https://sputniknews.com.tr/20230508/rusya-savunma-bakanligi-artyomovskta-taarruz-devam-ediyor-1070796876.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Artyomovsk’ta taarruz devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı: Artyomovsk’ta taarruz devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, taarruz ekiplerinin hava indirme birliklerinin desteğiyle Artyomovsk’un batı kısmındaki taarruza devam... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T19:57+0300

2023-05-08T19:57+0300

2023-05-08T19:59+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

igor konaşenkov

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, bugünkü basın brifinginde, “Donetsk cephesinde, taarruz ekipleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Artyomovsk şehrinin batı kısmındaki taarruza devam ediyor. Hava indirme birlikleri onlara destek veriyor ve Ukrayna ordu birliklerini cephelerden sıkıştırıyor” ifadesini kullandı.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin dört yerleşimindeki Ukrayna mevzilerine hava ve topçu saldırılarının düzenlendiğini anlatan Konaşenkov, “Son 24 saatte, düşmanın kaybı 380’den fazla Ukraynalı asker ve paralı asker, bir tank, dört zırhlı savaş aracı, altı otomobil, Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi, iki D-20 obüsü ve bir adet D-30 obüsü” diye bildirdi.Ukrayna ordusunun Kupyansk, Liman, Herson, Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerindeki mevzilerine saldırılarına devam ettiğini ifade eden Konaşenkov, Harkov bölgesinde iki Ukraynalı sabotaj grubunun önlendiğini belirterek, bu bölgede Ukrayna ordusunun 55 askerini, 3 tankını, beş zırhlı savaş aracını, yedi otomobilini ve bir D-30 obüsünü kaybettiğini söyledi.Liman cephesinde, Ukrayna ordu birliklerinin mevzilerine hava ve topçu saldırılarının düzenlendiğini anlatan Konaşenkov’un sözlerine göre bu cephede de 70’den fazla Ukraynalı asker ile üç zırhlı savaş aracı, Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi ve iki adet D-20 obüsü imha edildi.Güney Donetsk cephesinde Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 70 asker, 3 zırhlı savaş aracı, iki kamyonet, bir D-20 obüsü olarak gerçekleşti.Herson cephesinde 50’den fazla Ukraynalı asker, 7 otomobil, Msta-B obüsü yok edildi.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 15 insansız hava aracı düşürüldü.

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ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı, igor konaşenkov