https://sputniknews.com.tr/20230508/sili-lideri-kaydirakta-sikisti-1070778238.html
Şili lideri kaydırakta sıkıştı
Şili lideri kaydırakta sıkıştı
Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, ziyaret ettiği bir çocuk parkında kaydıraktan kaymak istedi ancak sıkışarak bir süre mahsur kaldı. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T13:37+0300
2023-05-08T13:37+0300
2023-05-08T13:37+0300
dünya
gabriel boric
şili
kaydırak
mahsur kalma
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Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, çeşitli etkinliklere katılmak üzere eşi Irina Karamanos'la gittiği ülkenin Magallanes bölgesinde bir çocuk parkını ziyaret etti ve kaydıraktan kaymak isterken sıkışarak birkaç dakika mahsur kaldı.Boric'in sıkıştığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Videoyu kaydedenlerden bir kadın, "Çok komik, işte çıkıyor, Cumhurbaşkanımız sıkıştı" ifadelerini kullandı.Boric'in ofisi ise, olayı haberleştiren Radio Bío Bío'ya yaptığı açıklamada, Boric'in 'o gün izinde olduğunu' söyledi.
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gabriel boric, şili, kaydırak, mahsur kalma
gabriel boric, şili, kaydırak, mahsur kalma
Şili lideri kaydırakta sıkıştı
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Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, ziyaret ettiği bir çocuk parkında kaydıraktan kaymak istedi ancak sıkışarak bir süre mahsur kaldı.
Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, çeşitli etkinliklere katılmak üzere eşi Irina Karamanos'la gittiği ülkenin Magallanes bölgesinde bir çocuk parkını ziyaret etti ve kaydıraktan kaymak isterken sıkışarak birkaç dakika mahsur kaldı.
Boric'in sıkıştığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Videoyu kaydedenlerden bir kadın, "Çok komik, işte çıkıyor, Cumhurbaşkanımız sıkıştı" ifadelerini kullandı.
Boric'in ofisi ise, olayı haberleştiren Radio Bío Bío'ya yaptığı açıklamada, Boric'in 'o gün izinde olduğunu' söyledi.