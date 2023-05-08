https://sputniknews.com.tr/20230508/londradaki-monarsi-karsiti-eylemde-52-gozalti--1070780651.html
Londra’daki monarşi karşıtı eylemde 52 gözaltı
Londra’daki monarşi karşıtı eylemde 52 gözaltı
İngiltere’nin başkenti Londra’da dün gerçekleştirilen Kral 3. Charles’ın taç giyme töreni sırasında düzenlenen monarşi karşıtı protestoda 52 kişi gözaltına... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T14:17+0300
2023-05-08T14:17+0300
2023-05-08T14:17+0300
dünya
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londra
monarşi
kral 3. charles
buckingham sarayı
taç giyme
tören
ingiltere
gözaltı
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İngiltere’de Kral 3. Charles’ın taç giyme töreni dün Westminster Abbey’de gerçekleştirilmişti.Kraliyet ailesinin yanı sıra devlet adamları, din adamları, farklı ülke temsilcilerinin katıldığı taç giyme töreni gerçekleştirildi.Binlerce kişi tören Buckingham Sarayı'ndan Westminster Abbey’e kadar olan güzergahta uzun kuyruklar oluştururken monarşi karşıtları da Londra sokaklarındaki yerini aldı.Kral 3. Charles’ın taç giyme töreninde gerçekleştirilen geçit töreni güzergahında bir araya gelen eylemciler “Benim Kral’ım değil” sloganları attı.Gösteriye müdahale eden polis, monarşi karşıtı Republic (Cumhuriyet) adlı grubun lideri Graham Smith ile 51 göstericiyi gözaltına aldı.
londra
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Londra’daki monarşi karşıtı eylemde 52 gözaltı
Londra’daki monarşi karşıtı eylemde 52 gözaltı
2023-05-08T14:17+0300
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video, londra, monarşi, kral 3. charles, buckingham sarayı, taç giyme, tören, ingiltere, gözaltı, eylem, видео
video, londra, monarşi, kral 3. charles, buckingham sarayı, taç giyme, tören, ingiltere, gözaltı, eylem, видео
Londra’daki monarşi karşıtı eylemde 52 gözaltı
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İngiltere’nin başkenti Londra’da dün gerçekleştirilen Kral 3. Charles’ın taç giyme töreni sırasında düzenlenen monarşi karşıtı protestoda 52 kişi gözaltına alındı.
İngiltere’de Kral 3. Charles’ın taç giyme töreni dün Westminster Abbey’de gerçekleştirilmişti.
Kraliyet ailesinin yanı sıra devlet adamları, din adamları, farklı ülke temsilcilerinin katıldığı taç giyme töreni gerçekleştirildi.
Binlerce kişi tören Buckingham Sarayı'ndan Westminster Abbey’e kadar olan güzergahta uzun kuyruklar oluştururken monarşi karşıtları da Londra sokaklarındaki yerini aldı.
Kral 3. Charles’ın taç giyme töreninde gerçekleştirilen geçit töreni güzergahında bir araya gelen eylemciler “Benim Kral’ım değil” sloganları attı.
Gösteriye müdahale eden polis, monarşi karşıtı Republic (Cumhuriyet) adlı grubun lideri Graham Smith ile 51 göstericiyi gözaltına aldı.