https://sputniknews.com.tr/20230508/putin-rusya--kirgizistan-iliskileri-yukseliste--1070791255.html
Putin: Rusya- Kırgızistan ilişkileri yükselişte
Putin: Rusya- Kırgızistan ilişkileri yükselişte
Kırgız mevkidaşı Caparov ile Moskova’da bir araya gelen Rusya lideri Putin, Rusya ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin yükselişte olduğunu belirtti. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T16:54+0300
2023-05-08T16:54+0300
2023-05-08T16:54+0300
dünya
rusya
kırgızistan
vladimir putin
zafer günü
sadır caparov
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü arifesinde Moskova’yı ziyaret eden Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ilişkilerin yükselişte olduğuna dikkat çeken Putin, Kırgızistan’a yapılan Rus yatırımlarının artış eğiliminin ivme kazanacağından emin olduğunu vurguladı. Caparov ve Kırgız heyetinin 9 Mayıs Zafer Günü arifesinde Moskova’ya gelişinin önemine vurgu yapan Putin, “Bu zamanda bizimle birlikte olmanız önemli bir olay. Zamanında 360 bin Kırgızistan vatandaşının cepheye gittiğini hepimiz iyi biliyor ve hatırlıyoruz” dedi ve bu kişilerin yarısından fazlasının evlerine dönemediklerini ifade etti. İkili ilişkileri de ele alan Putin, “Mevcut ilişkilerimizin ise yükselişte olduğunu söyleyebilirim. Geçen yıl ticaret ciromuz yüzde 37 arttı, Rusya en büyük yatırımcıdır, doğrudan yatırım açısından birinci sıradayız ve bu trendin ileride de güç, ivme kazanacağına inanıyoruz” vurgusu yaptı. Rus lider, heyetler arasında yapılacak görüşmeler sonrasında Kırgız mevkidaşı ile ayrıca bire bir görüşme yapacağını hatırlattı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Saparov ise Putin’e davetinden ötürü teşekkür ederek, “Sıcak karşılama için teşekkür ederim, Büyük Zaferin 78. yıldönümü münasebetiyle yapılacak merasimin arifesinde Moskova'da toplandığımızdan çok mutluyum. Gelecek nesillerin özgürlüğü için ağır askeri sınavlardan geçen babalarımızın ve dedelerimizin kahramanlıklarını asla unutmayacağız” diye konuştu. Bugünkü toplantının ikili işbirliğinin güncel konularını tartışmak için iyi bir imkan olduğuna dikkat çeken Saparov, “Kırgız-Rus stratejik ortaklığının ve ittifakının her iki devletin çıkarları doğrultusunda daha da geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmamızı umuyorum” ifadelerini kullandı.
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rusya, kırgızistan, vladimir putin, zafer günü, sadır caparov
rusya, kırgızistan, vladimir putin, zafer günü, sadır caparov
Putin: Rusya- Kırgızistan ilişkileri yükselişte
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Kırgız mevkidaşı Caparov ile Moskova’da bir araya gelen Rusya lideri Putin, Rusya ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin yükselişte olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü arifesinde Moskova’yı ziyaret eden Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.
İki ülke arasındaki ilişkilerin yükselişte olduğuna dikkat çeken Putin, Kırgızistan’a yapılan Rus yatırımlarının artış eğiliminin ivme kazanacağından emin olduğunu vurguladı.
Caparov ve Kırgız heyetinin 9 Mayıs Zafer Günü arifesinde Moskova’ya gelişinin önemine vurgu yapan Putin, “Bu zamanda bizimle birlikte olmanız önemli bir olay. Zamanında 360 bin Kırgızistan vatandaşının cepheye gittiğini hepimiz iyi biliyor ve hatırlıyoruz” dedi ve bu kişilerin yarısından fazlasının evlerine dönemediklerini ifade etti.
İkili ilişkileri de ele alan Putin, “Mevcut ilişkilerimizin ise yükselişte olduğunu söyleyebilirim. Geçen yıl ticaret ciromuz yüzde 37 arttı, Rusya en büyük yatırımcıdır, doğrudan yatırım açısından birinci sıradayız ve bu trendin ileride de güç, ivme kazanacağına inanıyoruz” vurgusu yaptı.
Rus lider, heyetler arasında yapılacak görüşmeler sonrasında Kırgız mevkidaşı ile ayrıca bire bir görüşme yapacağını hatırlattı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Saparov ise Putin’e davetinden ötürü teşekkür ederek, “Sıcak karşılama için teşekkür ederim, Büyük Zaferin 78. yıldönümü münasebetiyle yapılacak merasimin arifesinde Moskova'da toplandığımızdan çok mutluyum. Gelecek nesillerin özgürlüğü için ağır askeri sınavlardan geçen babalarımızın ve dedelerimizin kahramanlıklarını asla unutmayacağız” diye konuştu.
Bugünkü toplantının ikili işbirliğinin güncel konularını tartışmak için iyi bir imkan olduğuna dikkat çeken Saparov, “Kırgız-Rus stratejik ortaklığının ve ittifakının her iki devletin çıkarları doğrultusunda daha da geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmamızı umuyorum” ifadelerini kullandı.