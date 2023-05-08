https://sputniknews.com.tr/20230508/polonya-savunma-bakani-blaszczak-ukraynaya-10-mig-29-savas-ucagi-verdik-1070802052.html

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak: Ukrayna'ya 10 MiG-29 savaş uçağı verdik

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak: Ukrayna'ya 10 MiG-29 savaş uçağı verdik

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Ukrayna'ya halihazırda 10 MiG-29 savaş uçağı verdiklerini açıkladı. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T21:56+0300

2023-05-08T21:56+0300

2023-05-08T21:56+0300

ukrayna krizi

ukrayna

polonya

mig-29

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Ottawa'da Kanada Savunma Bakanı Anita Anand'la düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Blaszczak, Kiev'e MiG-29 tedarikine ilişkin bilgi verdi.Blaszczak, Ukrayna'ya şimdiye dek 10 MiG-29 savaş uçağı verdiklerinin altını çizdi.Ukrayna Cumhurbaşkanı Andrej Duda, Ukrayna'ya toplamda 14 MiG-29 uçağı vereceklerini, gerekli görülmesi halinde ülkesine ait tüm MiG-29'ları Ukrayna'ya teslim edeceğini açıklamıştı.Almanya, 2002'de Doğu Almanya Ulusal Halk Ordusu'ndan (NVA) devraldığı 23 MiG-29 savaş uçağını Polonya'ya satmıştı.Almanya'dan devralınan MiG-29'ların yanı sıra Polonya'nın envanterinde eski SSCB ve eski Çekoslovakya tarafından tedarik edilen MiG-29'lar da bulunuyor.Polonya'nın yanı sıra Slovakya da 4 MiG-29'u Kiev'e teslim ettiğini duyurmuştu.

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