https://sputniknews.com.tr/20230508/rus-yazar-prilepine-yonelik-bombali-saldirinin-zanlisi-icin-tutuklama-karari-cikti-1070799588.html
Rus yazar Prilepin’e yönelik bombalı saldırının zanlısı için tutuklama kararı çıktı
Rus yazar Prilepin’e yönelik bombalı saldırının zanlısı için tutuklama kararı çıktı
Rusya Başsavcılığı, Rus yazar Zahar Prilepin’e yönelik bombalı saldırının zanlısı Aleksandr Permyakov’un çıkarıldığı mahkeme tarafından 2 ay süreyle... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T20:48+0300
2023-05-08T20:48+0300
2023-05-08T20:48+0300
dünya
valeriy permyakov
rusya
saldırı
bombalı saldırı
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Rus yazar Prilepin’e yönelik bombalı saldırının zanlısı Aleksandr Permyakov tutuklandı.Permyakov’a, ‘terör eylemi’ ve ‘patlayıcıların yasadışı bulundurulması’ maddelerinden suçlama yöneltildi.Nijniy Novgorod Bölgesi Semenovskiy İlçe Mahkemesi yetkilisi Yuliya Ovsyannikova, basın mensuplarına açıklamasında, zanlının 6 Temmuz’a kadar tutuklu kalacağını bildirdi.Permyakov, sorgu sırasında, “2022 yılında, Zahar Prilepin’i ortadan kaldırma amacıyla Rusya topraklarına giriş yaptım. Öldürme yöntemi, iki tanksavar mayınıyla uzaktan patlatma. Yaptıklarımdan pişmanım” ifadesini kullandı.
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valeriy permyakov, rusya, saldırı, bombalı saldırı
valeriy permyakov, rusya, saldırı, bombalı saldırı
Rus yazar Prilepin’e yönelik bombalı saldırının zanlısı için tutuklama kararı çıktı
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Rusya Başsavcılığı, Rus yazar Zahar Prilepin’e yönelik bombalı saldırının zanlısı Aleksandr Permyakov’un çıkarıldığı mahkeme tarafından 2 ay süreyle tutuklandığını belirtti.
Rus yazar Prilepin’e yönelik bombalı saldırının zanlısı Aleksandr Permyakov tutuklandı.
Permyakov’a, ‘terör eylemi’ ve ‘patlayıcıların yasadışı bulundurulması’ maddelerinden suçlama yöneltildi.
Nijniy Novgorod Bölgesi Semenovskiy İlçe Mahkemesi yetkilisi Yuliya Ovsyannikova, basın mensuplarına açıklamasında, zanlının 6 Temmuz’a kadar tutuklu kalacağını bildirdi.
Permyakov, sorgu sırasında, “2022 yılında, Zahar Prilepin’i ortadan kaldırma amacıyla Rusya topraklarına giriş yaptım. Öldürme yöntemi, iki tanksavar mayınıyla uzaktan patlatma. Yaptıklarımdan pişmanım” ifadesini kullandı.