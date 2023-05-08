https://sputniknews.com.tr/20230508/nagehan-alcidan-erzurumda-imamoglunun-taslanmasina-tepki-korkunc-bir-provokasyon-bu-1070763372.html
Nagehan Alçı'dan Erzurum'da İmamoğlu'nun taşlanmasına tepki: Korkunç bir provokasyon bu
Nagehan Alçı'dan Erzurum'da İmamoğlu'nun taşlanmasına tepki: Korkunç bir provokasyon bu
Gazeteci Nagehan Alçı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıyı "objektif gözle izlediğini" belirterek yaşananlara tepki... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T09:35+0300
2023-05-08T09:35+0300
2023-05-08T09:35+0300
politika
nagehan alçı
erzurum
ekrem imamoğlu
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da düzenlediği miting sırasında bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Siyasetçi, üzerlerine yağan cisimler nedeniyle yanındakiler tarafından otobüsün içine alınırken alanda bulunan çok sayıda kişi yaralandı. Habertürk yazarı Nagehan Alçı da yaşananlara tepki gösterdi. 'Görüntüleri objektif gözle izlediğini' söyleyen Alçı, "Kafası yarılan insanlarımız var. Korkunç bir provokasyon bu. Felaketin eşiğinden dönülmüş. Polisler kılını kıpırdatmıyor. Erzurum Valisi’nin büyük ihmali var. Olmaz böyle şey" ifadesini kullandı.
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nagehan alçı, erzurum, ekrem imamoğlu
nagehan alçı, erzurum, ekrem imamoğlu
Nagehan Alçı'dan Erzurum'da İmamoğlu'nun taşlanmasına tepki: Korkunç bir provokasyon bu
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Gazeteci Nagehan Alçı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıyı "objektif gözle izlediğini" belirterek yaşananlara tepki gösterdi. Alçı, "Korkunç bir provokasyon bu. Felaketin eşiğinden dönülmüş. Polisler kılını kıpırdatmıyor. Erzurum Valisi’nin büyük ihmali var. Olmaz böyle şey" dedi.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da düzenlediği miting sırasında bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Siyasetçi, üzerlerine yağan cisimler nedeniyle yanındakiler tarafından otobüsün içine alınırken alanda bulunan çok sayıda kişi yaralandı.
Habertürk yazarı Nagehan Alçı da yaşananlara tepki gösterdi.
'Görüntüleri objektif gözle izlediğini' söyleyen Alçı, "Kafası yarılan insanlarımız var. Korkunç bir provokasyon bu. Felaketin eşiğinden dönülmüş. Polisler kılını kıpırdatmıyor. Erzurum Valisi’nin büyük ihmali var. Olmaz böyle şey" ifadesini kullandı.