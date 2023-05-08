https://sputniknews.com.tr/20230508/otoyolda-beton-levha-dustu-1-olu--1070769865.html
Otoyolda beton levha düştü: 1 ölü
Otoyolda beton levha düştü: 1 ölü
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta dün inşası devam eden bir yoldan beton levhanın aşağı düşmesi sonucu 1 inşaat işçisi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T12:05+0300
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dünya
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otoyol
tayland
bangkok
kaza
inşaat
levha
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Tayland'ın başkenti Bangkok'un Rama-2 yolunda öğle saatlerinde inşaatı devam eden bir yoldan devasa beton levha araçların geçişi sırasında aşağıya inşaattan aşağıya düştü. Beton levha, üzerine düştüğü inşaat işçisinin ölümüne neden olurken, bir işçi de yaralandı.On metre uzunluğunda ve tonlarca ağırlıktaki beton levhanın aşağıya düşme anı ise yoldan geçen araçların trafik kameralarına yansıdı.Yaşanan kazada yoldan geçen 8 aracın hasar gördüğü ve araçların içindeki kişilerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Otoyolda beton levha düştü: 1 ölü
Otoyolda beton levha düştü: 1 ölü
2023-05-08T12:05+0300
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video, otoyol, tayland, bangkok, kaza, inşaat, levha, видео
video, otoyol, tayland, bangkok, kaza, inşaat, levha, видео
Otoyolda beton levha düştü: 1 ölü
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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta dün inşası devam eden bir yoldan beton levhanın aşağı düşmesi sonucu 1 inşaat işçisi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Tayland'ın başkenti Bangkok'un Rama-2 yolunda öğle saatlerinde inşaatı devam eden bir yoldan devasa beton levha araçların geçişi sırasında aşağıya inşaattan aşağıya düştü.
Beton levha, üzerine düştüğü inşaat işçisinin ölümüne neden olurken, bir işçi de yaralandı.
On metre uzunluğunda ve tonlarca ağırlıktaki beton levhanın aşağıya düşme anı ise yoldan geçen araçların trafik kameralarına yansıdı.
Yaşanan kazada yoldan geçen 8 aracın hasar gördüğü ve araçların içindeki kişilerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.