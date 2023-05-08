https://sputniknews.com.tr/20230508/nisanda-en-yuksek-getiri-altinda-1070765283.html

Nisanda en yüksek getiri altında

Nisanda en yüksek getiri altında

Nisan ayında en yüksek getiri külçe altında gerçekleşti. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T10:52+0300

2023-05-08T10:52+0300

2023-05-08T10:52+0300

ekonomi

altın

türkiye

reel getiri

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TÜİK nisan ayı için finansal yatırım araçların reel getiri oranlarını açıkladı. Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 8,83, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7.15 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro yüzde 3,34, Amerikan Doları yüzde 0,92, mevduat faizi (brüt) yüzde 0.65 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 4.15 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 8,99 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 1.75 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,63, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,90, BIST 100 endeksi yüzde 5,63 ve DİBS yüzde 10,39 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,89, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,67 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olmuştur. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,50 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,95 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,63, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,99 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 34,32, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 42,20 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

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