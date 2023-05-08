https://sputniknews.com.tr/20230508/putinden-buyuk-vatanseverlik-savasi-hakkindaki-gercegin-carpitilmasina-izin-vermeme-cagrisi-1070783836.html
Putin’den Büyük Vatanseverlik Savaşı hakkındaki gerçeğin çarpıtılmasına izin vermeme çağrısı
Putin’den Büyük Vatanseverlik Savaşı hakkındaki gerçeğin çarpıtılmasına izin vermeme çağrısı
Rusya lideri Putin, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla gönderdiği kutlama mesajında Nazilerin haklı gösterilmesine ve Büyük Vatanseverlik Savaşı hakkındaki... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T15:05+0300
2023-05-08T15:05+0300
2023-05-08T15:07+0300
dünya
vladimir putin
zafer bayramı
9 mayıs zafer bayramı
açıklama
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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 78. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla gönderdiği kutlama mesajında Nazilerin haklı gösterilmesine ve Büyük Vatanseverlik Savaşı hakkındaki gerçeğin çarpıtılmasına izin vermeme çağrısında bulundu.Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Abhazya ve Güney Osetya liderleri ile Gürcistan ve Moldova halklarına kutlama mesajı gönderen Putin, “Bugün ahlaki görevimiz, babalarımız ve büyükbabalarımızdan miras kalan dostluk ve karşılıklı yardımlaşma geleneklerini kutsal bir şekilde korumak, Büyük Vatanseverlik Savaşı hakkındaki tarihi gerçeğin çarpıtılmasına ve Nazilerin, suç ortaklarının ve şimdiki ideoloji mirasçılarının haklı çıkarılmasına izin vermemektir” ifadelerini kullandı.Rus lider ayrıca Büyük Zafer'in manevi mirasının ülkeler ve halklar arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ve verimli bir şekilde gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğine olan güvenini de dile getirdi.Putin son olarak tüm savaş gazilerine ve cephe arkasında çalışmış olan kişilere en samimi şükran duygularını ileterek onlara sağlık, esenlik, refah ve uzun ömür dileklerinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230508/kremlin-putin-9-mayis-zafer-gunu-toreninde-konusma-yapacak-1070781219.html
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vladimir putin, zafer bayramı, 9 mayıs zafer bayramı, açıklama
vladimir putin, zafer bayramı, 9 mayıs zafer bayramı, açıklama
Putin’den Büyük Vatanseverlik Savaşı hakkındaki gerçeğin çarpıtılmasına izin vermeme çağrısı
15:05 08.05.2023 (güncellendi: 15:07 08.05.2023) Abone ol
Rusya lideri Putin, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla gönderdiği kutlama mesajında Nazilerin haklı gösterilmesine ve Büyük Vatanseverlik Savaşı hakkındaki gerçeğin çarpıtılmasına izin vermeme çağrısında bulundu.
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 78. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla gönderdiği kutlama mesajında Nazilerin haklı gösterilmesine ve Büyük Vatanseverlik Savaşı hakkındaki gerçeğin çarpıtılmasına izin vermeme çağrısında bulundu.
Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Abhazya ve Güney Osetya liderleri ile Gürcistan ve Moldova halklarına kutlama mesajı gönderen Putin, “Bugün ahlaki görevimiz, babalarımız ve büyükbabalarımızdan miras kalan dostluk ve karşılıklı yardımlaşma geleneklerini kutsal bir şekilde korumak, Büyük Vatanseverlik Savaşı hakkındaki tarihi gerçeğin çarpıtılmasına ve Nazilerin, suç ortaklarının ve şimdiki ideoloji mirasçılarının haklı çıkarılmasına izin vermemektir” ifadelerini kullandı.
Rus lider ayrıca Büyük Zafer'in manevi mirasının ülkeler ve halklar arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ve verimli bir şekilde gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğine olan güvenini de dile getirdi.
Putin son olarak tüm savaş gazilerine ve cephe arkasında çalışmış olan kişilere en samimi şükran duygularını ileterek onlara sağlık, esenlik, refah ve uzun ömür dileklerinde bulundu.