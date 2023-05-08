https://sputniknews.com.tr/20230508/nagehan-alcidan-erzurumda-imamoglunun-taslanmasina-tepki-korkunc-bir-provokasyon-bu-1070763372.html

Nagehan Alçı'dan Erzurum'da İmamoğlu'nun taşlanmasına tepki: Korkunç bir provokasyon bu

Nagehan Alçı'dan Erzurum'da İmamoğlu'nun taşlanmasına tepki: Korkunç bir provokasyon bu

Gazeteci Nagehan Alçı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıyı "objektif gözle izlediğini" belirterek yaşananlara tepki... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T09:35+0300

2023-05-08T09:35+0300

2023-05-08T09:35+0300

politika

nagehan alçı

erzurum

ekrem imamoğlu

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da düzenlediği miting sırasında bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Siyasetçi, üzerlerine yağan cisimler nedeniyle yanındakiler tarafından otobüsün içine alınırken alanda bulunan çok sayıda kişi yaralandı. Habertürk yazarı Nagehan Alçı da yaşananlara tepki gösterdi. 'Görüntüleri objektif gözle izlediğini' söyleyen Alçı, "Kafası yarılan insanlarımız var. Korkunç bir provokasyon bu. Felaketin eşiğinden dönülmüş. Polisler kılını kıpırdatmıyor. Erzurum Valisi’nin büyük ihmali var. Olmaz böyle şey" ifadesini kullandı.

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