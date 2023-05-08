https://sputniknews.com.tr/20230508/lider-galatasaraydan-sampiyonluk-yolunda-onemli-galibiyet-1070804520.html

Lider Galatasaray'dan şampiyonluk yolunda önemli galibiyet

Lider Galatasaray'dan şampiyonluk yolunda önemli galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T22:55+0300

2023-05-08T22:55+0300

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spor

spor toto süper lig

galatasaray

medipol başakşehir

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Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyete imza attı.Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin ilk yarının uzatma bölümünde penaltıdan kaydettiği golle yenen sarı-kırmızılı takım, puanını 73'e çıkardı.Galatasaray böylece ligde son 5 haftaya girilirken en yakın takipçileri Fenerbahçe ve bir maçı fazla olan Beşiktaş ile olan puan farkını 5'e çıkardı. Medipol Başakşehir ise 51 puanda kaldı.Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından tribünlere giderek galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı.Sarı-kırmızılı takımda galibiyet "üçlü"sünü Mauro Icardi çektirdi.Sahasında 15 maçtır yenilmiyorGalatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.Sahasındaki son 15 maçta 36 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.Icardi gol sayısını 15'e çıkardıKarşılaşmada Galatasaray'ın golünü atan Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon 15. kez ağları havalandırdı.Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki en skorer ismi olan Arjantinli yıldız futbolcu, Türkiye Kupası'nda da bir kez topu filelere göndermişti.Boey cezalı duruma düştüKarşılaşmada sarı kart gören Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, cezalı duruma düştü.Fransız futbolcu, Süper Lig'de gelecek hafta İstanbulspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.Medipol Başakşehir'e ligdeki son 7 maçta kaybetmediGalatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı.Sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertli rakibiyle yaptığı bu 7 maçın 4'ünü kazanırken, 3'ünden beraberlikle ayrıldı.Bu arada maçı 47 bin 708 biletli taraftarın statta takip ettiği açıklandı.İlk yarı4. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında Icardi'den önce davranan kaleci Muhammed Şengezer topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası önünde meşin yuvarlağı kontrol eden Mertens'in ilk iki vuruşunda top savunmadan dönerken, üçüncü vuruşunda ise kaleci Muhammed Şengezer'in müdahalesiyle kornere gitti.14. dakikada Kazımcan Karataş'ın soldan kullandığı taç atışında ön direkte Icardi'nin kafayla içeri çevirdiği topa ceza sahasında Torreira sert vurdu. Meşin yuvarlak savunma oyuncusu Touba'dan döndü.26. dakikada Serdar Gürler'in pasıyla caza yayı önünde topla buluşan Deniz Türüç'ün sert şutunda, kaleci Muslera son anda meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.28. dakikada Serdar Gürler'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Aleksic'in dar açıdan yaptığı vuruşta, top kaleci Muslera'da kaldı.29. dakikada Boey'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer topu kontrol etti.45+6. dakikada Oliveira'nın soldan çektiği şutta top ceza sahasında Deniz Türüç'ten döndü. Bu pozisyonda Galatasaraylı futbolcular, Deniz Türüç'ün meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı itirazında bulundu. VAR odasında yapılan uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını işaret etti.45+8. dakikada penaltı atışını kullanan Icardi, sert bir vuruşla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.Galatasaray, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.İkinci yarı60. dakikada Başakşehir etkili geldi. Deniz Türüç, Galatasaray ceza sahası dışında topla buluştu. Deniz'in sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı soluna uzanıp kornere çeldi.63. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı kornerde, ön direkteki Kazımcan'ın ters vuruşunda top ters direk dibinden auta çıktı.81. dakikada Galatasaray 2. gol şansını değerlendiremedi. Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan ön direğe doğru kullandığı kornerde Abdülkerim topa kafayı vurdu, kaleci Muhammed'i geçen meşin yuvarlağı kale çizgisi önünde Mahmut Tekdemir uzaklaştırdı.Galatasaray, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

https://sputniknews.com.tr/20230507/galatasaraydan-fenerbahceye-tepki-turk-sporunun-kara-lekesi-davranislar-1070752511.html

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