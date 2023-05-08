https://sputniknews.com.tr/20230508/rusyadan-suriyenin-arap-birliginin-calismalarina-yeniden-dahil-olmasina-destek-1070760501.html

Rusya’dan Suriye'nin Arap Birliği’nin çalışmalarına yeniden dahil olmasına destek

Rusya’dan Suriye'nin Arap Birliği’nin çalışmalarına yeniden dahil olmasına destek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın Suriye'nin Arap Birliği’nin çalışmalarına yeniden dahil olmasını memnuniyetle karşıladığını, bu adımın... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T05:23+0300

2023-05-08T05:23+0300

2023-05-08T05:46+0300

dünya

arap birliği

suriye

rusya

ortadoğu

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamasında, Rusya’nın Suriye'nin Arap Birliği’nin çalışmalarına yeniden dahil olmasını memnuniyetle karşıladığını, bu adımın bölgedeki atmosferin iyileştirilmesine katkıda bulunacağını ifade etti.Açıklamada, “Moskova, Suriye'nin ivme kazanan ‘Arap ailesine’ dönüş sürecinin mantıklı bir sonucu olan, uzun zamandır beklenen bu adımı memnuniyetle karşılıyor. Kendi adımıza, Arap başkentleriyle temaslarımızda, onları sürekli olarak Şam ile tam teşekküllü ilişkileri yeniden tesis etmeye çağırıyorduk” ifadeleri kullanıldı.Rus diplomat, Suriye'nin kurucu devletler arasında yer aldığı Arap Birliği'nin çalışmalarına tekrar katılımının Ortadoğu bölgesindeki atmosferin iyileşmesine ve Suriye krizinin sonuçlarının hızla aşılmasına katkıda bulunacağını sözlerine ekledi.Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, bugünkü olağanüstü toplantı sırasında Suriye hükümetinin 12 yıllık aradan sonra birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

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