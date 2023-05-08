https://sputniknews.com.tr/20230508/otoyolda-beton-levha-dustu-1-olu--1070769865.html

Otoyolda beton levha düştü: 1 ölü

Otoyolda beton levha düştü: 1 ölü

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta dün inşası devam eden bir yoldan beton levhanın aşağı düşmesi sonucu 1 inşaat işçisi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T12:05+0300

2023-05-08T12:05+0300

2023-05-08T12:05+0300

dünya

video

otoyol

tayland

bangkok

kaza

inşaat

levha

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/08/1070769587_0:289:1015:860_1920x0_80_0_0_a24e3a3430ab915ae20ea6ab98bbdea5.png

Tayland'ın başkenti Bangkok'un Rama-2 yolunda öğle saatlerinde inşaatı devam eden bir yoldan devasa beton levha araçların geçişi sırasında aşağıya inşaattan aşağıya düştü. Beton levha, üzerine düştüğü inşaat işçisinin ölümüne neden olurken, bir işçi de yaralandı.On metre uzunluğunda ve tonlarca ağırlıktaki beton levhanın aşağıya düşme anı ise yoldan geçen araçların trafik kameralarına yansıdı.Yaşanan kazada yoldan geçen 8 aracın hasar gördüğü ve araçların içindeki kişilerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

tayland

bangkok

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Otoyolda beton levha düştü: 1 ölü Otoyolda beton levha düştü: 1 ölü 2023-05-08T12:05+0300 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, otoyol, tayland, bangkok, kaza, inşaat, levha, видео