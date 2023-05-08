https://sputniknews.com.tr/20230508/sili-lideri-kaydirakta-sikisti-1070778238.html

Şili lideri kaydırakta sıkıştı

Şili lideri kaydırakta sıkıştı

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, ziyaret ettiği bir çocuk parkında kaydıraktan kaymak istedi ancak sıkışarak bir süre mahsur kaldı. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T13:37+0300

2023-05-08T13:37+0300

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dünya

gabriel boric

şili

kaydırak

mahsur kalma

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Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, çeşitli etkinliklere katılmak üzere eşi Irina Karamanos'la gittiği ülkenin Magallanes bölgesinde bir çocuk parkını ziyaret etti ve kaydıraktan kaymak isterken sıkışarak birkaç dakika mahsur kaldı.Boric'in sıkıştığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Videoyu kaydedenlerden bir kadın, "Çok komik, işte çıkıyor, Cumhurbaşkanımız sıkıştı" ifadelerini kullandı.Boric'in ofisi ise, olayı haberleştiren Radio Bío Bío'ya yaptığı açıklamada, Boric'in 'o gün izinde olduğunu' söyledi.

şili

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gabriel boric, şili, kaydırak, mahsur kalma