeyen kısımda kaç kişi var? İçinde siyasetçiler, milletvekilleri, torbacıların olduğu şebeke mi diyeyim, hepsini bir araya toplayabilecek güç nedir? Arkasında kimler var? Sinan’a neden böyle bir şeyi layık gördüler? Cevabını vermesi gereken, azmettiriciler." dedi.
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