https://sputniknews.com.tr/20230508/rus-su-25ler-ukrayna-zirhlilarini-imha-etti-1070793703.html

Rus Su-25'ler Ukrayna zırhlılarını imha etti

Rus Su-25'ler Ukrayna zırhlılarını imha etti

Rusya, Su-25 uçaklarının Ukrayna mevzilerini imha ettiği görüntüleri yayınladı. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T18:09+0300

2023-05-08T18:09+0300

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ukrayna krizi

rusya

su-25

ukrayna

hava operasyonu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyon sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait kamufle edilmiş mevzileri ve zırhlı araçlarını imha eden Su-25 saldırı uçağının videosunu yayınladı. Bakanlık ayrıca, Su-25'lerin füze atışları gerçekleştirdiğini, yem fişekleri atarak manevra yaptığını ve ardından kalkış meydanına döndüğünü açıkladı.

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rusya, su-25, ukrayna, hava operasyonu