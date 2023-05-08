https://sputniknews.com.tr/20230508/sinan-atesin-ailesinden-azmettirici-aciklamasi-1070766338.html

Sinan Ateş’in ailesinden ‘azmettirici’ açıklaması

Sinan Ateş’in ailesinden ‘azmettirici’ açıklaması

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in abları Selma Ateş'e göre, cinayetin azmettiricisi, tutuklu 22 kişi arasında değil... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T11:19+0300

2023-05-08T11:19+0300

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türkiye

sinan ateş

cinayet

mhp

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in ailesi Bursa Osmangazi’deki evlerinde Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuştu.Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş, duvarları Sinan’ın fotoğraflarıyla donatılan evlerinde, zaman zaman ağlayarak, cinayetin öncesi ve sonrasını anlattı.Ablası, cinayetten önce Ateş’e üç saldırı girişimi olduğunu ve kardeşinin tehdit aldığını kaydediyor. Ateş, “Saldırı bekliyorduk ama böyle bir şeyi beklemiyorduk. Kimsenin cesaret edeceğini düşünmedik. Düşünmediğimiz için torbacılara yaptırdılar” diye konuşuyor. Ateş, azmettiricilerin dışarıda olduğunu ve bazı şüphelilere dokunulmadığını düşünüyor. “Dışarıda azmettiricileri dolaşırken, kardeşimin ruhu rahat değil” diyor.Selma Ateş kardeşinin tehdit alıp almadığına yönelik ve saldırı anına ilişkin şu ifadeleri kullandı:Ablası cinayete ilişkin ise "(neden öldürüldüğü)Bunun cevabını biz de arıyoruz. Nedenini bilmiyoruz. Keşke biri açıklasa. Cevabını verecek olan biz değiliz. Cevabını veremiyorum. Kim öldürttü, kim işin içindeyse inşallah hesabı sorulur. İçeride 22 tutuklu var" dedi.Ateş, azmettiricinin tutuklular arasında olmadığını düşündüğünü belirtti ve "Azmettiricilerin dışarıda olduğunu düşünüyorum. Bir hapçıya, torbacıya 100 lira verseniz istediğiniz her şeyi yaptırırsınız. Dışarıda azmettiricileri dolaşırken, kardeşimin ruhu rahat değil. 22 kişi görünen kısımdaysa görünmeyen kısımda kaç kişi var? İçinde siyasetçiler, milletvekilleri, torbacıların olduğu şebeke mi diyeyim, hepsini bir araya toplayabilecek güç nedir? Arkasında kimler var? Sinan’a neden böyle bir şeyi layık gördüler? Cevabını vermesi gereken, azmettiriciler." dedi.

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sinan ateş, cinayet, mhp