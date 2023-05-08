https://sputniknews.com.tr/20230508/real-madridin-yildizi-mac-esnasinda-soyuldu-1070796073.html

Real Madrid'in yıldızı maç esnasında soyuldu

Real Madrid'in yıldızı maç esnasında soyuldu

İspanyol devi Real Madrid'in Brezilyalı forveti Rodrygo'nun Madrid'deki evinin Kral Kupası final maçı oynanırken soyulduğu bildirildi. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T18:55+0300

2023-05-08T18:55+0300

2023-05-08T18:55+0300

dünya

real madrid

hırsızlık

nitelikli hırsızlık

rodrygo goes

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İspanyol basınının polis kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Real Madrid'e Kral Kupası'nı getiren golleri atan Rodrygo Goes'in Madrid'in La Moraleja ilçesindeki evinin maç akşamı soyulduğu belirtildi.Rodrygo'nun evinin olduğu sitedeki bir özel güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine polisin olay yerine gittiği ve içeri girildiğinde bazı odalarının altüst olduğunun görüldüğü kaydedildi.Brezilyalı futbolcunun evinden nelerin çalındığına ilişkin bilgiler henüz paylaşılmadı.Real Madrid'in 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Kral Kupası finalinde Rodrygo, takımının iki golünü de atan isim olmuştu.İspanya'da ünlü futbolcuların evlerinde hırsızlık olaylarına son yıllarda oldukça sık rastlanırken, geçen yıl Real Madridli futbolculardan Karim Benzema ve Dani Carvajal'ın da evleri soyulmuştu.

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real madrid, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, rodrygo goes